Portal tvn24.pl dotarł do nagrań z telekonferencji z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina i prezydentów miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Lider Porozumienia mówił wtedy m.in. o tym, że ewentualne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami dla budżetu. "Zobowiązuje państwo do pokrycia przedsiębiorcom szkód. Być może polski budżet stać jest na to przez 1, 2, może 3 miesiące. Ale na pewno nie dłużej" - ocenił Gowin.

Jarosław Gowin / Leszek Szymański /PAP

