Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 4102 przypadków. Zmarły już 94 osoby - tak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Dziś Niedziela Palmowa – nietypowo obchodzona ze względu na rygory sanitarne spowodowane epidemią koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych tylko w ciągu ostatniej doby zmarły 1224 osoby – w sumie to już 8300 zgonów. Doniesienia z Hiszpanii są jeszcze bardzie dramatyczne – tam zmarły 11 744 osoby. Od początku epidemii w Hiszpanii zachorowało 130 tys. osób, co daje jej drugie pod względem liczby przypadków koronawirusa miejsce na świecie.

17:55

Ministerstwo zdrowia poinformowało jednocześnie o śmierci kolejnych dziesięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta, 71-letni i 77-letni mężczyźni hospitalizowani w szpitalu w Radomiu, 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu.





17:53 POLSKA:

Potwierdzone nowe przypadki zakażeń w Polsce dotyczą: 67 osób z województwa łódzkiego, 66 osób z woj. mazowieckiego, 41 osób z woj. dolnośląskiego, 29 osób z woj. wielkopolskiego, 17 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 9 osób z woj. podlaskiego, 8 osób z woj. lubelskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 8 osób z woj. pomorskiego, 5 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. śląskiego i 3 osób z woj. zachodniopomorskiego.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 4102, z czego 94 osoby zmarły.

17:38 Z OSTATNIEJ CHWILI:

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 268 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych dziesięciu zgonach. Zakażenie wykryto dotąd u 4102 osób, z których 94 zmarły.





16:58 PORTUGALIA:

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się w Portugalii o 29. W sumie na Covid-19 zmarło w tym kraju już 295 osób - poinformowała w Lizbonie minister zdrowia Marta Temido.

16:57 BUŁGARIA:

Krajowy Sztab Operacyjny poinformował w niedzielę o 522 potwierdzonych dotąd przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. Liczba zgonów wzrosła w ciągu ostatniej doby o cztery, do łącznie 19. W kraju wykonano dotąd 15 889 testów.



16:54 SINGAPUR:

120 nowych infekcji koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Singapurze - podały władze w niedzielę. To największy dobowy wzrost zakażeń w kraju uznawanym dotąd za model walki z epidemią. Tymczasem epidemia okazuje pierwsze oznaki spowolnienia na Filipinach.





16:51

Ponad 4100 pracowników szpitali we włoskim regionie Lombardia zakażonych jest koronawirusem - takie dane przedstawił burmistrz Bergamo, ogniska epidemii, Giorgio Gori. Jak podkreślił, zbyt wielu pracowników służby zdrowia nie było chronionych.



16:44

20 górników z kopalni Marcel w Radlinie objęto kwarantanną po potwierdzeniu koronawirusa u jednego z pracowników oddziału szybowego w tym zakładzie - potwierdziła Polska Grupa Górnicza, do której należy ruch Marcel, będący częścią kopalni zespolonej ROW. Kopalnia pracuje normalnie.



16:13

Kolejne 619 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do 4932 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia.



15:32

Sanepid prosi o zgłaszanie się osób, które podróżowały autokarem z Warszawy do Przasnysza. Chodzi o kurs, który 27 marca rozpoczynał się w stolicy o 12:15.

15:30

Nie będzie ewakuacji osób z koronawirusem z Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach w powiecie grójeckim na Mazowszu - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zakażenie potwierdzono tam u 61 podopiecznych i 9 pracowników.

15:05

W hotelu Raymont w Łodzi, należącym do Polskiego Holdingu Hotelowego, ruszyło kolejne izolatorium w kraju. Do izolatorium trafią osoby oczekujące na wynik testu na obecność koronawirusa oraz zakażeni, których stan nie wymaga hospitalizacji. Hotel na potrzeby izolatorium oddał 72 pokoje.





15:01

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie została zamknięta po tym, jak u pracujących tam funkcjonariuszy wykryto koronawirusa. "Mamy siedmiu zarażonych policjantów. Wszystkich pozostałych wysyłamy na kwarantannę" - poinformował rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.





14:58

Brytyjska piosenkarka Marianne Faithfull ma koronawirusa - poinformował w niedzielę jej agent. Jak doda, stan 73-letniej wokalistki jest stabilny.



"Jej stan jest stabilny, reaguje na leczenie, wszyscy życzymy jej zdrowia oraz pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - oświadczył Francois Ravard, manager artystki.

14:53

Tysiąc maseczek dziennie szyją niepełnosprawni z Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie w Zachodniopomorskiem.

Maseczki powstają z certyfikowanych medycznie materiałów. Po wyprodukowaniu są ozonowane i szczelnie pakowane. Trafiają do szpitali, ale też do firm z Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

14:48

20 tys. zł kary musi zapłacić mieszkaniec powiatu gryfickiego, który złamał zasady kwarantanny. I to kilka razy. Za każdym razem jak policjanci go odwiedzali, nie było go w domu. Na zapłatę kary ma 7 dni.









14:42

Kwarantanna w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu na Mazowszu.

Ksiądz proboszcz podjął taką decyzję po tym, jak sanepid poinformował duchownych, że mogli mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

Duchowni zostali przebadani, teraz czekają na wyniki.





14:37

"UE wystartowała powoli, ale teraz jest razem. Polscy lekarze są we Włoszech, Czechy wysyłają maski do Hiszpanii, a niemieckie szpitale leczą włoskich chorych" - pisze szefowa KE Ursula von der Leyen. Zapowiedziała zmiany w budżecie UE, by odpowiedzieć na kryzys.

W serii tweetów i opublikowanym w europejskich mediach artykule szefowa Komisji zareagowała na krytykę jaka spadła na kierowaną przez nią instytucje, oraz na UE jako taką, za działania w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Niemka przyznała, że Unia miała "powolny start".





