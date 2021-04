Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM potwierdził termin tegorocznych egzaminów maturalnych. Poinformował też, jakie wymagania będą obowiązywać maturzystów.

Matura 2021 odbędzie się w rygorze sanitarnym / Józef Polewka / RMF FM

Matura 2021 już za pasem. Nic więc dziwnego, że uczniowie i rodzice oczekują od rządu jasnej deklaracji dotyczącej tego, czy przez trzecią falę pandemii termin egzaminów maturalnych się zmieni.

O rozpoczęcie matur 2021 w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek pytał ministra edukacji i nauki. Nie ma najmniejszych powodów, żeby przesuwać matury, ruszają 4 maja - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że jego zdaniem "są warunki do tego, żeby maturę i egzamin ósmoklasistów przeprowadzić w terminie, zgodnie z tym, co jest zaplanowane". Czarnek twierdzi na to, że egzaminy można przeprowadzić w reżimie sanitarnym są matury próbne.

Szef resortu edukacji wypowiedział się też na temat wymagań, jakie będą obowiązywać maturzystów, którzy od roku - z krótkimi przerwami - uczą się zdalnie. Po to również obniżyliśmy wymagania i zmieniliśmy wymagania 16 grudnia w rozporządzeniu - jako jedni z pierwszych w Europie - żeby maturzyści wiedzieli na czym stoją - tłumaczył.

Czarnek zadeklarował też, że egzaminy będą łatwiejsze również za rok. Przewidujemy również pewne ograniczenia za rok, w tym tygodniu będzie decyzja w tym zakresie, na podstawie uzgodnień z ekspertami. Wiemy, że uczniowie klas VII i przedmaturalnych też są w ciężkim położeniu. O nich też myślimy, jak dopasować wymagania za rok.

Matura 2021 - harmonogram

Zgodnie z ustalonymi terminami matury w tym roku rozpoczną się 4 maja. Na początku egzaminacyjnego maratonu abiturienci napiszą testy z przedmiotów obowiązkowych.

4 maja podejdą do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

na poziomie podstawowym. 5 maja czeka ich test z matematyki na poziomie podstawowym.

na poziomie podstawowym. 6 maja egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Egzaminy ósmoklasistów zostaną z kolei przeprowadzone od 25 do 27 maja.

Rygor sanitarny na maturach 2021 i egzaminie ósmoklasisty 2021

Tegoroczni maturzyści oraz ósmoklasiści zostaną zwolnieni z niektórych przepisów sanitarnych na czas pisania egzaminów. Zarówno egzaminowani, jak i osoby przeprowadzające sprawdziany i matury nie będą musieli nosić maseczek. Warunkiem jest zachowanie co najmniej 1,5 m odległości między osobami.

Zasady te obowiązywały już w ubiegłym roku podczas matur próbnych. Wtedy również można było zdjąć maseczkę już podczas siedzenia przy stoliku. Zakrycie ust i nosa obowiązywało wyłącznie w trakcie wchodzenia do szkoły i na salę egzaminacyjną.

Uczniowie nie muszą też odbywać kwarantanny po przekroczeniu granicy. Podczas kontroli granicznej muszą jednak pokazać wystawiony przez dyrektora szkoły dokument. Ma on potwierdzać, że dany uczeń przystąpi w niedługim czasie do egzaminów.