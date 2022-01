Mamy 30 586 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - poinformował Adam Niedzielski. Dodał także, że rekordowa jest przy tym ilość wykonanych testów w ciągu ostatniej doby. "Wkroczyliśmy w piątą falę, która będzie dynamicznie się rozwijała" – stwierdził szef resortu zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Cytat Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą można powiedzieć nie mieliśmy do tej pory do czynienia. powiedział szef resortu zdrowia.





Nawet 50 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu

Niedzielski wskazał także, że rekordowej ilości nowych przypadków zakażeń, towarzyszy rekordowa liczba wykonanych testów. Dynamicznie rośnie liczba zleceń wykonywanych w POZ na kolejne badania. Ta liczba z tygodnia na tydzień powiększyła się z 40 do 60 tys. To przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia - mówił minister zdrowia.

Według danych resortu wariant Omikron koronawirusa odpowiedzialny jest już za 22 proc. zakażeń w kraju. Ten udział wiąże się z ogromną dynamiką zakażeń. Sytuacja jest dramatyczna. W przyszłym tygodniu możemy mieć poziom zakażeń o wartości nawet powyżej 50 tys. To sytuacja stanowiąca ogromne ryzyko dla systemu opieki zdrowotnej - wyjaśnił minister zdrowia.

"Sytuacja robi się trudna"

Niedzielski wskazał, że tak dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem wymaga odpowiedzialnego podejścia i odpowiedzialnej postawy. Musimy wracać do ścisłego przestrzegania reżimu DDM, czyli stosowania przede wszystkim maseczek, zachowywania dystansu, zwiększonej częstotliwości dezynfekcji rąk - wyjaśnił. Jak zaznaczył, "sytuacja robi się trudna".

W ocenie Niedzielskiego, "ta sytuacja pokazuje, jak ważnym i krytycznym zagadnieniem jest ustawa, która jest w tej chwili procedowana w Sejmie".

Wyjaśnił, że "ta ustawa daje pozbawione wątpliwości podstawy do tego, aby egzekwować restrykcje, które w tej chwili mają miejsce". Chodzi tutaj o powszechne stosowanie certyfikatu covidowego - podkreślił.

Ponad 30 tys. zakażeń. Zmarło 375 osób

Potwierdzone w ciągu ostatniej doby przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (5594), śląskiego (4647), małopolskiego (3471), dolnośląskiego (2458), pomorskiego (2341), wielkopolskiego (2195), podkarpackiego (1789), lubelskiego (1362), łódzkiego (1360), zachodniopomorskiego (1091), warmińsko-mazurskiego (1034), kujawsko-pomorskiego (986), opolskiego (623), świętokrzyskiego (585), podlaskiego (518), lubuskiego (354).

178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 75 osób, z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób.

Ponad 122,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby

Minionej doby wykonano ponad 122,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 118,6 tys. antygenowych - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.





Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 28 814 640 próbek pobranych od 28 220 591 osób.



Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali takie uprawnienie, zlecili 6 543 558 badań.



Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 14 005 pacjentów z Covid-19, w tym 1391 chorych podłączonych do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano w szpitalach 30 248 łóżek i 2730 respiratorów.



Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywają 493 483 osoby. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 808 089 zakażonych.



Tydzień temu, 12 stycznia, w szpitalach było 17 155 chorych, a miejsc dla 30 781. Dwa tygodnie temu, 5 stycznia, w szpitalach było 19 264 chorych z Covid-19, a miejsc - 30 959.