14:34

Znany bułgarski bokser wagi ciężkiej Kubrat Pulew zapowiedział, że przeznaczy połowę gaży za pojedynek z Anthonym Joshuą na walkę z koronawirusem. Chodzi o sumę 1,5 mln euro.



"Przekażę 50 procent wypłaty dla niestrudzonych bohaterów w bitwie przeciwko diabelskiemu wirusowi" - przyznał na łamach "Bild am Sonntag" Pulew, który chce wspomóc lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia.



Za walkę z Brytyjczykiem Joshuą Bułgar ma dostać trzy miliony euro.







14:31

Zarządzenie prezesa NFZ zostało już podpisane. Oznacza to, że tak naprawdę każdy lekarz może kierować pacjenta na testy. Mówimy tu także o finansowaniu testów dla medyków - powiedział w niedzielę w Polsat News wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.





14:26

Kolejne trzy osoby z personelu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy są zakażone koronawirusem. To zatrudnieni w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - poinformowała rzeczniczka placówki Kamila Wiecińska.



Łącznie zakażenie koronawirusem stwierdzono u 18 pracowników szpitala, w tym czterech Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.





14:22

Parkowanie w przestrzeni publicznej będzie od poniedziałku darmowe na Węgrzech - poinformował premier Viktor Orban w niedzielę agencję MTI. Przedstawiciele władz apelują o przestrzeganie zaleceń i wychodzenie z domu tylko w razie konieczności.

"Jednym z najważniejszych środków ochrony przed epidemią koronawirusa jest utrzymanie bezpiecznej odległości między ludźmi. Ponieważ w zatłoczonych środkach komunikacji publicznej jest to możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle, jest ważne, by ten, kto może to zrobić, korzystał z własnego samochodu" - oświadczył Orban, uzasadniając potrzebę zniesienia opłat za parkowanie.





14:17

Liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa w Iranie osiągnęła 3603 - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby zmarło 151 osób. Od początku epidemii stwierdzono ponad 58 tys. zakażeń.



Wcześniej tego dnia prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział, że aktywność gospodarcza "niskiego ryzyka" zostanie wznowiona w Iranie 11 kwietnia.







14:12

W szpitalu zakaźnym w Grudziądzu hospitalizowanych jest 112 osób w związku z koronawirusem; 35 z nich jest zakażonych - poinformowała rzecznik prasowa placówki Izabela Hirsch-Lewandowska. Dodała, że 18 pacjentów z toruńskiego oddziału hematologii nie wymaga respiratoterapii.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego jest jednym z 19 w kraju przemianowanym na jednoimienne zakaźne. Łącznie w placówce jest 1100 łóżek.





14:09

“Obecnie nie ma propozycji kolejnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa" - powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Dodał, że gdyby dotychczasowe wytyczne, obowiązujące w większości do 11 kwietnia, streścić w jednym zdaniu, to "sprowadzają się one do prostego komunikatu: zostań w domu". Zaznaczył, że ograniczenia w Polsce wprowadzono na podstawie doświadczeń innych krajów.





14:06

600 tys. zł na wsparcie środowiska medycznego przeznaczyła Grupa Kęty. Darowizna trafi do miast, w których działają jej zakłady produkcyjne, m.in. do szpitali: zakaźnego w Tychach oraz wojewódzkiego i pediatrycznego w Bielsku-Białej - podała Grupa.

Pomoc finansowa trafi też do Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz szpitali w: Chorzowie, Opolu i Szczecinie. Grupa ofiaruje środki dezynfekujące dla ZOZ w Oświęcimiu i maseczki ochronne szpitalowi zakaźnemu w Cieszynie.





14:03

Dodatkowe dostawy środków ochrony indywidualnej trafią do domów opieki społecznej - powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

"Te procedury są przygotowane przez głównego inspektora sanitarnego. Natomiast właśnie przed chwilą zakończyliśmy telekonferencję z wojewodami, którzy będą wspierać samorządy - bo to one prowadzą DPSy - w zapewnieniu wszystkich niezbędnych środków. Mówiliśmy m.in. o dodatkowych dostawach środków ochrony indywidualnej, które w przyszłym tygodniu trafią do DPS-ów. Tu mowa jest nie tylko o DPS-ach, które ‘normalnie’ funkcjonują, ale także o specjalnych potrzebach domów, gdzie jest duża liczba zakażeń. W tych domach są potrzebne dodatkowe środki ochrony, czyli takie, które są wymagane, gdy personel wspiera pacjentów, którzy mają dodatni wynik na koronawirusa" - poinformował wiceminister.





13:59

Warto nosić maseczki w czasie epidemii koronawirusa - przekonują urzędnicy z Wisły. W szycie maseczek dla mieszkańców zaangażowało się Wiślańskie Centrum Kultury, a maseczki pojawiły się... na pomnikach i rzeźbach, by zachęcić mieszkańców do ich zakładania.





13:55

Złożono już ponad 190 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdecydowana większość wniosków - prawie 137 tysięcy - dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące.

Jest również prawie 31 tysięcy wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ponad 1600 wniosków dotyczących umów cywilnoprawnych.

13:49

Rząd, próbując zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa powinien przede wszystkim apelować do rozsądku obywateli, a nie stosować represje na wątpliwej podstawie prawnej - uważa Krzysztof Bosak (Konfederacja) w kontekście zamknięcia parków i lasów.

Kandydat na prezydenta powiedział w Polsat News, że to nieakceptowalna sytuacja, jeśli rząd utrzymuje, że niepotrzebne jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a dotychczasowe środki są wystarczające.

