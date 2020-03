Wizz Air zwróci w sposób automatyczny 120 proc. pierwotnej ceny rezerwacji na konta WIZZ dla klientów indywidualnych, o ile klient zechce wykorzystać te pieniądze na przelot w ciągu dwóch lat. Jeśli nie, otrzyma zwrot ceny rezerwacji na konto lub kartę.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Linia Wizz Air z powodu znacznej liczby odwołanych lotów spowodowanych ograniczeniami podróży z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 zwraca w sposób automatyczny 120 proc. pierwotnej ceny rezerwacji na konta WIZZ dla klientów indywidualnych" - poinformowała linia we wtorkowym komunikacie.

Kwotę tę będzie można wykorzystać na kolejny przelot w ciągu dwóch lat.



Anna Robaczyńska, z biura prasowego przewoźnika wyjaśniła w rozmowie, że jeśli klient będzie wolał zwrot gotówki, to "oczywiście" linia zwróci pieniądze na konto lub kartę.



W komunikacie napisano, że wraz z wprowadzeniem automatycznego procesu zwrotów, najpóźniej do 14 kwietnia 2020 roku, zostanie tymczasowo wyłączona rejestracja reklamacji online.



'Pozwoli to usprawnić obsługę ponad 100 razy więcej otrzymywanych codziennie anulowań. Wizz Air zapewnia, że nawet jeśli potrwa to dłużej niż zwykle, wszelkie roszczenia zostaną rozpatrzone, a klienci otrzymają zwrot kosztów po odwołanym lotach" - napisano w komunikacie.



Dodano, że pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem agencji - włącznie z internetowymi biurami podróży - powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety.