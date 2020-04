W niedzielę 26 kwietnia w Kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Biblijna i IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Z powodu epidemii koronawirusa nie wszyscy będą mogli uczestniczyć osobiście we mszy. W związku z tym Kościół zachęca do uczestnictwa z pomocą transmisji online.

"Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni" - informuje rząd na swoich stronach. Należy też pamiętać o zasłonięciu nosa i ust.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 marca 2020 r. do odwołania biskupi mogą udzielić dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Rada zachęca w tym czasie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Wiele parafii przygotowało taką możliwość.

Msza święta online z Jasnej Góry

Msze św. odprawiane na Jasnej Górze w Częstochowie można oglądać na stronie internetowej sanktuarium oraz na stronie Konferencji Episkopatu Polski .



6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze



Transmisje mszy świętych online

12:00 Bazylika Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki

12:00 Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

12:00 Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego (Góra Kalwarii)

15:00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki

17:00 Kaplica w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

17:00 Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego (Góra Kalwarii)

18:00 Klasztor Benedyktynów w Tyńcu (Kraków)

18:00 Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

