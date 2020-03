W naszym kraju wykryto 125 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zmarły, 13 wyzdrowiało. Ponad 7 tys. osób objęto kwarantanną. Do 1809 wzrosła liczba ofiar koronawirusa we Włoszech. Najważniejsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa znajdziecie w naszym raporcie dnia.

O północy wróciły kontrole na wszystkich przejściach granicznych Polski - także tych, które są wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.

Do kraju mogą wjeżdżać tylko obywatele oraz nieliczni cudzoziemcy - ci, którzy mają potwierdzone związki z naszym krajem.

Wszystkie cywilne loty pasażerskie zostały zawieszone na co najmniej 10 dni. Do Polski będą powracać nieliczne, zaplanowane wcześniej loty czarterowe biur podróży i specjalne loty organizowane przez rząd, które mają umożliwić Polakom - którzy są daleko - powrót do kraju.

Reszta rodaków i obcokrajowcy, którzy mają w Polsce rodzinę albo tu pracują ma wracać transportem kołowym przez wybrane przejścia graniczne, na których czeka ich kontrola graniczna i sanitarna. Potem prawie wszystkich czeka kwarantanna. Wyjątki to osoby, które mieszkają w Polsce, ale na stałe pracują w krajach sąsiednich oraz kierowcy autokarów i samochodów ciężarowych.

Zawieszone zostały wszystkie międzynarodowe połączenia kolejowe.

Wszystkie puby i bary w Irlandii, włącznie z barami w hotelach, powinny być zamknięte od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek przynajmniej do 29 marca - ogłosił rząd tego kraju w ramach działań, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Irlandia już w czwartek zamknęła wszystkie szkoły oraz placówki opieki nad dziećmi i zakazała zgromadzeń publicznych powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i powyżej 500 osób na otwartym powietrzu, ale puby i bary pozostawały do tej pory czynne.





"Pomóżmy naszym znajomym, pracownikom ochrony zdrowia, pomocy społecznej, służb mundurowych, którzy muszą pełnić swoją funkcję. Zaopiekujmy się ich dziećmi, pomóżmy w opiece nad rodzicami czy zwierzakami, które mają w domu" - powiedział w nagranym apelu lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. "To jest miara naszej solidarności, która musi być dwukierunkowa" - podkreślił.







22:13





Mecze reprezentacyjne zaplanowane na marzec się nie odbędą, wskazują na to decyzje władz państwowych i FIFA. Mamy ograniczony ruch lotniczy, a także kwarantannę wszystkich osób przekraczających granicę - powiedział na antenie Canal Plus sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. Euro na 99 procent się nie odbędzie, dyskusja toczyć się będzie przede wszystkim o tym, jak dokończyć sezony krajowe - dodał.









Do 51 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Bułgarii - podał Krajowy Sztab Operacyjny. Minister finansów Władisław Goranow zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych skutkami epidemii Covid-19.





Infolinię dla seniorów, szczególnie osób samotnych, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny, uruchomi od poniedziałku samorząd Dąbrowy Górniczej. Chodzi o zapewnienie porad, pomocy w zakupach jedzenia czy leków oraz zebranie informacji, kto może potrzebować pomocy.



Jak poinformował w niedzielę wieczorem na swoim facebookowym profilu prezydent miasta Marcin Bazylak, infolinia pod numerem 602 502 478 będzie działała od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16.







Norweska premier Erna Solberg poinformowała, że w związku epidemią Covid-19 rząd przeznaczy co najmniej 100 mld koron (9,7 mld dol.) na wsparcie firm. Szef resortu finansów Francji Bruno Le Maire zapowiedział, że Paryż wyda na ten cel "dziesiątki miliardów euro".





Brytyjski rząd wezwał firmy przemysłowe, aby jeśli tylko mają takie możliwości techniczne, przestawiły się na produkcję respiratorów, które są kluczowe w ratowaniu życia chorych na Covid-19.









21:37





Lokale gastronomiczne w Gdańsku i Gdyni oferują darmowe posiłki lekarzom i personelowi medycznemu trójmiejskich szpitali. Chcą w ten sposób okazać wsparcie pracownikom służby zdrowia, którzy na co dzień walczą o życie pacjentów. Akcję zainicjowali właściciele gdyńskiej restauracji Muszla.

Mając na uwadze powagę sytuacji spodziewaliśmy się, że będziemy musieli zamknąć restaurację dla gości. Uznaliśmy, że w tym trudnym czasie musimy zadbać o pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia walczą o życie pacjentów. Postanowiliśmy, że będziemy im dowozili pizzę, aby mieli siły do pracy. Skontaktowaliśmy się z ordynatorem Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Gdyni, którzy przyznał, że w obecnej sytuacji lekarze i personel medyczny są zapracowani i nie mają czasu na przyrządzenie posiłku - powiedziała PAP właścicielka restauracji Muszla Anna Wylężak.







21:29





Kolejne dwa przypadki koronawirusa w Polsce. Dotyczą 1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław) i 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego (Szczecin) - podało ministerstwo zdrowia.