13:46

"Ćwiczenia fizyczne na zewnątrz mogą zostać zakazane, jeśli ludzie nadal będą ignorować nakaz pozostawania w domach i zachowywania dystansu społecznego" - ostrzegł brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

"Jeśli nie chcecie, żebyśmy musieli podjąć kroki w celu zakazania wszelkich form ćwiczeń poza własnym domem, to musicie przestrzegać zasad. W chwili obecnej zdecydowana większość ludzi to robi. Ale nie powinniśmy łamać zasad, ponieważ to powoduje, że wirus bardziej się rozprzestrzenia, zatem być może będziemy musieli podjąć dalsze działania" - powiedział Hancock w stacji BBC

13:43

O 674 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 12 418. W Hiszpanii zakażonych zostało łącznie ponad 130 tys. osób.

13:39

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę, że została zamknięta komenda policji w Krotoszynie. Siedmiu policjantów z tej komendy jest zakażonych koronawirusem.

"Cały obiekt musimy zaplombować. Mamy siedmiu zarażonych policjantów. Wszystkich pozostałych wysyłamy na kwarantannę. Uruchamiamy procedurę antykryzysową. Delegujemy tam do służby naszych ludzi z innych jednostek" - poinformował rzecznik.





13:34

Wicemistrz olimpijski z Londynu (2012) w pchnięciu kulą David Storl dostał specjalne pozwolenie od władz Saksonii na treningi na stadionie i w siłowni. "Muszę pozostać w znanym organizmowi rytmie, bo w innym wypadku mogę to wszystko rzucić" - przyznał Niemiec.



W Niemczech, podobnie jak w Polsce i innych krajach europejskich, zamknięte są stadiony, siłownie, hale. Powodem jest szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zawodnicy nie mają gdzie trenować i próbują wykonywać ćwiczenia zastępcze w domach.







13:27

Od poniedziałku w laboratorium działającym na terenie kompleksu szpitala pulmonologicznego w Olsztynie będzie można wykonać prywatnie badania w kierunku koronawirusa. Będzie to pierwsze tego rodzaju laboratorium w Olsztynie oraz regionie.



Prezes Onkologicznej Pracowni Molekularnej, w której będą wykonywane badania, Adam Żmudziński w przesłanej PAP informacji podał, że "placówka będzie prowadziła diagnostykę choroby COVID-19 metodą Real Time PCR w oparciu o wielogenowe testy zgodne z wymogami WHO".





13:21

Pomimo braku oficjalnej kwarantanny, coraz więcej mieszkańców białoruskiej stolicy pozostaje w domu, a wychodząc - zakłada maski. W sobotę władze Białorusi potwierdziły przedłużenie ferii szkolnych o kolejny tydzień.



Jeszcze kilka dni temu ludzie noszący maski ochronne należeli do rzadkości. Dzisiaj to powszechny widok w Mińsku - w sklepach i innych miejscach publicznych.



Pracownicy sklepów, banków, stacji benzynowych pracują w maskach i rękawiczkach. Praktycznie we wszystkich miejscach udostępniono dla klientów środki do dezynfekcji.

13:17

Papież Franciszek powiedział w Niedzielę Palmową w pustej bazylice Św. Piotra, że w dramacie pandemii koronawirusa i rozpadających się pewników do wszystkich skierowane są słowa Jezusa: "Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość". Apelował o pomoc dla potrzebujących.









13:13

W ciągu doby wykonano ponad 7,8 tys. testów na koronawirusa, do tej pory zbadano 80 tys. 757 próbek - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.



Spośród 80 tys. 757 zbadanych próbek 76 tys. 923 dało wynik negatywny, a 3834 - wynik pozytywny. Liczba wykonanych w ciągu doby testów wzrosła do 7,8 tys. Dzień wcześniej było to 5,9 tys. testów na dobę.





13:09

Pandemia wymaga od nas zmiany nawyków życiowych, ważne jest przestrzeganie procedur sanitarnych i przypominanie sobie nawzajem o zmianie reguł postępowania, choćby w zakresie higieny - przypomniał premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił też uwagę na "dbanie o naszych najbliższych".

Przypomniał, że "dlatego Kancelaria Premiera, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie uruchomiły kampanię ‘Profilaktyka zachowań w walce z chorobami wirusowymi’"; szef rządu do swojego wpisu dołączył spot, który jest częścią kampanii.





13:03

Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza oświadczył, że sytuacja w kraju "pozostaje dramatyczna". Podkreślił, że "kryzys się nie skończył, a zagrożenie nie minęło". W wywiadach prasowych zaznaczył, że trzeba będzie "koegzystować z wirusem".

Speranza ostrzegł, że Włochy "czekają trudne miesiące".

"Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, by koegzystować z tym wirusem, przynajmniej dopóty, dopóki nie będziemy mieli szczepionki czy kuracji" - stwierdził minister.







12:59

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa odwołane zostały mistrzostwa świata w biegu na 100 km - poinformowali organizatorzy. Zawody miały się odbyć w Winschoten w prowincji Groningen w Holandii.



W komunikacie dodano również, że nie odbędzie się zaplanowany przy okazji MŚ kongres organizacji zrzeszającej ultramaratończyków - International Association of Ultrarunners (IAU).

12:53

Polska nie wyklucza przyjmowania chorych zarażonych koronawirusem z innych krajów, takich jak Włochy czy Hiszpania, którym brakuje łóżek na intensywnej terapii - donosi dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o udział w nowym unijnym mechanizmie transgranicznego leczenia, który będzie koordynowany i finansowany przez Brukselę.











12:50

Władze Sudanu Południowego potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, stając się zarazem ostatnim krajem na kontynencie afrykańskim, gdzie zgłoszono infekcje - podała agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze.

29-letnia pacjentka przybyła do kraju 28 lutego z Etiopii i jest leczona w izolacji - sprecyzowały władze.

