Mamy w Polsce 12 054 nowe zakażenia koronawirusem; zmarło 186 osób. Od marca zakażenie koronawirusem potwierdzono w naszym kraju u 1 356 882 osób, z których 30 241 zmarło. W Hiszpanii z kolei liczba zakażeń przekroczyła poziom 2 milionów. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 86,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,87 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Koronawirus w Szwecji / foto. Johan Nilsson/TT / PAP/EPA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 054 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej - aż 1609 - odnotowano w województwie wielkopolskim. Resort podał też dane o kolejnych 186 zgonach. Jak wyjaśniono, 38 osób zmarło z powodu Covid-19, a 148 z powodu współistnienia koronawirusa z innymi chorobami.

W sumie od początku epidemii w Polsce odnotowano 1 356 882 zakażenia koronawirusem. Zmarło 30241 osób. Wyzdrowiało 1 095 616 pacjentów.

Na świecie koronawirusem zaraziło się około 86,7 mln ludzi, ponad 1,87 mln zmarło.

Na Słowacji zakaz wychodzenia z domu bez negatywnego wyniku testu.

Zakaz lądowania w Polsce samolotów z Wielkiej Brytanii.

Liczba zakażeń koronawirusem w Hiszpanii przekroczyła poziom 2 mln.

22:00 Francja

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 21 703 osób. Łączna liczba wykrytych infekcji wzrosła do 2 727 321. W szpitalach zmarło 276 kolejnych chorych z Covid-19 - poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).





21:12 Izrael

Izraelskie służby ratownicze zakończyły w czwartek pierwszą część kampanii szczepienia przeciw Covid-19, obejmującą wszystkie osoby starsze w domach opieki oraz pracowników tych placówek. W ciągu 10 dni podano pierwsze dawki szczepionki około 150 tys. osób w całym kraju.



21:10 Hiszpania

Liczba zakażeń koronawirusem w Hiszpanii przekroczyła poziom 2 mln - poinformowało w wieczornym komunikacie ministerstwo zdrowia tego kraju.



Z oświadczenia resortu zdrowia wynika, że podczas ostatnich 48 godzin w całym kraju odnotowano 42 360 nowych infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Władze medyczne Hiszpanii wskazały w czwartek, że wyhamował wzrost dobowej liczby zgonów. Odnotowały, że pomiędzy wtorkiem a czwartkiem liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju o 245, do 51,6 tys.



Koronawirus w Hiszpanii / RMF24

21:06 Szczepienia

Wśród Polaków rośnie gotowość do szczepienia się na Covid-19; przybywa zwolenników, ubywa sceptyków - wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Chęć zaszczepienia się deklaruje 44 proc. badanych; sceptycyzm wobec szczepienia deklaruje 36 proc.

20:50 Francja

Premier Francji Jean Castex zapowiedział, że do końca stycznia w kraju przeciw Covid-19 zaszczepionych zostanie co najmniej milion osób. Poinformował, że w ciągu ostatnich pięciu dni szczepionkę otrzymało 45 tys. osób.



Powinniśmy przyspieszyć kampanię szczepień - oświadczył szef rządu na konferencji prasowej. Osoby powyżej 75. roku życia będą mogły zostać zaszczepione od 18 stycznia - zapewnił szef rządu.



Rząd zamówił 200 mln dawek szczepionek przeciw koronawirusowi, które będą dostarczane sukcesywnie w ciągu roku. Przed latem dostarczonych zostanie do Francji 78 milionów dawek - zapewnił Castex.



20:44 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że prawie 1,5 mln osób w całym kraju otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Podtrzymał cel, jakim jest zaszczepienie do 15 lutego prawie 14 mln osób.



Jak sprecyzował, 1,26 mln osób zaszczepiono w Anglii, 113 tys. w Szkocji, 49 tys. w Walii, a 46 tys. w Irlandii Północnej.

