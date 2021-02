W Korei Płd. rozpoczęła się w piątek kampania szczepień przeciw Covid-19. Władze planują osiągnięcie odporności zbiorowej do listopada. Już w czwartek poinformowano, że naukowcy z Nowego Jorku wykryli nowy, niepokojący wariant koronawirusa - nie chroni przed nim system immunologiczny organizmu ani antyciała. Tymczasem Polska zmaga się z gwałtownie rosnącą zachorowalnością na Covid-19. Czwartek był kolejnym dniem, kiedy resort zdrowia poinformował o ponad 12 tysiącach przypadków zakażenia koronawirusem.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / ERNESTO MASTRASCUSA / PAP/EPA





05:40 Korea Płd.: Ruszyła kampania szczepień; w planach odporność zbiorowa do jesieni

W Korei Płd. rozpoczęła się w piątek kampania szczepień przeciw Covid-19. Władze planują osiągnięcie odporności zbiorowej do listopada, by mieszkańcy mogli powrócić do normalnego życia. Na razie jednak restrykcje przeciwepidemiczne przedłużono o dwa tygodnie.



Pierwszą osobą, której w Korei Płd. podano szczepionkę brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca, jest 61-letnia pracownica domu opieki nad seniorami w Seulu. Szczepieniom przyglądał się prezydent Mun Dze In - podała agencja Yonhap.



W sobotę mają również ruszyć szczepienia preparatem amerykańskiej firmy Pfizer. Panel ekspertów zalecił rządowi zatwierdzenie go dla wszystkich dorosłych, w tym - dla seniorów, a także dla młodzieży w wieku 16-17 lat.



Władze Korei Płd. zamówiły szczepionki w ilości, która z nawiązką wystarczyłaby dla wszystkich mieszkańców. Zgodnie z planem do września zaszczepionych ma zostać 70 proc. ludności tak, by do listopada w społeczeństwie wytworzyła się zbiorowa odporność.





Cytat Wierzę, że początek szczepień (...) pomoże ludziom wrócić do normalnego życia codziennego i pobudzi ożywienie finansowe. napisał na Facebooku minister finansów Hong Nam Ki.

05:36 Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie

Przez cały dzień zbieramy dla Was najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie. Śledź naszą relację!