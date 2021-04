Ministerstw Zdrowia informowało o 28 487 nowych zakażeniach koronawirusem. Niechlubną listę otwiera Śląsk (4686). W ciągu ostatniej doby zmarło 768 pacjentów z Covid-19. Minister Adam Niedzielski dopuszcza regionalizowanie luzowania obostrzeń. W Porannej rozmowie w RMF FM tłumaczył to zróżnicowaniem sytuacji epidemicznej między województwami. Mówił też o tegorocznych maturach i o tym, czy w maju dzieci pójdą do pierwszej komunii, a nowożeńcy zatańczą na weselu. Z kolei minister Michał Dworczyk z kancelarii premiera zapowiedział zmiany w systemie szczepień przeciw Covid-19. Najważniejsze informacje na temat walki z epidemią w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ Leszek Szymański / PAP

11:02 Testy

Ostatniej doby wykonano 107 306 testów na obecność koronawirusa, w tym 32 787 testów antygenowych.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 12 807 584 próbek pobranych od 12 483 896 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 465 916 badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2.

Najwięcej testów diagnostycznych do tej pory w ciągu doby wykonano 8 kwietnia. Było ich ponad 111,5 tys.





10:57 Szczepienia po nowemu

Rejestrację kolejnych roczników na szczepienie przeciw Covid-19 trzeba dostosowywać do liczby chętnych, przejściowo wstrzymując rejestrację lub przyspieszając rejestrację kolejnych roczników - powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Podkreślił, że rząd nie planuje zmian zasad co do wykorzystywania szczepionek w sytuacji, gdy pacjent nie stawia się na zabieg w terminie.



10:38 Nowe dane

Mamy 28 487 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (4686), mazowieckiego (3676), wielkopolskiego (3285), dolnośląskiego (2872), małopolskiego (2219), łódzkiego (2139), kujawsko-pomorskiego (1442), pomorskiego (1323), podkarpackiego (1078), lubelskiego (1065), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (734), opolskiego (717), lubuskiego (716), świętokrzyskiego (712), podlaskiego (556).

268 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób. Razem to aż 768 pacjentów.

Ogółem liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 2 528 006 osób. Zmarło 57 427 pacjentów.





10:24 Wielka Brytania

Brytyjczycy mogą zacząć myśleć o rezerwowaniu letnich wakacji za granicą - powiedział minister transportu Grant Shapps. Wcześniej jego resort przedstawił plany na jakich zasadach będą mogły zostać wznowione podróże zagraniczne.

"Po raz pierwszy ludzie mogą zacząć myśleć o odwiedzaniu bliskich za granicą, a może o letnich wakacjach, ale robimy to bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ nie chcemy widzieć powrotu koronawirusa w tym kraju" - powiedział w rozmowie ze Sky News.

Obłożenie w szpitalach

W szpitalach przebywa 34 550 pacjentów z Covid-19, o 314 mniej niż w czwartek. Wspomagania respiratorem wymaga 3376 chorych, o 14 więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, w piątek 2 kwietnia, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 955 pacjentów, w tym 3157 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 26 marca, w szpitalach było 27 779 pacjentów, z czego 2730 pod respiratorami.

Resort zdrowia w piątek poinformował też, że kwarantanną objęto 439 436 osób.

Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 2 107 776 osób.

09:51 Wesela i majowe komunie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że najprawdopodobniej znoszenie obowiązujących do 18 kwietnia obostrzeń będzie przebiegało regionami. Odpowiadając na pytania naszych słuchaczy odniósł także do tego, czy w maju odbędą się pierwsze komunie i wesela.





09:50 Szczepienia przeciw Covid-19

Dworczyk: jeżeli po uruchomieniu rejestracji na szczepienia kolejnych roczników zabraknie terminów, wtedy możemy na jeden-dwa dni wstrzymać ten proces; jeżeli będzie mniejsze zainteresowanie, możemy przyśpieszać rejestrację.





09:44 Nowe dane nieoficjalnie

Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił w RMF FM, że dziś będziemy mieli do czynienia z wysoką liczbą zgonów pacjentów z Covid-19 - ok. 700. Nasi dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że w ciągu ostatniej doby przybyło ok. 28 tysięcy nowych zakażeń.





09:13 Niedzielski o luzowaniu obostrzeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski dopuszcza regionalizowanie luzowania obostrzeń. W Porannej rozmowie w RMF FM tłumaczył to zróżnicowaniem sytuacji epidemicznej między województwami.









08:47 Matura 2021

Robimy wszystko, by matury odbyły się w normalnych terminach. Podjęcie jednak decyzji przeciągamy na przyszły tydzień - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.







08:25 Minister Adam Niedzielski był gościem Porannej rozmowy w RMF FM

08:21 Wakacje 2021

Polacy jak na razie bardzo ostrożnie podchodzą do rezerwowania wyjazdów wakacyjnych. Wyraźnie czekają na jakiekolwiek sygnały, że tego lata - tak samo jak rok temu - dojdzie do spadku zachorowań - pisze "Rzeczpospolita".







06:15 Wielka Brytania

Populacja Wielkiej Brytanii w najbliższy poniedziałek osiągnie odporność zbiorową przeciw koronawirusowi - poinformowali naukowcy z University College London.

06:11 Szczepienia

Do czwartku w Polsce podano ponad 7 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 - jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 4,9 mln Polaków, a dwie - blisko 2,1 mln. W przyszłym tygodniu do Polski ma trafić pierwsza dostawa preparatu firmy Johnson&Johnson.

W czwartek szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że 15 kwietnia uruchomiony będzie pilotaż punktów drive-thru, 20 kwietnia - punktów szczepień powszechnych, 23 kwietnia - szczepień prowadzonych przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju - w aptekach, a na przełomie maja i czerwca - w zakładach pracy. Podkreślił, że będą to pilotaże, dla których obecnie szykowana jest infrastruktura, procedury i rozwiązania organizacyjne.

05:12 Wielka Brytania

Brytyjski rząd dopiero na początku maja ogłosi, czy wznowienie podróży zagranicznych od 17 maja będzie możliwe. Obecnie są one zakazane, z wyjątkiem kilku uzasadnionych przyczyn, takich jak praca, nauka, leczenie czy ważne sprawy rodzinne. Wszyscy przyjeżdżający z zagranicy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a po przyjeździe odbyć 10-dniową kwarantannę, w czasie której muszą wykonać dwa kolejne testy.

05:05 Brazylia

Czwartek przyniósł w Brazylii kolejny rekord pod względem dobowej liczby zgonów z powodu Covid-19. Zmarło 4249 osób - o 54 więcej niż w środę, gdy zarejestrowano największy przyrost zgonów od wybuchu epidemii.

Władze nie są w stanie zapanować nad żywiołowo pogłębiającą się epidemią. W ciągu pierwszych kilku dni kwietnia odnotowano ponad 15 tys. zgonów. Eksperci obawiają się katastrofy jeszcze większej niż w marcu, gdy koronawirus zabił ponad 66 000 osób.

/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.