20:25 Szef ARM: Dawki szczepionek trafiają do placówek zgodnie z ich zamówieniem

Dawki szczepionek są dystrybuowane do wszystkich placówek zgodnie z ich zamówieniem. Szczepionki, które przekazujemy, mają już rozpoczęty termin ważności, wynosi on dokładnie 120 godzin - powiedział prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.



Wszystkie punkty szczepień zamawiają szczepionki w czwartek, następnie w poniedziałek do godz. 12.00 dojeżdżają one do punktów. Szczepionki, które przekazujemy, mają już rozpoczęty termin ważności. Wynosi on dokładnie 120 godzin. W tym czasie muszą być przez dany punkt wykorzystane - doprecyzował.

20:05 W Narodowym Instytucie Onkologii w trzy dni zaszczepiło się 1800 osób

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w trzy dni zaszczepiło się 1800 osób na 2850 pracowników całej załogi - powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy Instytutu Mariusz Gierej.



Wyjaśnił, że w pierwszej fazie na szczepienie zapisało się 1680 osób z 2850 pracowników całej załogi Instytutu.

19:40 Francja

Granica Francji z Wielką Brytanią pozostanie zamknięta do odwołania - poinformował francuski premier Jean Castex. Zapowiedział, że obowiązujące w związku z pandemią koronawirusa obostrzenia sanitarne w kraju nie zostaną zniesione w styczniu.



Muzea, kina, obiekty sportowe pozostaną zamknięte do końca miesiąca - poinformował.

18:44 Wielkopolska

Wielkopolskie szpitale węzłowe złożyły zamówienie na kolejne 18,9 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



Dostawy do tych placówek będą realizowane w poniedziałek. Stube podał, że duże zapotrzebowania na szczepionki zgłaszają przede wszystkim szpitale kliniczne. Zamówienie na ponad 2 tys. dawek złożył np. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W szpitalu tym mają być prowadzone także szczepienia m.in. personelu medycznego z innych placówek medycznych.

18:39 Liga hiszpańska: Zidane w izolacji po kontakcie z zakażoną osobą

Szkoleniowiec piłkarzy Realu Madryt Zinedine Zidane znajduje się w izolacji po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem - informują zagraniczne media.

Jak dodano, Francuz nie wziął udziału w czwartkowym treningu drużyny.



18:33 Tour de Ski - pozytywny wynik testu na koronawirusa Szwedki Svahn

Szesnasta w klasyfikacji generalnej Tour de Ski Szwedka Linn Svahn miała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Od razu została poddana izolacji, podobnie jak osoby, z którymi miała bezpośredni kontakt. Teraz ma przejść dokładniejszy test PCR.

18:11 Wielka Brytania

Aż 1162 zgony z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest drugim najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju - poinformował brytyjski rząd. Wykryto też 52 618 nowych zakażeń koronawirusem.



Liczba zgonów jest o 121 wyższa od tej ze środy. To drugi dzień z rzędu i zarazem drugi przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła tysiąc. Najgorszym bilansem od początku epidemii pozostaje ten z 21 kwietnia, gdy poinformowano o 1224 zmarłych.

17:28 Włochy

414 osób zmarło minionej doby we Włoszech na Covid-19, a liczba kolejnych wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła 18 020 - podało ministerstwo zdrowia. Bilans zgonów od początku pandemii wynosi 77 291.



Wykonanych zostało w ciągu doby 121 tysięcy testów. Wskaźnik pozytywnych wyników wzrósł o 3 punkty procentowe do 14,8 procent.

17:18 Podlaskie

20 tys. zł stracił mieszkaniec okolic Białegostoku oszukany metodą "na policjanta".



80-latek uwierzył, że to akcja przeciwko przestępcom podrabiającym dokumenty, pieniądze wypłacił z bankowego konta i przekazał je przestępcy podającemu się za funkcjonariusza.