Były piłkarz reprezentacji Anglii, a obecnie zawodnik Derby County Wayne Rooney krytycznie wypowiedział się o późnej jego zdaniem decyzji dotyczącej zawieszenia rozgrywek z powodu koronawirusa. Byliśmy jak króliki doświadczalne - podkreślił. Spotkania zaplanowane na ten weekend odwołano dopiero w piątek. Rozgrywki mają zostać wznowione najwcześniej 4 kwietnia.

Rząd Słowacji na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w służbie zdrowia. Nowy przepis pozwala władzom na pełne dysponowanie personelem i na przejmowanie prywatnych klinik i poradni.



W ciągu ostatniej doby w Mołdawii odnotowano prawie dwukrotny wzrost zakażeń koronawirusem - o 11 przypadków. Liczba chorych wzrosła tym samym do 23 - poinformowała mołdawska minister zdrowia Viorica Dumbraveanu. Wśród zakażonych jest dziecko.





20:44



Już 20 tys. osób zostało spisanych we Włoszech przez policję za złamanie dekretu rządu o ograniczeniu możliwości wychodzenia z domu z powodu szerzenia się koronawirusa - podało MSW. Grozi za to kara do 206 euro , a nawet trzy miesiące aresztu.





Od poniedziałku interesanci muszą się liczyć z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (WUW). Do odwołania anulowane są wszystkie umówione wizyty oraz wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie.





Nowe informacje dot. koronawirusa w USA.









Pacjenci do czasu odwołania są zwolnieni z obowiązku dostarczania szpitalowi lub poradni oryginału skierowania na wykonanie świadczenia zdrowotnego - wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczącego ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.Oryginał takiego skierowania pacjent powinien dostarczyć w ciągu 21 dni od dnia zniesienia stanu epidemicznego, nie później jednak niż w dniu wykonywania świadczenia, na które zostało ono wystawione.





Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa ogłosił stan katastrofy w całym kraju z powodu epidemii koronawirusa. Ostrzegł też, że Covid-19 może mieć znaczący i "potencjalnie długotrwały" negatywny wpływ na gospodarkę RPA.



Narodowy instytut chorób zakaźnych RPA poinformował, że liczba osób, u których potwierdzono zakażenie Covid-19, wzrosła do 61.





Ze względu na niewielkie zainteresowanie nie warto, żeby samoloty latały wewnątrz kraju. Ten ruch wewnątrzkrajowy będziemy chcieli wkrótce wyłączyć. Zresztą nie ma zbyt wielu chętnych do podróżowania - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z youtuberem Blowkiem. Zapewnił też, że rząd nie planuje zamykać miast i kierować wojska na ulicę.

W odbywającej się w niedzielę pierwszej turze wyborów samorządowych we Francji odnotowano najniższą w historii frekwencję. Do godz. 17 do urn poszło 38,77 proc. Francuzów,





Grupa około 40 Polaków wysłana do USA przez jedno z polskich biur podróży utknęła w Miami na Florydzie. Mieli wsiąść na jeden z wycieczkowców, jednak rejs został odwołany - informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jak ustalił, dziś Polacy otrzymali informację, że muszą wymeldować się z hotelu, a noclegi załatwić i opłacić we własnym zakresie. W grupie są m.in. osoby starsze, które nie znają angielskiego. Polacy próbują dodzwonić się do resortu spraw zagranicznych i placówek dyplomatycznych w USA - na razie bezskutecznie.

Papież Franciszek odwiedził w niedzielę rzymską bazylikę Matki Bożej Większej oraz jeden z kościołów w centrum Wiecznego Miasta, gdzie modlił się o zakończenie pandemii koronawirusa - poinformował Watykan.



W swej modlitwie Ojciec Święty prosił o ustanie pandemii, która dotyka Włochy i świat, błagał o uzdrowienie wielu chorych, pamiętając o licznych ofiarach minionych dni oraz prosił o to, aby ich rodziny i przyjaciele znaleźli pocieszenie i otuchę - oświadczył dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.





Władze Holandii zdecydowały o zamknięciu szkół, restauracji, kawiarni i klubów sportowych w walce z koronawirusem. W tym kraju potwierdzono już 1135 przypadków zakażeń. 20 osób zmarło.





19:02





Kolejne 4 przypadki koronawirusa w Polsce. "Dotyczą 2 osób z woj. śląskiego (Bytom, Zawiercie), 1 osoby z woj. łódzkiego (Łódź) i 1 osoby z woj. lubelskiego (Biłgoraj)" - podaje resort zdrowia.









Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu ograniczeń na eksport sprzętu medycznego poza terytorium Unii Europejskiej. Poinformowała o tym jej przewodnicząca Ursula von der Leyen.





18:53





O 368, z 1441 do 1809, wzrosła w ciągu doby we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowano na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 20 tys. osób.





Premier Ukrainy Denys Szmyhal zaapelował do mieszkańców kraju o to, by w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie tylko powstrzymywali się przed wyjazdami za granicę, ale też przed podróżami z miasta do miasta wewnątrz kraju.



Usilnie apeluję do wszystkich o to, by zrezygnowali nie tylko z podróży zagranicznych, ale też między miastami Ukrainy - powiedział Szmyhal na nagraniu opublikowanym w serwisie Telegram.