Z oficjalnych danych wynika, że Afryka dotknięta jest epidemią w znacznie mniejszym stopniu niż pozostałe kontynenty. Często jednak dane przekazywane przez tamtejsze kraje nie są miarodajne ze względu na słabą dostępność testów i stan infrastruktury ochrony zdrowia.

12:44

Do 64 wzrosła łączna liczba osób zakażonych koronawirusem z personelu i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Dwie osoby w wieku 78 i 82 lat zmarły - poinformował starosta opoczyński Marcin Baranowski.

"Otrzymaliśmy już wszystkie wyniki spośród 131 wymazów. Łączna liczba zakażeń w DPS w Drzewicy to 64 osoby. Zakażonych jest 37 mieszkańców domu i 25 osób z personelu" - przekazał w komunikacie starosta opoczyński.

Starosta opoczyński przekazał wcześniej, że w piątek badaniom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 poddano 131 osób z personelu i mieszkańców DPS w Drzewicy.





12:40

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi wprowadza kolejne zmiany w rozkładach jazdy, które mają usprawnić dojazd mieszkańców do pracy. Od poniedziałku linia autobusowa W zostanie wydłużona do ronda Broniewskiego, pojawią się też dodatkowe kursy, co ma usprawnić dojazdy na Dąbrowę, gdzie jest wiele zakładów produkcyjnych.

Wcześniej podwojono już liczbę kursów na linii W. Wprowadzone zostały także dodatkowe kursy na linii 69, a część kursów obsługiwana jest dwoma autobusami, aby zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w pojazdach. Zwiększono również częstość kursów na linii 2. Kilkukrotnie zmieniane były też rozkłady jazdy, aby dopasować kursowanie autobusów do zmieniających się grafików pracy.





12:34

Biskup elbląski Jacek Jezierski zaapelował do wiernych "aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii pozostawać w domu i nie organizować spotkań gromadzących rodzinę, przyjaciół".



Biskup Jezierski w informacji o przedłużeniu dyspensy od obowiązku niedzielnego do 19 kwietnia napisał, że "poleca, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii pozostawać w domu i nie organizować spotkań gromadzących rodzinę, przyjaciół itp".

12:28

"To nie prośba - to wymóg" - tak brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przypomina o konieczności pozostania w domach.

W Wielkiej Brytanii dziś piękna, wiosenna pogoda a setki osób pojawiły się w parkach i na plażach.

"Nie wierzę własnym oczom widząc ze są ludzie ignorujący wytyczne. Opalanie się jest złamaniem prawa, które zostało wprowadzone z powodów ważnych dla zdrowia publicznego" - minister zagroził zaostrzeniem przepisów, jeśli zakazy będą nadal łamane.





12:21

Szef MSZ Jacek Czaputowicz wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował resort. Sztab omówił dalsze działania polskiej dyplomacji w obliczu pandemii, podsumowano też akcję "Lot do Domu".

Ministerstwo podało, że spotkaniu sztabu, oprócz szefa resortu wzięli udział m.in. wiceministrowie Paweł Jabłoński i Marcin Przydacz.

12:15

Dyrekcja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Jaśmin" w Starym Goździe obok Radomia skierowała do wojewody mazowieckiego wniosek, w którym prosi o pilną ewakuację.

W tej placówce koronawirusa wykryto u 29 osób - 23 pacjentów i 6 osób z personelu.

Ewakuacja będzie możliwa najwcześniej jutro. Kiedy na Mazowszu zacznie działać kolejna zakaźna lecznica. Będzie to dotychczasowy Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Powstaną tam dodatkowe miejsca tylko dla zakażonych koronawirusem.

Jeden z argumentów za ewakuacją jest taki, że w placówce w Starym Goździe jest jeszcze ponad 60 innych pensjonariuszy bez koronawirusa. Budynek jest na tyle mały, że bardzo trudno jest odizolować osoby chore od zdrowych.

12:11

Kancelaria premiera ponowiła apel o pomoc w rozpowszechnianiu plakatów z informacjami i zaleceniami dotyczącymi epidemii koronawirusa. KPRM prosi, aby powielać plakaty udostępnione na internetowej stronie rządu.





"Pomóż nam dotrzeć z najważniejszymi informacjami na temat koronawirusa do osób z Twojej okolicy za pomocą serii plakatów, które przygotowaliśmy" - podała w niedzielę na Twitterze Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. KPRP wzywa, by pobierać, drukować i rozwieszać plakaty ze strony https://www.gov.pl/web/koronawirus/polaczmy-sily-i-razem-zwalczmy-koronawirusa-powies-plakat-w-swojej-okolicy .





12:02

Ministerstwo rodziny apeluje o wsparcie w czasie epidemii osób potrzebujących pomocy. W nagraniu zamieszczonym na Twitterze wiceminister Iwona Michałek zachęca, by osoby, które mają czas i mogą pomóc, dzwoniły do ośrodków pomocy społecznej lub zgłaszały się przez specjalny formularz.

"Chcesz pomóc w tym trudnym czasie? Masz możliwość i czas, aby udzielić wsparcia osobom potrzebującym, np. dostarczyć komuś zakupy, wyprowadzić psa czy pomóc dziecku w nauce? Zadzwoń do najbliższego ośrodka pomocy Społecznej i powiedz, kiedy i w jakim zakresie możesz pomóc" - mówi w nagraniu wiceminister rodziny.

Informuje, że zgłaszać można się również przez specjalny formularz na stronie gov.pl/koronawirus . Tam też są informacje na temat wsparcia osób potrzebujących.





11:57

20 tysięcy złotych kary dla mieszkańca powiatu gryfickiego, za to, że nie przestrzegał kwarantanny.

