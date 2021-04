W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6 796 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 429 pacjentów z Covid-19. Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 1982-1983, czyli mające 38 i 39 lat, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia. Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie z udziałem publiczności - informuje agencja ANP, powołując się na decyzję holenderskiego rządu. Potwierdzono to również na stronach internetowych festiwalu, na których pojawiły się szczegółowe wytyczne dla widzów. Rząd Irlandii przedstawił plan dalszego znoszenia restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Premier Micheal Martin powiedział, że jest to możliwe dzięki wysiłkom ludzi i programowi szczepień. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Uroczystość upamiętniająca ofiary koronawirusa w Brazylii / Antonio Lacerda / PAP/EPA

14:36 Szczepienie niepełnosprawnych

Chcemy, żeby dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 10 maja w punktach szczepień powszechnych było pierwszeństwo zaszczepienia się - zapowiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.







14:12 Dostawy szczepionek do Polski

Do Polski dziś dotarło 100 tys. szczepionek Johnson & Johnson i 170 tys. dawek Moderny - przekazał PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



W poniedziałek do Polski powinno też trafić kolejne 1,2 mln szczepionek Pfizera.

14:11 Straż Graniczna

Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalają podróżnych wracających z Indii i Brazylii, a ich dane przekazują inspekcji sanitarnej - powiedziała PAP ppor. SG Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Dodała, że od 26 do 29 kwietnia było łącznie 55 takich podróżnych.



14:07 Szczepienia nastolatków

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech poinformowała, że wraz ze swym amerykańskim partnerem Pfizer złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie stosowania opracowanej przez nie szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.



13:40 "Paszport covidowy"

Pod koniec maja Polska będzie testować wraz z Komisją Europejską działanie unijnego cyfrowego, zielonego certyfikatu, który umożliwi już w te wakacje podróże - powiedział dziennikarzom w Brukseli wysoki rangą przedstawiciel Komisji Europejskiej. Chodzi o dokument zawierający informacje o szczepieniu przeciw Covid-19, negatywnym teście na koronawirusa lub przeciwciałach po przebytej chorobie.



13:39 Szczepionki Pfizera

W tym roku dostarczymy do Polski 50 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 - zapowiedziała prezes Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej cytowana w wydaniu "Rzeczpospolitej". Dodała, że wierzy, iż do końca 2021 roku firma na całym świecie dostarczy 2,5 mld dawek szczepionki.





12:00 Czy polskie dzieci będą szczepione przeciwko Covid-19?

Polska jest jednym z tych państw, w których Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki przeciw Covid-19 od 6. miesiąca życia do 12. roku życia - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W czwartek minister zdrowia Niemiec zapowiedział, że dzieci w wieku powyżej 12 lat będą szczepione przeciw Covid-19 najpóźniej podczas wakacji.





11:40 Dobowy rekord szczepień w Chinach

9,6 mln dawek szczepionek na Covid-19 podano w czwartek w Chinach. To najwyższa jak dotąd liczba szczepień wykonanych w tym kraju w ciągu jednego dnia. Łącznie podano tam już 253,46 mln zastrzyków - ogłosiła w piątek państwowa komisja zdrowia.



Program szczepień w Chinach nabiera tempa, ale władze mogą mieć problem z realizacją celu i zaszczepieniem do czerwca 40 proc. ludności, czyli około 560 mln osób - ocenił w piątek hongkoński dziennik "South China Morning Post".

11:38 Szwedzki rząd przesunął cel wyszczepienia wszystkich dorosłych na początek września

Rząd Szwecji przesunął w piątek cel wyszczepienia wszystkich dorosłych mieszkańców kraju przeciw Covid-19 z połowy sierpnia na 5 września. Powodem opóźnienia są zmniejszone dostawy preparatów oraz niechęć imigrantów do szczepienia się.



Przesuwamy cel, takie są realia, jednocześnie nie zmniejszamy ambicji. Oznacza to, że latem szczepienia przyspieszą - ogłosiła na konferencji prasowej minister do spraw socjalnych Lena Hallengren.



Jako powód opóźnień wskazano zmniejszone dostawy preparatów oraz ograniczenie szczepień preparatem AstryZeneki do osób w wieku powyżej 65 lat, a także wstrzymanie stosowania preparatu Johnson & Johnson w związku z analizą możliwych skutków ubocznych przez Europejską Agencję Leków.

11:03 Rzecznik resortu zdrowia o sytuacji epidemicznej w Polsce

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej zwracał uwagę, że w Polsce można zaobserwować trend spadkowy, zarówno jeśli chodzi o liczbę zakażeń, hospitalizacji czy śmierci. Tydzień do tygodnia to jest 39 proc. spadków w zakresie samych zakażeń. W zakresie hospitalizacje w minionym tygodniu ubyło nam na całe szczęście ponad 5,5 tys. pacjentów na łóżkach covidowych - mówił. Podkreślił, że to pozytywna informacja, że wyzdrowienia tak szybko teraz postępują.



Rzecznik MZ odnosząc się do sytuacji w poszczególnych województwach powiedział, że obecnie w skali kraju mamy "18,6 przypadka zakażeń na 100 tys. mieszkańców". W tej chwili 10 województw w kraju odnotowuje poziom zakażeń na 100 tys. poniżej 20 - mówił. Jak dodał do województw, w których jest najwyższy poziom zakażeń należą: Śląskie (25,2 zakażeń na 100 tys. mieszkańców), Dolnośląskie (24,6) i Opolskie (24,4). Województwo podkarpackie jako jedyne w kraju zeszło poniżej 10 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

10:35 Ponad 6 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6 796 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 429 pacjentów z Covid-19.