Zaproponujemy UEFA przełożenie mistrzostw Europy - powiedział szef Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Gravina na antenie stacji telewizyjnej SportMediaset. Mistrzostwa mają się odbyć od 12 czerwca do 12 lipca, ale wiele wskazuje na to, że w tym terminie nie uda się ich rozegrać. Ma to związek z pandemią koronawirusa, przez którą wszystkie najważniejsze rozgrywki na Starym Kontynencie zostały wstrzymane.





Koronawirus jest tematem nowego podcastu dziennikarza RMF FM Grzegorza Jasińskiego - Naukowo rzecz ujmując. Możecie go posłuchać poniżej!





Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #24 Koronawirus. Ile to może potrwać?

Skupiamy się na najważniejszych kwestiach, czyli bezpieczeństwie pracowników i klientów centrów handlowych, dlatego też z pełnym zrozumieniem przyjęliśmy decyzję rządu wprowadzającą stan epidemiczny, co może realnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap. Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie oszacować strat dla całej branży, ale już wiadomo, że straty będę ogromne, bo należy pamiętać, że centra handlowe to nie tylko zarządcy i najemcy - dodał.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu ostatniej doby z 21 do 35. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa to 1372.





17:45



Ludzie są świadomi tego, co się dzieje w związku z koronawirusem, ale nie ma paniki - powiedział PAP mieszkający w USA Robert Warzycha. Były piłkarz reprezentacji Polski pracuje z młodzieżą w Columbus.

Treningi w hali zostały odwołane, rozgrywki ligowe też. Szkoły są zamknięte na dwa tygodnie. Nikt jednak nie powiedział, że nie mamy nic nie robić. Dlatego w małych grupach prowadzimy zajęcia na dworze - dodał Warzycha.







Ze względu na bezpieczeństwo odbiorców i pracowników Grupa Tauron zawiesiła działalność Punktów Obsługi Klienta - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Dodał, że spółka przechodzi na komunikację zdalną.









"Ta pandemia zmieni świat, zachorują wszyscy i wiele osób umrze" - taką opinię przedstawił na Twitterze członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca włoskiego ministra zdrowia profesor Walter Ricciardi.





17:18



W związku z koronawirusem w Polsce hospitalizowanych jest obecnie 768 osób, 7535 objętych jest kwarantanną, a 25 tys. 816 nadzorem epidemiologicznym - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W naszym kraju potwierdzono dotąd 119 przypadków koronawirusa - 3 osoby zmarły.







Liczba przypadków koronawirusa w Portugalii wzrosła do 245. Najwięcej zachorowań notowanych jest w aglomeracji Lizbony, a także w dystrykcie Porto, na północy kraju. Blisko 170 tys. obywateli Portugalii podpisało się pod krążącą w internecie petycją, żądającą zamknięcia granic z Hiszpanią, w której liczba ofiar koronawirusa wyniosła 288.





Jak wygląda aktualna sytuacja we Włoszech, które walczą z koronawirusem? Nasz reporter Krzysztof Kot rozmawiał o tym z Małgorzatą Banach - menadżerką hotelu w górach w rejonie Trydentu.





Małgorzata Banach o dramatycznej sytuacji we Włoszech: Co pół godziny jest pogrzeb Krzysztof Kot /RMF FM





Przesuniecie terminów podatkowych, zaniechanie poboru niektórych danin czy rezygnacja z kar dla biznesu - to propozycje Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Organizacja wyjaśniła, że jeszcze w piątek samorząd doradców podatkowych powołał specjalny zespół, który ma pomóc rządowi w pracach nad specustawą wprowadzającą pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Raport z tych prac ma być przekazany resortowi finansów w poniedziałek.



Izba zwróciła uwagę, że wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju i zamykaniem kolejnych szkół, biur i urzędów, do doradców podatkowych zaczęło napływać coraz więcej sygnałów od zaniepokojonych przedsiębiorców.

Dwa namioty, w których już wkrótce będzie się odbywać selekcja pod kątem objawów Covid-19, zostały ustawione przed bielskim Szpitalem Wojewódzkim - poddała placówka. Ma to uchronić SOR przed potrzebą dekontaminacji, gdy pojawi się pacjent z podejrzeniem choroby.



W niewielkich namiotach, które są podgrzewane, lekarze będą kwalifikowali pacjentów do dalszego postępowania - powiedziała rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska. Jeżeli okaże się, że chory jest z grupy ryzyka lub może być zarażony SARS-CoV-2, to tam będzie oczekiwał na specjalny transport do szpitala zakaźnego. To rozwiązanie pozwala chronić nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy przed przerwami wynikającymi z potrzeby dekontaminacji - wyjaśniła.





Ponad dobę wynosi czas oczekiwania na odprawę dla samochodów ciężarowych na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Kolejki są także na innych przejściach z Ukrainą i Białorusią.

Według danych służb granicznych, w niedzielę po południu czas oczekiwania na odprawę dla tirów na przejściu z Ukrainą w Dorohusku wynosi 27 godzin, a w Hrebennem - 6 godzin. Na wyjazd z Polski na Białoruś do przejścia w Koroszczynie (Kukuryki) trzeba czekać 9 godzin.

