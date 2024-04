21 proc. badanych Polaków chce handlu w każdą niedzielę, dokładnie tyle samo oczekuje całkowitego zakazu handlowania w siódmy dzień tygodnia - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Dzisiaj (28.04) w kalendarzu jest niedziela handlowa. Kolejna wypada 30 czerwca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z badania pt. "Polacy a handel w niedzielę" przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że dla 18 proc. Polaków to, czy sklepy są otwarte siedem dni w tygodniu, czy jedynie w ciągu sześciu dni, nie ma żadnego znaczenia.

Natomiast - jak zaznaczono - zwolenników tzw. rozwiązań totalnych, czyli takich, którzy chcą wszystkich niedziel handlowych oraz tych, co oczekują całkowitego zakazu w siódmy dzień tygodnia, jest równo po 21 proc.

Pozostałe 40 proc. respondentów opowiedziało się za handlem w wybrane niedziele, jednak większość uważa, że powinno ich być więcej niż obecnie (w 2024 roku jest ich siedem).

Przedsiębiorcy także podzieleni

Ograniczenie handlu w niedzielę dzieli też samych przedsiębiorców. Z informacji BIG InfoMonitora wynika, że najbardziej zainteresowani zwiększeniem liczby niedziel handlowych są centra handlowe, ale nawet wśród dużych sieci zdania są również podzielone.

"Nie cieszymy się z niedziel, my do nich dokładamy. Nie robimy wtedy biznesu, nikt też nie chce pracować w niedzielę, bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie czy nie" - mówi cytowany w informacji BIG InfoMonitora prezes sieci Rossmann, Marcin Grabara.

Projekt ustawy łagodzącej ograniczenie i dopuszczającej 2 niedziele handlowe w miesiącu złożyli w Sejmie pod koniec marca posłowie Polski 2050. Zgodnie z projektem za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

Dzisiaj niedziela handlowa

W niedzielę, 28 kwietnia br. sklepy będą otwarte.

W wypadającą przed majówką niedzielę handlową niektóre markety spożywcze czynne będą dłużej. Sieci zachęcają do sprawdzania godzin otwarcia poszczególnych placówek na stronach internetowych, ponieważ czas ich pracy może się różnić.

Niektóre sklepy będą czynne nawet do godz. 22. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 czerwca, a następne: 25 sierpnia, 15 grudnia, 22 grudnia.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.