Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że od 15 marca wprowadza do sprzedaży testy na Covid-19. Jeden klient będzie mógł kupić maksymalnie trzy sztuki.

Biedronka informuje, że będzie oferować testy serologiczne wyprodukowane przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab. Pozwalają one sprawdzić, czy w organizmie są przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19.

Sieć podkreśla, że test jest prosty do wykonania, a wynik uzyskuje się po ok. 10 minutach. Zwraca też uwagę, że jego dokładność to ponad 98 proc.



Test oferowany w Biedronce będzie kosztował 49,99 zł za sztukę. Misją Biedronki od początku istnienia jest umożliwianie kupującym dostępu do towarów, które są dla nich ważne i to zawsze w niskich cenach. Dotyczy ona nie tylko produktów spożywczych, ale i takich, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych i zwiększenie bezpieczeństwa. Do nich należy z pewnością test Primacovid. Wprowadzamy go na rynek jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, także dlatego, że jako lider rynku jest to część naszej odpowiedzialności społecznej - podkreśla Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.



Sieć podkreśla, że zgodnie z zaleceniami producenta testu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał należy skontaktować się z lekarzem. To samo powinniśmy zrobić przy wyniku negatywnym, gdy mamy objawy, które można powiązać z Covid-19.