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Sasin. Wicepremier i minister aktywów państwowych odpowie na pytania o rządową walkę z koronawirusem. Kiedy zostaną wprowadzone w życie ułatwienia dla przedsiębiorców? Jak będzie wyglądał system zasiłków opiekuńczych dla rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi pozostającymi w domach?





15:36



Przewodniczący Komisji Medycznej Szpitali Paryskich Remi Salomon zaapelował do Francuzów, by nie brali udziału w trwającej od rana pierwszej turze wyborów samorządowych z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. "Nie głosuj" - napisał na Twitterze.



"Przeczytaj uważnie. Teraz należy zastosować maksymalne środki ostrożności i ograniczenia. Nie głosuj, unikaj kontaktu na mniej niż dwa metry. Często myj ręce. W szpitalach jesteśmy zmobilizowani" - napisał Salomon. List otwarty do prezydenta Francji Emmanuela Macrona w tej sprawie wystosowała również grupa francuskich lekarzy z oddziałów intensywnej terapii.





Załogi samolotów PLL LOT, które latają po Polaków zagranicą, są wyposażone w specjalne środki ochrony - poinformował resort aktywów państwowych. Mają m.in. maski z filtrami, rękawiczki i żele antybakteryjne.









Policja węgierska zatrzymała mężczyznę, który na swoim vlogu jako pierwszy zamieścił pogłoskę, jakoby sztab operacyjny ds. koronawirusa rozważał zamknięcie Budapesztu - podało węgierskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Podkreślono, że twierdzenie to jest całkowicie pozbawione podstaw.



Pracownicy wydziału ds. przestępczości cyfrowej zidentyfikowali youtubera, który rozpowszechniał tę pogłoskę. W mieszkaniu 30-letniego mężczyzny przeprowadzono rewizję i skonfiskowano sprzęt komputerowy oraz niecałe 6 gr substancji pochodzenia roślinnego, co do której istnieje podejrzenie, że może być narkotykiem - podała policja.

Brytyjska królowa Elżbieta II i jej mąż książę Filip w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opuścili w czwartek Pałac Buckingham i przenieśli się na zamek w Windsorze pod Londynem - ujawnił tabloid "Sun". Jeśli sytuacja będzie się dalej pogarszać, para królewska przeniesie się do wiejskiej posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk.



8 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - informuje resort zdrowia. "4 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. łódzkiego (Łódź) i 1 z woj. lubuskiego (Zielona Góra). Wszyscy pacjenci w stanie dobrym" - podaje resort.









Na stołecznym Lotnisku Chopina wylądował samolot PLL LOT wiozący Polaków z Londynu - poinformował rzecznik prasowy portu Piotr Rudzki.



Był to pierwszy specjalny rejs z Polakami chcącymi wrócić do kraju - z Londynu-Heathrow. Samolot ze stolicy Wielkiej Brytanii wylądował w Warszawie ok. godz. 14. Na pokładzie było 232 pasażerów. Rudzki dodał, że służby lotniskowe zaopiekowały się pasażerami zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Inspekcję Sanitarną w związku z koronawirusem.



Osoby, które wylądowały w Warszawie, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę.

Coraz trudniejsza sytuacja panuje w szpitalach we włoskiej Lombardii, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii i reanimacji w związku z szerzeniem się koronawirusa - informują w niedzielę lekarze i przedstawiciele miejscowych władz. To jest "tsunami"- mówią.





Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin w Holandii wzrosła o 176 przypadków - do 1135. Osiem osób zmarło, a łączna liczba zgonów wzrosła do 20 - podał w niedzielę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).





Odkąd w piątek w nocy związku z epidemią koronawirusa w Belgii zostały zamknięte restauracje i bary, Belgowie jeżdżą do Holandii, by zjeść i napić się w tamtejszych lokalach - donoszą w niedzielę belgijskie media. Władze w Brukseli są oburzone.



Zwrot biletów kolejowych na połączenia krajowe, w przypadku tych kupionych 5 marca br. i później, jest możliwy, ale po potrąceniu 15-proc. odstępnego - poinformowała rzeczniczka prasowa PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Zwrot za bilety na odwołane pociągi jest w pełnej wysokości - dodała.



Brytyjski noworodek, który w tym tygodniu został najmłodszą na świecie osobą zakażoną koronawirusem, wraca do zdrowia i nie grozi mu już niebezpieczeństwo - podał w niedzielę brytyjski tabloid "The Sun".







Bułgarski rząd zdecydował w niedzielę o dodatkowych wynagrodzeniach w wysokości 1000 lewów (500 euro) dla pracowników służby zdrowia - poinformował premier Bułgarii Bojko Borisow. Taką kwotę dostaną wszyscy - lekarze, pielęgniarki, laboranci i inni pracownicy medyczni.







W niedzielę kolejnych sześć samolotów PLL LOT poleci po Polaków chcących wrócić do kraju - poinformował rzecznik LOT Michał Czernicki. Dodał, że będą to dwa rejsy do USA i po jednym do Kanady, na Sri Lankę, Wielkiej Brytanii i Portugalii.



Pierwszy samolot z Polakami wracającymi na do kraju wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie.





Zaplanowana na czwartek ceremonia przekazania ognia olimpijskiego przedstawicielom komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio odbędzie się bez udziału kibiców - zdecydował Grecki Komitet Olimpijski (HOC). Powodem jest pandemia koronawirusa.