10:12 Nowe dane o zajętych respiratorach i łóżkach covidowych

Aktualnie w Polsce zajętych jest 2 831 z 4 405 respiratorów i 23 469 z 43 058 łóżek covidowych.

09:18 Prof. Horban nie wyklucza wprowadzenia obowiązkowych szczepień

Być może trzeba będzie wprowadzić obowiązek szczepienia przeciw Covid-19, jeżeli inne metody zawiodą. Ten temat jednak nie pojawił się jeszcze na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze - przyznał w TVN24 w piątek główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban.

09:08 Łagodzenie restrykcji na Węgrzech

Kolejny etap łagodzenia restrykcji przeciwepidemicznych, w tym skrócenie godziny policyjnej, wejdzie na Węgrzech w życie już w sobotę - poinformował w piątek premier Viktor Orban w Radiu Kossuth.



Orban oświadczył, że liczba zaszczepionych przeciw koronawirusowi sięga już prawie 4 mln osób i w piątek lub sobotę rano na pewno ją przekroczy, w związku z czym zgodnie z decyzją rządu złagodzone zostaną kolejne restrykcje.



Godzina policyjna będzie się zaczynać o godz. 24 zamiast 23, a możliwe godziny otwarcia sklepów wydłużą się do godz. 23. Ponadto wiele usług będzie dostępnych dla osób mających zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem: będzie można korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni, jak również hoteli oraz zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.



Osoby z zaświadczeniem o ochronie przed Covid-19 będą też mogły wjeżdżać do kraju bez konieczności odbywania kwarantanny. Dotyczy to także obywateli państw, z którymi zawarte zostały umowy o wzajemnym uznaniu takich zaświadczeń - na razie są to Serbia i Czarnogóra.



07:58 Sale zabaw pominięte w planie luzowania obostrzeń

Sale zabaw dla dzieci będą musiały poczekać na otwarcie. W ogłoszonym na maj planie luzowania pandemicznych obostrzeń rząd nie przewidział uruchamiania tego typu placówek. "Uwalniają siłownie, baseny, dzieci idą do szkoły, a o nas dalej cisza. Jesteśmy cały czas pomijani" - zaalarmował nas na Gorącą Linię RMF FM jeden ze słuchaczy reprezentujących tę branżę.

06:58 Koronawirus w katowickim zgromadzeniu zakonnym

Koronawirus w katowickim oddziale zgromadzenia Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty. Zakażonych jest tam 18 zakonnic. Na kwaratnannę trafiło też 10 bezdomnych, którym siostry pomagały.



Ponieważ jedna z zakażonych miała kontakt z osobą, która przebywała w Indiach, sanepid sprawdza czy nie jest to indyjska odmiana koronawirusa. Wyniki badań mają być znane najwcześniej jutro.



Siostry są w dobrym stanie. Jedna trafiła do szpitala. To są na szczęście osoby w młodszym wieku, które dobrze znoszą zakażenie koronawirusem - powiedziała RMF FM Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego

06:52 Salowe i sanitariusze z oddziałów covidowych dostaną premię

Salowe, sanitariusze i opiekunowie medyczni pracujący na oddziałach covidowych dostaną jednorazową premię w wysokości 5 tys. zł - informuje "Rzeczpospolita". Gazeta podaje, że taka zapowiedź padła z ust ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podczas czwartkowego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

05:45 Rejestracja na szczepienie otwarta dla kolejnych roczników

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 1982-1983, czyli mające 38 i 39 lat, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia. Zarejestrować można się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień





05:32 Irlandzki rząd przedstawił plan znoszenia restrykcji

Rząd Irlandii przedstawił plan dalszego znoszenia restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Premier Micheal Martin powiedział, że jest to możliwe dzięki wysiłkom ludzi i programowi szczepień.

Od 10 maja będzie możliwe przemieszczanie się po całym kraju, a nie jak to jest obecnie, tylko w granicach własnego hrabstwa. Tego samego dnia działalność będą mogły wznowić muzea, galerie i biblioteki, a także - po wcześniejszej rezerwacji wizyty - fryzjerzy i salony piękności. Sklepy sprzedające towary inne niż pierwszej potrzeby będą mogły działać w systemie "kliknij i odbierz". Wznowione zostaną nabożeństwa z udziałem maksymalnie 50 wiernych.



Możliwe będą zgromadzenia na otwartym powietrzu liczące maksymalnie 15 osób. Podniesiony zostanie też limit osób, które mogą się spotykać na otwartym powietrzu - do trzech gospodarstw domowych lub sześciu osób. Dodatkowe przywileje będą miały osoby, które już otrzymały obie dawki szczepionki - w ich przypadku będą możliwe spotkania w zamkniętych pomieszczeniach, bez maseczek na twarzach i bez zachowywania dystansu w gronie maksymalnie trzech gospodarstw domowych lub z niezaszczepionymi członkami jednego gospodarstwa domowego.

W następnym etapie, od 17 maja działalność w normalnym trybie będą mogły wznowić wszystkie sklepy, zaś od 2 czerwca - jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli - ponownie otwarte zostaną hotele, hostele, pensjonaty i noclegi z własnym wyżywieniem. Również warunkowy jest następny etap, zaplanowany na 7 czerwca. Tego dnia mogłyby zostać otwarte lokale gastronomiczne, ale tylko na zewnątrz i obsługując grupy maksymalnie sześciu osób, a także baseny, siłownie i centra rekreacji. Możliwe byłyby też wizyty w domach, choć na razie ograniczone do członków jednego gospodarstwa domowego.





05:30 Eurowizja 2021 z udziałem publiczności

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie z udziałem publiczności - informuje agencja ANP, powołując się na decyzję holenderskiego rządu. Potwierdzono to również na stronach internetowych festiwalu. Półfinały zaplanowano na 18 i 20 maja, a finał - na 22 maja.