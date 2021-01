Nie ma podstaw, aby przedsiębiorcy płacili kary nałożone przez sanepid za prowadzenie działalności w czasie jej zamrożenia – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Wyrok, choć nieprawomocny, otwiera drogę do podważania kar nałożonych przez sanepid - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita".

Nie ma podstaw, aby przedsiębiorcy płacili kary nałożone przez sanepid za prowadzenie działalności w czasie jej zamrożenia – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu / Lafargue Raphael/ABACA / PAP/Abaca

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł, że fryzjer, który ostrzygł klienta trzy dni po zamrożeniu gospodarki, nie musi płacić 10 tys. zł grzywny - podaje dziennik.



"Choć wyrok jest nieprawomocny, zdaniem prawników otwiera drogę do podważania słonych kar nakładanych w czasie lockdownu przez sanepid. Wyrok mówi, że lockdown został wprowadzony bezprawnie, otwiera też drogę do żądania odszkodowań przez przedsiębiorców, którzy ciągle cierpią na wprowadzanych przez rząd ograniczeniach w prowadzeniu działalności. Zgodnie z konstytucją mogło to nastąpić tylko w ustawie, a nie w rozporządzeniu" - pisze "Rzeczpospolita".

Ministerstwo Zdrowia: 14 151 nowych zakażeń koronawirusem

Badania potwierdziły 14 151 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 553 osoby - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.



Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1686), wielkopolskiego (1488), śląskiego (1391), kujawsko-pomorskiego (1300), pomorskiego (1148), warmińsko-mazurskiego (1082), łódzkiego (1058), zachodniopomorskiego (921), lubelskiego (658), podkarpackiego (654), małopolskiego (625), dolnośląskiego (599), podlaskiego (477), lubuskiego (368), opolskiego (222), świętokrzyskiego (218).



Do tej pory w Polsce, od czasu wykrycia pierwszego przypadku w marcu 2020 roku, wykryto 1 344 763 przypadki zakażenia koronawirusem.