Ministrowie finansów Unii Europejskiej będą rozmawiali w poniedziałek na telekonferencji o wpływie koronawirusa na unijną gospodarkę i środkach, jakie należy przedsięwziąć, aby ten negatywny wpływ ograniczyć. Omówiony ma zostać plan Komisji Europejskiej.







Stacje paliw PKN Orlen stanowią infrastrukturę krytyczną, dlatego będą funkcjonować i nie ma planu ich zamykania - poinformował w niedzielę na Twitterze prezes firmy Daniel Obajtek. Jest zapewniona ciągłość dostaw paliw - podkreślił.









13:31









Wizyta premiera i polskiej delegacji w Smoleńsku pod wielkim znakiem zapytania. Powód to pandemia koronawirusa.









Nowelizacja tegorocznego budżetu jest przesądzona - ustalili dziennikarze RMF FM. W resortach finansów, rozwoju i w Kancelarii Premiera trwają już prace nad dostosowaniem budżetu państwa do nowej rzeczywistości w związku z epidemią koronawirusa.











13:01









Łódzki sanepid prosi o kontakt osoby, które w piątek, 6 marca w godzinach od 20:30 do północy były gośćmi lokalu Agrafka przy ulicy Piotrkowskiej.



W tym miejscu przebywały osoby, u których później potwierdzono zakażenie koronawirusem.



Podobny apel wystosował łódzki klub Pop'n'art. Chodzi o uczestników środowego Jam Session oraz osoby, które odwiedziły klub w kolejnych dniach.



Tam także przebywała osoba zakażona koronawirusem.







Przewodniczący Komisji Medycznej Szpitali Paryskich Remi Salomon zaapelował w niedzielę, aby nie brać udziału w pierwszej turze wyborów samorządowych z powodu epidemii koronawirusa. List otwarty do prezydenta Francji w tej sprawie wystosowała również grupa francuskich lekarzy.







Mołdawia od 17 marca zamyka swoje granice z powodu pandemii koronawirusa - poinformował w niedzielę premier tego kraju Ion Kiku.







Od północy jedynym czynnym przejściem granicznym w województwie opolskim jest punkt w Trzebini. Na pozostałych przejściach stanęły patrole policji. Mimo komunikatów, kierowcy nadal próbują przekroczyć granicę w niedozwolonych miejscach. Straż graniczna ostrzega, że będzie to surowo karane.







Nie pracujesz w Czechach - nie przekraczaj granicy - zaapelowały w niedzielę władze Cieszyna. Każdy, kto nie jest zatrudniony po drugiej stronie Olzy, wracając do Polski, będzie poddany obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie - przypomniano.







Brytyjski rząd zwróci się w najbliższych tygodniach do osób powyżej 70. roku życia, by poddały się izolacji, która może trwać nawet przez kilka miesięcy - powiedział w niedzielę minister zdrowia Matt Hancock.





W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od poniedziałku 16 marca - do odwołania - autobusy miejskie będą jeździć według tzw. sobotniego rozkładu jazdy - informują władze Białegostoku. Od kilku dni nie można u kierowcy kupić papierowego biletu.







Z londyńskiego lotniska Heathrow wystartował przed południem pierwszy lot z Polakami, wracającymi do kraju w ramach operacji LOT do Domu, zorganizowanej przez Polskie Linie Lotnicze LOT oraz polski rząd.







W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 5493 próbki, 111 z nich dało wynik pozytywny, a 5382 negatywnych - podało w niedzielę przed południem Ministerstwo Zdrowia.







Papież Franciszek, zwracając się w niedzielę do wiernych za pośrednictwem watykańskich mediów podczas modlitwy Anioł Pański, zapewnił o swej bliskości ze wszystkimi chorymi i personelem medycznym, a także wolontariuszami niosącymi pomoc tym, którzy nie mogą wyjść z domu w związku z pandemią koronawirusa.







Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo pomoże rodakom w walce z pandemią koronawirusa. Gwiazdor Juventusu Turyn zamierza zamienić sieć swoich hoteli w szpitale, a do tego z własnej kieszeni opłaci cały personel medyczny - donosi hiszpańska gazeta "Marca".







Od północy w Małopolsce można przekraczać granicę ze Słowacją tylko na jednym przejściu granicznym w Chyżnem. Na razie ruch na granicy jest bardzo mały, funkcjonariusze Straży Granicznej w specjalnych maskach zatrzymują każdy samochód, obok ustawiony jest namiot Straży Pożarnej, a strażacy ubrani w kombinezony i gogle ochronne sprawdzają wszystkich przekraczających granicę - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Pozostałe przejścia graniczne w Małopolsce są zamknięte. Ustawiono na nich specjalne blokady. W Chochołowie w poprzek drogi stoi wielka wojskowa ciężarówka, a funkcjonariusze Straży Granicznej i policji zawracają wszystkie samochody, które próbują tamtędy przejechać.