Policjanci nie zastali mężczyzny pod wskazanym adresem. Na zapłacenie kary, którą nałożył powiatowy inspektor sanitarny - mężczyzna ma 7 dni.

11:49

W poniedziałek rozpocznie się rekrutacja uczniów do poznańskich szkół podstawowych. W związku z zagrożeniem koronawirusem wnioski można wysłać tylko drogą elektroniczną i pocztową. Nabór potrwa do 27 kwietnia.



Poznański magistrat w komunikacie podkreślił, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły i pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów należy wysłać w formie skanu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.



"Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie" - podano w komunikacie.

11:40

Ministerstwo zdrowia: o 674 wzrosła w ciągu doby liczba zmarłych na Covid-19. W sumie w Hiszpanii odnotowano 12 418 zgonów.



O 674 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 12 418. W Hiszpanii zakażonych zostało ponad 130 tysięcy osób.

11:36

Ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 112 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W ok. 300 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

11:28

W bazylice Świętego Piotra papież Franciszek odprawia w Niedzielę Palmową mszę, w której uczestniczy tylko asysta liturgiczna, grupa duchownych i chórzyści. Po raz pierwszy w historii z powodu pandemii koronawirusa, nie ma wiernych, których przybywały zawsze tysiące.

Nie odbyła się procesja z gałązkami oliwnymi i palmamami, która towarzyszy obchodom niedzieli rozpoczynającej Wielki Tydzień.

Tak wyglądać będą wszystkie jego uroczystości w tym roku pod przewodnictwem papieża.





11:24

Cała Francja spieszy na ratunek Paryżowi - tak tamtejsza prasa komentuje nadciągających do francuskiej stolicy pracowników służby zdrowia z innych regionów kraju.

Francuski rząd próbuje zwiększyć mobilność pracowników służby zdrowia, żeby mogli tymczasowo przenosić się do miejsc, gdzie sytuacja jest najgorsza.

Koronawirus spowodował już we Francji śmierć ponad 7,5 tysiąca osób. Potwierdzono też 68 tysięcy przypadków zakażenia.

11:20

Oddział psychiatryczny Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu objęty kwarantanną.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, u dwóch osób z personelu podejrzewa się zakażenie koronawirusem.

Jeszcze dziś powinny być znane wyniki.

Sanepid ustala, z kim podejrzane o zakażenie osoby mogły mieć kontakt poza szpitalem.

11:17

W Płocku, Siedlcach i w Warszawie uruchomiono izolatoria dla zakażonych koronawirusem, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji - informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Ponadto hotele udostępniają pokoje dla personelu medycznego.

Izolatoria są w pobliżu szpitali z oddziałami zakaźnymi. Trafiają do nich pacjenci kierowani przez lekarzy z jednoimiennych szpitali zakaźnych i ze szpitali, w których strukturze działa oddział zakaźny. Mają tam zapewnioną opiekę medyczną i posiłki.

11:13

Konsulowie będą wspierać Polaków w powrocie na pokładach samolotów wysyłanych przez inne państwa unijne - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ponadto jak dodano do wpisu, "konsulowie podejmują działania wspierające Polaków, którzy chcą wrócić do Polski oraz udzielają szczegółowych informacji o specjalnych regulacjach wprowadzonych w związku z epidemią, możliwościach przemieszczania się na terenie danego kraju, dostępności służby zdrowia i opieki medycznej, możliwościach noclegów oraz organizacjach wolontariuszy wspierających potrzebujące osoby".







11:08

W ciągu ostatniej doby w Moskwie wykryto kolejnych 536 zakażeń koronawirusem - poinformował w niedzielę tamtejszy oddział państwowego urzędu sanitarnego Rospotriebnadzor. Tym samym liczba przypadków koronawirusa w stolicy Rosji sięgnęła 3893.



Do tej pory w Moskwie przeprowadzono ponad 207 tysięcy badań laboratoryjnych i sprawdzono próbki od osób, które w ostatnim czasie przyjechały z krajów dotkniętych pandemią - podał sztab.

11:02

4,5 godziny - tyle wynosi szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie polsko-niemieckiej granicy w Jędrzychowicach.

Jak informuje straż graniczna na pozostałych przejściach udało się rozładować korki i ruch odbywa się na bieżąco.

Kolejki aut na granicach powróciły wczoraj w związku z przedświątecznymi powrotami do kraju.

Na wjazd do Polski kierowcy czekali nawet kilkanaście godzin.

10:59

W słynnym nowojorskim Central Parku powstał szpital polowy - wybudowała go i wyposażyła jedna z chrześcijańskich organizacji charytatywnych - Samaritan’s Purse.

W stanie Nowy Jork z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już ponad 3,5 tysiąca osób.

Zdaniem specjalistów - w najbliższych tygodniach nastąpi tam szczyt zachorowań.

10:55

"Przestańcie płakać, produkujcie i dostarczajcie maseczki Amerykanom". Tak doradca do spraw handlu w Białym Domu Peter Navarro zwrócił się do amerykańskiego koncernu 3M.

Firma spotkała się z krytyką za eksport wyprodukowanych w USA maseczek oraz innego sprzętu ochronnego do Kanady i Ameryki Łacińskiej.

W czwartek prezydent Trump powołując się na ustawę o produkcji obronnej, nakazał by rządowe zamówienia były traktowane przez 3M priorytetowo.

10:53

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 184 osoby zakażone koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju wynosi 1 342. W sumie potwierdzono 91 714 przypadków zakażenia Covid-19.

Nieznacznie, bo o 146, zmniejszyła się dobowa liczba nowych zakażeń. W niedzielę RKI poinformował o 5 936 nowych przypadkach, a dzień wcześniej dobowy przyrost wynosił 6 082 osoby.





