Rozporządzenie o nowych ograniczeniach zakłada, że od 28 grudnia, do już zamkniętych basenów i restauracji dołączą również hotele, siłownie i większość sklepów w galeriach handlowych. Na tej liście nie znajdują się jednak kasyna.

Rząd od 28 grudnia wprowadza kwarantannę narodową. Rozporządzenie umożliwiające wdrożenie nowych restrykcji ukazało się wczoraj wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Zamknięte będzie niemal wszystko, poza sklepami spożywczymi, drogeriami, bankami i aptekami.

Otwarte pozostają jednak kasyna. Dziwi to wiele osób.

Jak rząd tłumaczy utrzymanie otwarcia kasyn w czasie pandemii? Oficjalnie w wywiadach ministrowie "rozkładają ręce" i mówią, że nie wiedzą i sprawdzą to.



Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda nieoficjalnie ustalił, że powody są dwa. Według pierwszego legalne kasyna to świetne źródło podatków, których potrzeba w budżecie państwa.



Drugi powód przedstawia się następująco: rząd obawia się, iż w razie zamknięcia kasyn legalnych, powstaną nagle te nielegalne - finansujące gangsterów.



Dlatego Rada Ministrów zezwoliła kasynom na działanie, ale z jednym ograniczeniem. W budynku może znajdować się 1 osoba na 15 metrów.

"Dziwna" decyzja rządu

Przedstawicieli innych branż - na przykład restauracji - zdziwiła taka decyzja rządu. Argumentują, że oni też płacą podatki, a im rząd "nie idzie na rękę". Kasyna za to mogą działać swobodnie.

W rozporządzeniu kwestia kasyn opisana jest w następujący sposób:

"Do dnia 17 stycznia 2021r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie."

To dokładnie takie same limity jak w kościołach.