16:50 Portugalia

Rząd Portugalii uchwali nowe restrykcje sanitarne w kraju. Poinformował, że podczas ostatniej doby liczba zakażeń wyniosła prawie 10 tys., czyli była bliska dotychczasowego rekordu ze środy.

16:11 Naukowcy o zaburzeniach węchu

Aż 86 proc. pacjentów z łagodnym Covid-19 ma zaburzenia węchu. W umiarkowanie ciężkich i ciężkich przypadkach jest to mniej niż 10 proc. - informuje pismo "Journal of Internal Medicine".



Jedynie u 5 proc. pacjentów węch nie wraca do normy po pół roku.



15:33 Dworczyk o szczepieniach:

Na ten moment mamy zaszczepione w Polsce 177 tys. 863 osoby w Polsce - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Do punktów szczepień - jak mówił - dostarczono 204 tysiące dawki szczepionki.



Na ten moment mamy już zaszczepione 177 tys. 863 osoby w Polsce. Dostarczonych dawek do punktów szczepień mamy ponad 204 tysiące - poinformował Dworczyk na czwartkowej konferencji prasowej.



Jak dodał, stosunkowo niewiele, bo 215 dawek szczepionki zostało zutylizowane. W większości to były sytuacje, gdzie mechanicznemu uszkodzeniu, już w punkcie szczepień, ulegała fiolka - wyjaśnił szef KPRM.



Przekazał ponadto, że u ośmiu osób wystąpiły lekkie niepożądane odczyny poszczepienne.





15:00 Śląskie

Punkty szczepień przeciw COVID-19 są we wszystkich 167 gminach w woj. śląskim, aktualnie to 670 punktów - poinformował śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.



To oznacza, że każdy mieszkaniec województwa ma zapewniony dostęp do punktu szczepień blisko swojego miejsca zamieszkania.

14:22 Pomorskie

Województwo pomorskie zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Polsce pod względem wykonanych testów na koronawirusa w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców - podały służby prasowe wojewody. W regionie działa 37 punktów pobierania wymazów.



Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, od początku pandemii w Pomorskiem przebadano 637 030 próbek. Oznacza to, że na każde 100 tysięcy mieszkańców województwa, 23 227 było testowanych w kierunku COVID-19. Zajmujemy więc pierwsze miejsce pod względem wykonanych testów w stosunku do liczby ludności - poinformował w czwartek Pomorski Urząd Wojewódzki.



Próbki od mieszkańców pobierane są w centrach diagnostycznych Covid-19 drive-thru, punktach poboru wymazów oraz w domach pacjentów przez mobilne zespoły wymazowe.

14:06

Ruszają szczepienia studentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do czwartku na szczepienie przeciw Covid-19 zgłosiło się ponad 6000 studentów - poinformowała rzeczniczka WUM Marta Wojtach.



Rzecznik podała, że w poniedziałek 11 stycznia rozpoczną się szczepienia studentów w specjalnym punkcie utworzonym w Szpitalu Klinicznym ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej.



We wtorek z kolei szczepienia studentów zaczną się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM przy ul. Binieckiego.

13:56

Ponad 700 łóżek covidowych jest zajętych w szpitalach w Warmińsko-Mazurskiem. Tak wysoka liczba utrzymuje się już od kilku tygodni.



Część pacjentów zbyt późno zgłasza się do lekarzy - tłumaczy szef tamtejszego sanepidu Janusz Dzisko.

13:20

Miały być spadki liczby nowych zakażeń, a będzie stabilizacja poziomu pandemii w Polsce - przewidują naukowcy z Zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.





12:58 Szczepionki przeciw Covid-19

Dla przeciętnego Polaka nie ma żadnej różnicy, czy zaszczepi się szczepionką na COVID-19 firmy Pfizer czy Moderna, poziom ich skuteczności jest praktycznie identyczny - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, różnice są w przechowywaniu preparatów.