10:42

Tylko para młoda i dwoje pełnoletnich świadków mogą uczestniczyć w ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej - podał magistrat. Decyzję podjęto z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem.

"Nie pięć, a tylko cztery osoby mogą uczestniczyć w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego. Wcześniej w uroczystości mógł wziąć udział również fotograf. Obecnie zostało to wykluczone" - poinformował rzecznik bielskiego urzędu miasta Tomasz Ficoń.

10:35

Hotel przy lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce na Podkarpaciu stał się bazą noclegową dla personelu z zakaźnego szpitala jednoimiennego w Łańcucie - poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Obiekt należy do Polskiego Holdingu Hotelowego. Rzeczniczka zaznaczyła, że na potrzeby personelu medycznego przeznaczony został cały obiekt i pozostanie on do dyspozycji szpitala tak długo, jak będzie to konieczne.

"Funkcjonowanie hotelu dla medyka, wraz z kosztami noclegu i śniadań, będzie w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy" - podkreśliła Waksmundzka-Szarek.





10:27

W sobotę w 50 granicznych punktach kontrolnych strażacy zmierzyli temperaturę ponad 12 tys. osób - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski. Dodał, że przed szpitalami utworzonych jest obecnie 237 polowych izb przyjęć.







10:20

Liczba zakażonych koronawirusem w Tokio rośnie kolejną dobę z rzędu. W niedzielę odnotowano kolejny rekord - ponad 130 nowych przypadków - podał tego dnia japoński publiczny nadawca NHK, powołując się na władze stolicy Japonii.



Tym samym liczba zakażonych w Tokio wzrosła do ponad 1000. Jak wskazuje NHK, jest to najwyższy jak dotąd dobowy wzrost potwierdzonych przypadków infekcji w tej 13-milionowej metropolii.





10:10

Minął miesiąc od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce; nadal brak obowiązkowych, cyklicznych testów i środków ochrony osobistej dla personelu medycznego i brak realnej pomocy dla przedsiębiorców i pracowników - napisała w niedzielę na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska.





Jak dodała w swym poście wicemarszałek Sejmu i kandydatka PO na prezydenta, "rząd wiedział o zagrożeniu w styczniu".





10:00

Ministerstwo Zdrowia: 207 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło pięć osób. Dotąd w Polsce stwierdzono 3834 przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarły 84 osoby.





09:56

Udoskonalone wersje masek ochronnych dla personelu medycznego walczącego z koronawirusem przygotowali naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, łącząc maskę do nurkowania z filtrem hepa. Opracowali też metodę szybszej produkcji przyłbic.

60 takich masek i 100 przyłbic przekazano Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach. "Dla placówki stanowi to nieocenione wsparcie w bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, która panuje obecnie w naszym kraju. To już kolejny projekt, dzięki któremu niecodzienne, techniczne rozwiązania mogą służyć lepszej opiece nad pacjentem, co ma tej chwili fundamentalne znaczenie" - powiedział prezes szpitala Przemysław Gliklich.







09:52

Z dnia na dzień praktycznie stracili możliwość prowadzenia biznesu. Zatrudniali ludzi, pracowali nad projektami, realizowali plany budżetowe. Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią, stracili okazje do zarabiania. Nie wszyscy mogą przenieść swoją aktywność do internetu. Branża eventowa, turystyka, hotelarstwo, branża autokarowa nie mają takich możliwości. Rozpoczęli akcję #tarczaniestarcza.







09:48

Po wprowadzeniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa spadek w przewozach regionalnych wyniósł ponad 80 proc., ale nie zlikwidowano żadnego połączenia kolejowego - powiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński.



Przypomniał, że spółka wprowadziła, zmniejszyła lub zawiesiła opłaty od najemców powierzchni na dworcach. Podkreślił, że PKP wspomagają zakup sprzętu diagnostycznego.

09:41

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po telekonferencji z szefami lig zawodowych powiedział, że powinny one jak najszybciej wznowić swoje rozgrywki. W USA pandemia koronawirusa zbiera tragiczne żniwo - zarażonych jest już ponad 310 tys. ludzi, zmarło blisko 8,5 tys.

"Chcę, by kibice jak najszybciej wrócili na areny sportowe. Nie jestem w stanie teraz określi dokładnie, kiedy to będzie, nie wymienię konkretnej daty, ale myślę, że to będzie wcześniej niż później. Wiem, że tego właśnie chcą też fani" - zaznaczył Trump.





09:38

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w sobotę skontrolowano 18,2 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 13 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej - poinformowała Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Obecnie - zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - mają potrwać do 13 kwietnia.





09:31

Zatwierdzony przez Komisję Europejską polski program gwarancji dla firm może przełożyć się na 27 mld euro pożyczek dla polskich firm, co przy obecnym kursie walutowym wynosi ok. 125 mld zł - wynika z dokumentu Komisji Europejskiej, który widziała PAP.

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek opiewający na 22 miliardy euro (ok. 100 mld zł) program polskiego rządu, który ma pomóc firmom mającym problemy z dostępem do kapitału w związku kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

"Te środki wesprą firmy, jeśli chodzi o ich kapitały obrotowe, inwestycje i zapewnienie wystarczającej płynności dla dalszego prowadzenia działalności" - poinformowało Stałe Przedstawicielstwie RP w Brukseli.

09:24

W zmagającym się z epidemią koronawirusa Nowym Jorku odnotowano wzrost włamań - wynika z danych miejscowej policji. Właściciele niektórych sklepów, w tym na prestiżowej Piątej Alei, dla bezpieczeństwa zabijają wejścia i okna wystawowe deskami.

Od 12 do 31 marca włamania w Nowym Jorku zwiększyły się o 75 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Odnotowano ich łącznie 254.

