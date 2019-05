Dziś maturzyście zmierzą się z egzaminem z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdziany, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, rozpoczną się odpowiednio o 9 i 14. Po zakończonym egzaminach będziemy publikować arkusze i propozycje odpowiedzi.

Dziś Maturzyści mierzą się z WOSem i biologią / Jan Karwowski / PAP

Maturzyści mają już za sobą najważniejszą część egzaminów. Od poniedziałku do środy trwała, obowiązkowa dla wszystkich uczniów, część matury pisemnej - język polski, matematyka i język obcy.

Abiturienci musieli też wybrać co najmniej jeden przedmiot z grupy tzw. przedmiotów dodatkowych. Są to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego maturzyści obowiązkowo przystępują do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.



Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia.