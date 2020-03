Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio zwrócili się z apelem do kibiców, aby nie gromadzili się przy trasie sztafety z ogniem olimpijskim. Zasugerowali, by raczej oglądali ją w telewizji albo w internecie. Część lokalnych uroczystości towarzyszących sztafecie została odwołana.

Ogień olimpijski dotrze do Japonii w najbliższy czwartek. Sztafeta ma ruszyć 26 marca z regionu Fukushima, dotkniętego trzęsieniem ziemi, tsunami i awarią elektrowni atomowej w 2011 roku.



Organizatorzy poinformowali, że trasa sztafety na razie nie ulega modyfikacji. Będzie przebiegać przez wszystkie prefektury Japonii, ale niewykluczone są zmiany w zależności od sytuacji epidemicznej.

Ceremonie rozpoczęcia i ukończenia każdego z etapów sztafety będą się odbywać bez publiczności, podobnie jak zaplanowana na czwartek uroczystość przekazania ognia przedstawicielom komitetu organizacyjnego igrzysk.



Ogień wzniecono 12 marca na starożytnym stadionie w Olimpii. Ceremonia również odbyła się bez widzów. Liczbę uczestników ograniczono do 100.



Następnego dnia sztafeta, która miała przetransportować ogień z Olimpii do Aten, została przerwana, ponieważ na trasie biegu zbierały się duże grupy ludzi. Grecki Komitet Olimpijski zapowiedział, że nie będzie kontynuował sztafety, a ogień pozostanie w kraju do 19 marca.



Znicz olimpijski ma zapłonąć 24 lipca. Igrzyska mają potrwać do 9 sierpnia, a zmagania paraolimpijczyków - od 25 sierpnia do 6 września.