Wzrost w tych policyjnych statystykach przypada na okres, w którym nowojorczycy zmagają się ze śmiercionośną epidemią koronawiursa. Wszystkim firmom, które nie prowadzą w tym czasie niezbędnej działalności, nakazano wstrzymanie pracy.





09:19

Ministerstwo Zdrowia przekazało aktualne dane dotyczące koronawirusa w Polsce. 2434 osoby są obecnie hospitalizowane, kwarantanną objętych zostało 131 888 osób, a 134 osoby wyzdrowiały. Komunikat o aktualnej sytuacji, w tym ewentualnych nowych przypadkach zachorwań zostanie przekazany o godzinie 10.

09:15

Ministerstwo Zdrowia: Przeszliśmy na komunikowanie o nowych zakażeniach koronawirsusem dwa razy na dobę.









09:11

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało na Twitterze, że niedziela 5 kwietnia to ostatni dzień akcji "Lot do Domu". Tego dnia ma przylecieć do kraju siedem samolotów z: Bergen (Norwegia), Dublina (Irlandia), (Wielka Brytania), Londynu i Saint Helier na wyspie Jersey (Wielka Brytania), Pragi (Czechy), Sztokholmu (Szwecja) i Zurychu (Szwajcaria).





09:07

Zaległości branży kosmetycznej i fryzjerskiej wzrosły na koniec marca do 37,7 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średni dług zakładów z sektora beauty to 13 tys. 667 zł.

Jak zaznaczył prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, sytuacja branży beauty jeszcze przed pandemią nie była łatwa, a obecny stan to dla nich "być albo nie być". Właściciele i pracownicy salonów nie mogą teraz świadczyć usług nawet podczas wizyt domowych. W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi na czas epidemii koronawirusa 1 kwietnia zamknięto, jak dodał, ok. 130 tys. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.





09:02

Greckie służby objęły kwarantanną w tym tygodniu drugi ośrodek dla migrantów po uzyskaniu przez jednego z mężczyzn, 53-letniego Afgańczyka, wyniku pozytywnego na obecność koronawirusa - poinformowało w niedzielę ministerstwo do spraw migracji.

Afgańczyk, który został zarażony, mieszka ze swoją rodziną w obozie w Malakasie, ok. 40 km na północ od Aten, wraz z setkami innych migrantów i osób ubiegających się o azyl. Został przewieziony do szpitala w stolicy - informuje agencja Reutera. I dodaje, że dalej będą przeprowadzane testy u osób, z którymi mężczyzna się kontaktował.

08:51

Liczba zmarłych osób, u których stwierdzono koronawirusa, wzrosła na Węgrzech do 34, zaś zakażonych do 733 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii Covid-19.

W ciągu ostatniej doby zmarły dwie osoby - obie powyżej 80. roku życia. Stwierdzono też 55 przypadków zakażenia.

Jak podkreślono, już 66 osób uznano za wyleczone.

08:44

"Naprawdę uważam, że te wybory korespondencyjne są dobre. Mówię ogólnie o wyborach korespondencyjnych, a nie o tym, kiedy te wybory mają się odbyć"- powiedział w wywiadzie dla Magazynu TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski.

08:39

39 osób z Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy jest zarażonych koronawirusem. Pozytywny wynik mają 23 osoby z personelu i 16 podopiecznych placówki - poinformował starosta opoczyński. Zakażonych może być więcej, bo nie ma jeszcze wszystkich wyników pobranych próbek.

Starosta opoczyński Marcin Baranowski poinformował, że badaniom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 poddano w piątek 131 osób z personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Ich wyniki spływają sukcesywnie.

08:31

30 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach - poinformowała państwowa komisja zdrowia. 25 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Trzy kolejne osoby zmarły z powodu Covid-19.

Pięć nowych infekcji stwierdzono w prowincji Guangdong w południowych Chinach - sprecyzowała państwowa komisja zdrowia.

Od początku epidemii liczba osób zakażonych w Chinach wzrosła do 81 669, w tym koronawirusa wykryto u 913 osób z zagranicy.

08:27

"Gdybyśmy nic nie zrobili, to dzisiaj byśmy mieli 8,5 tys. pacjentów zdiagnozowanych na COVID-19" - powiedział w wywiadzie dla Magazynu TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że w szczycie zachorowań zamiast 50 tys. możemy mieć 10 tys. zakażonych.

Szumowski zapytany w Magazynie TVN24 o to, czy ma jakąś dobrą wiadomość, odpowiedział: "jest sprzęt, to jest wiadomość fantastyczna". "Od kilku tygodni trzeba zębami i pazurami walczyć o wszystko w różnych miejscach na świecie, a to w Chinach, a to w Indiach, a to w Stanach. A to wyrywamy coś w Turcji i przywozimy do Polski, bo inaczej byśmy tego nie mieli. To jest notoryczna walka. Ale wiadomość, która mnie bardzo cieszy, jest taka, że już przychodzą duże transporty i już te siedem milionów maseczek mogliśmy porozwozić po szpitalach. Ja chcę wprowadzić już obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, żeby się personel nie zakażał, żeby pacjenci mieli też większe bezpieczeństwo. I już mamy powoli ten komfort, że możemy to zrobić, bo te maseczki zwyczajnie mamy, bo docierają kolejne miliony" - stwierdził minister.

08:18

Co najmniej 8476 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Sobota była kolejnym już w USA dniem z ponad tysiącem ofiar śmiertelnych Covid-19.



08:13

Mieszkająca w Nowym Jorku polska pulmonolog dr Iwona Rawinis porównała rozprzestrzenianie się koronawirusa do rozpędzonego pociągu, którego nie daje się zatrzymać. Wg specjalistki izolacja ma kluczowe znaczenie, a używanie masek, nawet domowego wyrobu, w miejscach publicznych również ogranicza transmisję wirusa.