Wielu kierowców z Litwy, Białorusi, Ukrainy czy Niemiec, którzy próbowali przekroczyć granicę polsko-niemiecką i wjechać do Polski, musiało zawrócić - relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, który monitoruje sytuację na przejściu granicznym w Świecku. Ta sytuacja dotyczy głównie osób, które w Niemczech mają tymczasową pracę, a dziś próbowały wrócić do domu np. na Litwę. W Niemczech po prostu nie mają się gdzie zatrzymać. Ich miejsca noclegowe zapewniane przez pracodawcę zdążyli już zająć pracownicy kolejnej zmiany. Tymczasem zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy - którzy spełniają rządowe kryteria - wjeżdżający do Polski, są poddawaniu badaniu temperatury, wypełniają też tzw. kartę lokalizacyjną.Tak będzie do 24 marca.





Oczekiwanie w kolejce do granicy z Polską zajmuje teraz mniej więcej 2,5 godziny.

"Takiej niedzieli w Rzymie jeszcze nie było". Relacja Polki mieszkającej we Włoszech





Zachęcamy do obejrzenia rozmowy reportera RMF FM Krzysztofa Kota z Martą Stępień, Polką mieszkająca w Wiecznym Mieście od 28 lat.





"Takiej niedzieli w Rzymie jeszcze nie było". Relacja Polki mieszkającej we Włoszech Krzysztof Kot /RMF FM







Oszuści wymyślili nową metodę okradania nas w związku z epidemią koronawirusa. Część z Was mogła dostać SMS-y od przestępców.









"Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób poddanych kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad 2 tysiące, w tej chwili szacujemy, że ta liczba dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet 100 tysięcy. W związku z tym patrole policji będą wzmocnione przez wojsko" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.





10:55

Od momentu uruchomienia strony lotdodomu.pl 12 tysięcy osób zgłosiło chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty wylatują już dzisiaj, to są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Dzisiaj będą dwa pierwsze czartery z Londynu - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.





Przez noc przewożono pacjentów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Raciborzu, który będzie pierwszym w woj. śląskim szpitalem zakaźnym - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Placówka ma być przygotowana w niedzielę po południu.







Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa statek wycieczkowy "Golden Princess" został objęty kwarantanną w pobliżu wybrzeży Nowej Zelandii. Trzy osoby na pokładzie wycieczkowca są podejrzane o zakażenie wirusem Covid-19.



Na pokładzie statku jest 2600 pasażerów i 1100 członków załogi. Wycieczkowiec obecnie cumuje w Akaorze, niedaleko miasta Christchurch na Wyspie Południowej.





Wojsko ma zostać zaangażowane do pilnowania przestrzegania kwarantanny - ustalili dziennikarze RMF FM.







10:15





Piłkarskie mistrzostwa Europy mogą zostać rozegrane w grudniu - donosi brytyjski "The Telegraph". Z informacji gazety wynika, że jest to scenariusz bardziej prawdopodobny niż przeniesienie turnieju na przyszły rok. Spotkanie UEFA w tej sprawie zaplanowano na wtorek.









Opolski urząd wojewódzki wprowadza ograniczenia swoich urzędników z osobami spoza urzędu; sprawy pilne będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie - informuje biuro prasowe urzędu.





Szczecin: Stan pacjentów z koronawirusem bez zmian



Stan zdrowia pięciorga pacjentów, u których wykryto koronawirusa, nie uległ zmianie. Czworo jest w stanie dobrym, jedna pacjentka w ciężkim, ale stabilnym - poinformował w niedzielę p.o. rzecznika szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski.







Jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano we Wrocławiu. W sumie na Dolnym Śląsku jest to już czternasta osoba zakażona. Od kilku dni przebywała ona w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.



Nowe zakażenie potwierdzono u żony mężczyzny, który przebywał w Wielkiej Brytanii i tam się zakaził. Oboje byli już od kilku dni w naszym szpitalu - poinformowała Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka.





Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Kielcach. W regionie świętokrzyskim na COVID-19 chorują trzy osoby. W województwie świętokrzyskim potwierdzono trzeci przypadek zachorowania na koronawirusa. Pacjent jest w sile wieku. Był poddany kwarantannie. Jego stan jest dobry i pozwala na to, by pacjent nie był hospitalizowany, dlatego też pozostaje pod ścisłą kwarantanną - powiedziała rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Ewa Łukomska.





Na terenie województwa lubelskiego mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowała w niedzielę rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. W Lubelskiem stwierdzono dotychczas 16 zachorowań; jedna osoba zmarła.



Potwierdzony wynik zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczy osoby w przedziale wieku 25-35 lat, z powiatu tomaszowskiego, która wróciła z kraju z dużą transmisją koronawirusa - podała Strzępka w komunikacie prasowym.





Piąty przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w niedzielę na Warmii i Mazurach - poinformował rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. Obywatel Wielkiej Brytanii jest hospitalizowany w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. Rzecznik powiedział , że obywatel Wielkiej Brytanii, u którego wykryto w niedzielę obecność koronawirusa, przyleciał do Polski przed kilku dniami.







Przypominamy listę przejść granicznych, którymi można się dostać do Polski. Należy pamiętać o tym, że Czechy, Słowacja i Ukraina ograniczyły wjazd obcokrajowców na swoje terytorium.









Wynik pacjentki z uzdrowiska w Krynicy Zdroju (Małopolskie), podejrzewanej o koronawirusa, jest ujemny - poinformowała w niedzielęrzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Oznacza to, że kwarantanna ponad 120 osób zakończyła się.



