Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa ogłosił stan katastrofy w całym kraju z powodu epidemii koronawirusa. Ostrzegł też, że Covid-19 może mieć znaczący i "potencjalnie długotrwały" negatywny wpływ na gospodarkę RPA.

Cyril Ramaphosa / ROGER BOSCH / POOL /

Prezydent wystąpił w telewizji po zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu jego gabinetu.

Narodowy instytut chorób zakaźnych RPA poinformował, że liczba osób, u których potwierdzono zakażenie Covid-19, wzrosła do 61. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w tym kraju zdiagnozowano 5 marca.



Ramaphosa zapowiedział, że ograniczone zostaną podróże do krajów "wysokiego ryzyka", gdzie epidemia osiągnęła bardzo duże rozmiary. Na lotniskach będą przeprowadzane wzmocnione kontrole; zamknięte zostaną niektóre porty.



Reuters przypomina, że gospodarka RPA już teraz jest w złej kondycji i zmaga się z recesją.



Epidemia Covid-19 dotarła już do 26 krajów Afryki.