08:02

Hiszpania domaga się pomocy ze strony Unii Europejskiej w związku z epidemią koronawirusa - oświadczył premier Pedro Sanchez w orędziu transmitowanym w radiu i telewizji.

Szef hiszpańskiego rządu wskazał, że potrzebny jest unijny program pomocy ekonomicznej, na wzór powojennego Planu Marshalla, gdyż wszystkie państwa Wspólnoty doświadczyły trudności w związku z masowymi zachorowaniami na Covid-19.

"Europa musi wyciągnąć wnioski z lekcji, którą dała jej pandemia, pierwsza światowa pandemia, która tak mocno dała się we znaki mieszkańcom naszego kontynentu. Europa nie może tym razem zawieźć" - mówił Sanchez.

Zapowiedział też przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii do 26. kwietnia.





07:54

Paraliż na niemiecko-polskich przejściach granicznych między innymi w Jędrzychowicach. Kierowcy kilkanaście godzin czekali wczoraj na odprawę w 25-kilometrowym korku. Zator udało się rozładować dopiero późnym wieczorem.

07:47

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Niedzieli Palmowej. Z względu na rygory sanitarne, msze św. i nabożeństwa będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje i modlitwę w domach.









07:41

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik zaprasza do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć naszych palm wielkanocnych z hasztagiem #Palma.

"Rygory sanitarne znacznie ograniczają możliwość udziału w mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Natomiast można powiedzieć, że dzięki nowym technologiom, to Kościół przychodzi do naszych domów. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego udziału w liturgii i korzystania z sakramentów, ale w sytuacji epidemii musimy szukać dostępnych rozwiązań. Dlatego zachęcam do udziału w akcji z hasztagiem #Palma" - zaapelował ks. Rytel-Andrianik.





07:35

"Rzeczpospolita" dotarła do powstającego w rządzie nowego pakietu ustaw, zwanych drugą tarczą antykryzysową. Krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia składek do ZUS, ma się rozszerzyć, a kontrowersyjne uprawnienia dostanie Poczta Polska - czytamy na stronie rp.pl. Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa ma za zadanie złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

07:31

Produkty przeznaczone dla sportowców USA przygotowujących się do igrzysk w Tokio zostały przekazane do banków żywności w Stanach Zjednoczonych - poinformował Amerykański Komitet Olimpijski. Termin rywalizacji w Japonii został przesunięty o rok z powodu pandemii koronawirusa.

W USA jest już ponad 300 tysięcy zakażonych wirusem SARS-Cov-2, w tym w Nowym Jorku ponad 113 tysięcy. W całym kraju liczba zmarłych przekroczyła 8000.





07:17

Szybką metodę wytwarzania przyłbic ochronnych dla personelu medycznego opracował inżynier ze Szczecina Kamil El Fray. Sposób wykonania osłon z folii do bindowania i taśm transportowych udostępnił w internecie.

Chce on przekazać personelowi medycznemu 500 osłon, których produkcja zajęła weekend. W produkcję przyłbic zaangażowali się też studenci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego inżynier jest absolwentem.





07:10

Słynny piłkarz portugalski Cristiano Ronaldo w czasie pandemii koronawirusa nie może odwiedzać zakładów fryzjerskich. Musi radzić sobie sam. W mediach społecznościowych zamieścił filmik pokazujący, jak jego partnerka pomaga mu przy fryzurze.









06:44

Szef władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana zaapelował do mieszkańców, aby od niedzieli wychodzili z domu wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem. Jak dodał, ponieważ brakuje maseczek, należy użyć każdej możliwej tkaniny.

To pierwszy region we Włoszech, w którym wprowadzono taki obowiązek.





06:42

Pod względem liczby zmarłych osób zakażonych koronawirusem USA plasują się obecnie na trzecim miejscu, po Włoszech i Hiszpanii.

Według prognoz Białego Domu Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu obecnych ograniczeń. Szczyt epidemii - jak przewidują rządowe modele - ma przypadać na połowę kwietnia.

06:36

W Wenecji mistrzynie wioślarstwa Elena Almansi i Giulia Tagliapietra oraz ich koleżanki z zespołu rozwożą na pokładzie łodzi owoce i warzywa oraz inne produkty żywnościowe dla tamtejszych mieszkańców. Robią to bezpłatnie. Mówią, że dzięki temu czują się potrzebne w czasach pandemii.

06:36

Kolejne 17 osób zmarło w Irlandii, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju zwiększyła się do 137. Wykryto też 331 nowych zakażeń, ich liczba od początku epidemii zwiększyła się tym samym do 4604. Zarówno liczba nowych zgonów, jak i nowo wykrytych zakażeń jest mniejsza niż podana w piątek, który był pod tym względem najgorszym dniem od początku epidemii.

06:34

Władze Kamczatki potwierdziły pierwsze dwa przypadki zakażenia nowym koronawirusem w regionie. Chorzy od dawna nie opuszczali Kamczatki. W Rosji, według stanu na 4 kwietnia, odnotowano 4731 przypadków zakażenia koronawirusem i 333 przypadki wyleczenia. Koronawirus najbardziej rozprzestrzenił się w Moskwie - 3357 przypadków. Dotychczas zmarło 45 obywateli Rosji.





06:27

W tym i przyszłym tygodniu dużo ludzi umrze - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Według pochodzących z soboty danych w stanie Nowy Jork odnotowano 3565 przypadków śmiertelnych z powodu Covid-19. Trump ogłosił, że wysyła tam 1000 pracowników medycznych. Będą to m.in. lekarze, pielęgniarki i specjaliści ds. chorób układu oddechowego.