Kuracjusze i pracownicy Starego Domu Zdrojowego od piątku nie mogli opuszczać terenu uzdrowiska. Decyzją powiatowego inspektora sanitarnego byli objęci kwarantanną do czasu wyników badań kobiety, która mogła mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i z objawami gorączki trafiła do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Kolejny przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono na Podkarpaciu. Do tej pory w regionie u ośmiu osób zdiagnozowano chorobę Covid-19 - poinformowała w niedzielę rano rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Jest to kobieta w sile wieku z powiatu leżajskiego. Miała ona styczność z Covid-19. Jej stan jest dobry - dodała rzeczniczka.



Aktualnie w woj. podkarpackim jest osiem osób ze zdiagnozowaną chorobą Covid-19. Pierwszy przypadek zanotowano w środę, a dwa kolejne w czwartek, trzy w piątek, jeden w sobotę i jeden w niedziele. Zakażenie dotyczy pięciu kobiet i trzech mężczyzn.







Nawet do 4 godzin trwa oczekiwanie na przekroczenie granicy z Polską w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku.W Olszynie w Lubuskiem kierowcy muszą czekać w kolejce około 1,5 godz.



W Świecku kierowcy chcący wjechać do Polski musza się przygotować na około 2 godzinny postój w kolejce przed przejściem. Dla osobówek i busów uruchomiono dwa pasy, na których odbywa się kontrola. Na trzecim pasie uruchomiono punkt kontroli dla TIR-ów.





Dwa akademiki Politechniki Wrocławskiej - T-16 oraz T-19 - zostały przeznaczone do dyspozycji wojewody dolnośląskiego na ewentualną organizacje miejsc kwarantanny. Studenci powinni opuścić je do poniedziałku.



Studenci z dwóch akademików Politechniki Wrocławskiej mają zostać wykwaterowani ze swoich pokoi lub przeniesieni do innych akademików - podała wrocławska uczelnia w komunikacie. Studenci z niepełnosprawnościami i obcokrajowcy nie będą musieli szukać nowego lokum - zostaną przeniesieni do innych domów studenckich.





Mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łącznie 111, w tym trzy zgony - podało Ministerstwo Zdrowia.





Z powodu epidemii koronawirusa na 24 maja został przełożony początek procesu premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który miał rozpocząć się 17 marca - poinformowało w niedzielę izraelskie ministerstwo sprawiedliwości.







We Francji rozpoczęły się w niedzielę rano, mimo epidemii koronawirusa, wybory samorządowe. Do głosowania uprawnionych jest 47,7 mln obywateli francuskich. Druga runda zaplanowana jest na 22 marca.







Pierwszy samolot czarterowy LOT-u mający ewakuować Polaków z zagranicy wyleciał właśnie do Londynu.To Dreamliner, czyli flagowa i największa obecnie latająca maszyna naszego narodowego przewoźnika. Na ten lot już jest zapisanych co najmniej 230 pasażerów. Oprócz lotu z Londynu - na który bilety rozchodzą się bardzo szybko - dziś narodowy przewoźnik zorganizuje jeszcze czarter ewakuacyjny z Chicago, Nowego Jorku i Torontu.



Jutro będą organizowane loty z Chicago, Nowego Jorku, Kolombo, Londynu, Larnaki i Tbilisi.



Pełen rozkład jest na stronie lotdodomu.pl. Tam też powinny zgłaszać się osoby, które potrzebują ewakuacji z innego kierunku.





Mężczyzna utrzymuje, że "naprawiał niewydolność rynku", gdyż niektóre regiony potrzebują teraz towarów, którymi dysponuje. "Naprawdę czuję, że to jest jak służba publiczna" - mówi.











08:14

Urząd Miasta Bydgoszczy uruchamia system pomocy w zrobieniu zakupów osobom starszym w związku z zagrożeniem koronawirusem. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem specjalnej infolinii, a zakupy podstawowych produktów zrobią i dostarczą wolontariusze.



Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zam





08:13

Z powodu pandemii koronawirusa Estonia od 17 marca zamyka swoje granice dla zagranicznych podróżnych - poinformował w niedzielę rząd tego kraju.





W Uzbekistanie potwierdzono w niedzielę pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Resort podał, że zainfekowana osoba wróciła z Francji.







Na wjazd do Polski czekają też kierowcy na południowej granicy. Z przejścia z Czechami na A1 w Gorzyczkach na Śląsku zadzwonił do nas pan Dawid, kierowca ciężarówki, który od trzech godzin oczekuje na przekroczenie granicy.



Od wszystkich biorą oświadczenia, choć kierowców ciężarówek nie miało to dotyczyć. Wszyscy stoimy, idzie to naprawdę opornie - twierdzi Słuchacz RMF FM.





Trudna sytuacja również w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku. Co najmniej 3-4 godziny trzeba czekać na przekroczenie granicy polsko-niemieckiej.

Nasi słuchacze skarżą się na długie oczekiwanie na przekroczenie granicy. Cześć osób wraca do Polski transportem kołowym, bo nie udało się im przylecieć bezpośrednio do kraju.