12:54 Polska

Miały być spadki liczby nowych zakażeń, a będzie stabilizacja poziomu pandemii w Polsce - przewidują naukowcy z Zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacze podkreślają, że wpływ na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju ma m.in. angielska mutacja koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa. Jest już na pewno obecna jest w naszym kraju - mówi RMF FM doktor Jakub Zieliński.





12:49 Niemcy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła, że pandemia koronawirusa potrwa jeszcze przez dłuższy czas i należy się spodziewać jej nasilenia. Jak jednocześnie zaznaczyła, rozprowadzane obecnie szczepionki dają w pewnym stopniu nadzieję na poprawę sytuacji.

12:39 MZ o powrocie uczniów do szkół

Decyzja dotycząca ewentualnego powrotu uczniów klas I-III do szkół podstawowych powinna być podjęta w przyszłym tygodniu, gdy będą pełniejsze dane dotyczące rozwoju epidemii - zaznaczył na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Jeszcze mamy przed sobą kilka dni, w których to odnotujemy wyniki posylwetrowe, ponoworoczne i wówczas będziemy wiedzieć, na jakim poziomie epidemii stoimy i czy rzeczywiście uruchomienie edukacji na poziomie podstawowym w klasach I-III będzie możliwe" - powiedział.

Dodał, że sanepid zgromadził już dane wszystkich chętnych do szczepienia nauczycieli i personelu administracji szkół podstawowych, które mogą być uruchamiane po feriach.

11:33 Czechy

Rząd czeski przedłużył co najmniej do 22 stycznia obowiązywanie surowych obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Podjęto także decyzję, że stacje narciarskie i wyciągi pozostaną zamknięte.

Aktualnie w Czechach m.in. obowiązuje zakaz wychodzenia od godz. 21 do 5 rano następnego dnia. Zamknięta jest większość sklepów i zakładów usługowych. W szkołach obowiązuje nauka zdalna. Nie działają restauracje i hotele. Zamknięte są teatry kina, sale wystawowe, galerie i muzea.

11:17 Szczepionka przeciw Covid-19 firmy Moderna

Amerykańska firma Moderna zapowiedziała, że będzie starała się wyprodukować w 2021 roku nawet około jednego miliarda dawek swojej szczepionki. W środę preparat ten został zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Nie ma wciąż pewności, jak długo mogą się utrzymywać przeciwciała wytworzone w organizmie po podaniu szczepionki tej firmy. Nie wyklucza się, że może to trwać nawet kilka lat.





10:40 Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

Do tej pory wykonano w Polsce 160 359 szczepień przeciw Covid-19. Dostarczono już 697 320 dawek - wynika z dziennego raportu zamieszonego w czwartek na Twittrze przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Liczba zutylizowanych szczepionek - 167, liczba niepożądanych odczynów - 8.





10:34 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 12 054 nowe zakażenia koronawirusem; zmarło 186 osób.



Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (1609), mazowieckiego (1469), zachodniopomorskiego (1324), kujawsko-pomorskiego (1078), pomorskiego (1003), śląskiego (855), warmińsko-mazurskiego (709), dolnośląskiego (627), łódzkiego (627), podkarpackiego (570), małopolskiego (453), lubuskiego (379), lubelskiego (331), opolskiego (326), podlaskiego (272), świętokrzyskiego (181).





10:16 Polska

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 727 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1590 jest pod respiratorami - podało Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie przebywają obecnie 150 303 osoby.

Resort poinformował też, że dotychczas wyzdrowiało 1 095 616 osób zakażonych koronawirusem.





10:06 Polska

W tej chwili ograniczenia epidemiczne są wystarczające, najbardziej możliwym wariantem jest ich przedłużenie; decyzja w tej sprawie powinna pojawić się na przełomie tego i następnego tygodnia - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski dodał, że nie jest "tak dużym optymistą" w kwestii powrotu dzieci do szkół 18 stycznia. "Spodziewam się, że ta decyzja zostanie ogłoszona najpóźniej w poniedziałek" - powiedział.

