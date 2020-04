Szef władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana zaapelował do mieszkańców, aby od niedzieli wychodzili z domu wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem. Jak dodał, ponieważ brakuje maseczek, należy użyć każdej możliwej tkaniny. To pierwszy region we Włoszech, w którym wprowadzono taki obowiązek.

REKLAMA