Ludzie, którzy wracają, którym udało się przebukować loty i dotarli do zachodniej granicy Polski, oczekują nadal, więc te kontrole trwają ponad 4 godziny - twierdzi nasz słuchacz.

Na przejściu w Zgorzelcu od północy pracuje 21 funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym 6 medyków - usłyszał od służb prasowych Straży reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Odprawę może przyśpieszyć wcześniejsze wypełnianie kart lokalizacyjnych, o które można poprosić medyków jeszcze przed przejściem odprawy.





Na przejściu granicznym w Świecku w województwie lubuskim jest reporter RMF FM.

Korek w kierunku Polskiej granicy, po niemieckiej stronie ma teraz około 8 kilometrów. Wyjazd z Polski jest całkowicie swobodny. Strażnicy graniczni zbierają najpierw wywiad od kierowców i pasażerów wszystkich pojazdów. Części z nich mierzą też temperaturę - informuje Mateusz Chłystun.













W związku z pandemią koronawirusa odwołana została w sobotę w Los Angeles 40. edycja wręczenia "Złotych Malin" - nagród dla najgorszych filmów minionego roku. Wcześniej organizatorzy imprezy zapewniali, że epidemia nie przeszkodzi w przeprowadzeniu ceremonii.









Koronawirus nie zatrzymuje się we Włoszech, rośnie liczba przypadków w Lacjum, Piemoncie i Toskanii - odnotował epidemiolog Paolo D’Ancona z Instytutu Zdrowia. W dzienniku "Corriere della Sera" wyraził nadzieję, że restrykcje w kraju przyniosą rezultaty.







Na Gorącą Linię RMF FM otrzymujemy od was sygnały o dużych korkach na autostradzie A4 w Jędrzychowicach.



Wyjechałem z Wiednia o godzinie 15, a jest godzina 7 i dopiero przekroczyłem dopiero Zgorzelec - poinformował jeden z naszych Słuchaczy.



Od wczorajszego poranka Czesi uznają Austrię i Niemcy za kraje niebezpieczne w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dlatego południowa i zachodnia granica Czech jest zamknięta.



Dziś od północy wejdzie w życie całkowity zakaz wjazdu do Czech dla obcokrajowców - podobny jak w Polsce.







Nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska była na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Zobaczcie jak po zmianach wyglądają kontrole na granicy.









Piłkarz Milanu i były kapitan reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimovic w ostatniej chwili, gdy było to możliwe, odleciał prywatnym odrzutowcem z Włoch do Sztokholmu, gdzie wcześniej wysłał żonę i dwóch synów.



Według dziennika "Aftonbladet" 38-letni Ibrahimovic w Szwecji zamierza nie tylko przeczekać zawirowania związane z pandemią koronawirusa, lecz także zastanowić się nad dalszą przyszłością.





Australia zaostrza przepisy wjazdowe, by powstrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak ogłosił w niedzielę premier Scott Morrison, od północy czasu lokalnego wszystkie osoby wjeżdżające do Australii będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie.





W Korei Południowej ponownie zmniejszyła się dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jak podały w niedzielę władze sanitarne tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 76 nowych przypadków.







W ciągu ostatniej doby w Chinach odnotowano 20 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 10 ofiar śmiertelnych, wszystkie w Wuhan, stolicy prowincji Hubei - poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia Chin.



Poprzedniego dnia informowano o 11 nowych zakażeniach i 13 zgonach.



Komisja podkreśliła, że 16 z 20 nowych przypadków infekcji to osoby, które powróciły do Chin z zagranicznych podróży.







Pierwsze potwierdzone przypadki zarażenia nowym koronawirusem odnotowano w Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Poinformowały o tym w sobotę późnym wieczorem władze obu krajów.







Rządy regionów autonomicznych Portugalii, Madery i Azorów, wprowadziły dla wszystkich osób przybywających na te atlantyckie archipelagi obowiązkową kwarantannę. Domagają się też od rządu w Lizbonie natychmiastowego zamknięcia granic kraju z powodu pandemii Covid-19.







Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio opiera się wezwaniom, by zamknąć szkoły publiczne w związku z epidemią koronawirusa, mimo że liczba zakażeń w mieście wrasta, a frekwencja w szkołach spada. Oznajmił, że nie zrobi tego tak długo, jak to będzie możliwe.



Martwimy się możliwością wystąpienia efektu kaskadowego - przyznał burmistrz w wywiadzie dla telewizji MSNBC.



Zwrócił uwagę, że w 1700 nowojorskich szkołach kształci się ponad 1,1 mln uczniów. Ich zamknięcie zmusi rodziców będących lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami służby zdrowia i personelu ratunkowego do pozostania w domu z dziećmi.





Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się bez "fizycznej obecności wiernych" - ogłosiła Prefektura Domu Papieskiego. Powodem tej decyzji jest obecny międzynarodowy kryzys epidemiologiczny - wyjaśniła.







Żona szefa hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza jest zarażona koronawirusem - poinformowało w nocy z soboty na niedzielę biuro premiera.







Prezydent USA Donald Trump nie ma koronawirusa; jego test dał wynik negatywny - przekazał w sobotę wieczorem czasu miejscowego lekarz amerykańskiego przywódcy, Sean P. Conley.