09:33 Szczepienia na Covid-19

154 tysiące osób w Polsce dostało już szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Od dziś obowiązują zaktualizowane wytyczne dotyczące tego, kto może dostać preparat w ramach tak zwanej grupy zero.

To jest koniec szybszych szczepień dla rodzin lekarzy i pacjentów. Takie szczepienia były możliwe w okresie świąteczno-noworocznym, gdy wielu medyków było na urlopach. Chodziło o to, aby zmniejszyć ryzyko, że niewykorzystany preparat trzeba będzie wyrzucić - podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.

Teraz szczepieni będą głównie pracownicy szpitali, aptek i uczelni medycznych. Tak ma być do 25 stycznia - wtedy szczepionkę mają dostać pierwsi seniorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych.

08:18 Japonia

Rząd Japonii planuje ogłoszenie stanu wyjątkowego w Tokio i trzech sąsiednich prefekturach. W stolicy po raz pierwszy od początku pandemii zgłoszono tego dnia ponad 2 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W całym raju było to ponad 6 tys. Japonia mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii Covid-19.



07:27 Polska

Kolejne kraje, w tym Polska, na własną rękę podejmują rozmowy z koncernami farmaceutycznymi o zakupie dodatkowej puli - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Powołując się na własne "źródła w rządzie", "DGP" podaje, że "poufne negocjacje z firmą Pfizer polski rząd rozpoczął jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia". Podobne rozmowy z Pfizerem - również niezależnie od działań na szczeblu unijnym - podjął Berlin.

07:18 Polska

Nie ma podstaw, aby przedsiębiorcy płacili kary nałożone przez sanepid za prowadzenie działalności w czasie jej zamrożenia - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Wyrok, choć nieprawomocny, otwiera drogę do podważania kar nałożonych przez sanepid - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita". Chodzi o fryzjera, który ostrzygł klienta trzy dni po zamrożeniu gospodarki.

07:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 26 391 nowych infekcji koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 1070 osób.

Od początku pandemii w Niemczech wykryto 1 835 038 zakażeń SARS-CoV-2 i zmarło 37 607 zainfekowanych osób.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało dotąd 367 331 mieszkańców RFN, czyli 0,44 proc. ludności.

06:54 USA

Niedawne odkrycie nowego szczepu koronawirusa, który dotarł już do Ameryki spowodowało w Nowym Jorku presję na przyspieszenie akcji szczepień. Lokalny ekspert twierdzi, że aby uniknąć kolejnej fali Covid-19 należy w ciągu 6 tygodni podać preparat połowie populacji miasta.

Według ostatnich szacunków w pięciu dzielnicach miasta żyje ponad 8,3 mln ludzi. Zgodnie z wcześniejszymi planami do końca stycznia miało zostać zaszczepionych milion osób. Jak informuje w środę portal NYC Health, pierwszą dawkę otrzymały dotychczas 129 624 osoby, a drugą 2492.

06:49 Polska

Od czwartku do 13 stycznia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

06:47 Francja

Sekretarz stanu ds. turystyki Jean-Baptiste Lemoyne poinformował prezesa Związku Ośrodków Narciarskich Alexandre’a Maulina, że wyciągi narciarskie nie zostaną ponownie otwarte w czwartek, 7 stycznia, jak wstępnie obiecywały władze - podała stacja BFM TV.

Nie podano daty ponownego otwarcia. Decyzja ta została podjęta w środę przez Radę Obrony, która debatowała nad sytuacją epidemiczną we Francji.

06:40 Słowacja

W związku pogarszającą się sytuacją epidemiczną na południu Słowacji, mieszkańcy od poniedziałku, aby wyjść do pracy, na spacer lub z dziećmi do szkoły będą musieli mieć negatywny wynik testu na SARS-CoV-2.