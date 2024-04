Za nami drugi dzień 17. edycji Mastercard OFF CAMERA. Upłynął on pod znakiem kina dojrzewania, seriali oraz nagrody specjalnej „Pod prąd” dla Patricka Wilsona.

Patrick Wilson / Kamila Makarewicz / Materiały prasowe

W ramach sekcji tematycznych wyświetlono Festiwalowe Hity "The Other Son" i "Let Me Go", amerykańskie kino niezależne reprezentował "The Feeling That The Time for Doing Something Has Passed", w sekcji Czarne Owce wystawiono "Moje lato z Carmen" oraz "Czarny kos, czarna jeżyna", a film "Upon Open Sky" trafił na ekran jako przedstawiciel sekcji W słusznej sprawie. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych emitowano nowego "Znachora", "Błazny" - czyli końcowy dyplom aktorski z Łódzkiej Szkoły Filmowej, postpunkowy dramat "Imago" i leśny thriller "Grzyby". W ramach Konkursu Głównego debiutanci zajęli się wchodzącymi w dorosłość dziewczynami ("Power Alley", "Light Light Light"), chłopakami ("Silent Roar") i problemami zakochanych ("The Hypnosis", "Empty Nets"). Pokazów specjalnych doczekały się "Treasure", "Pułapka" w kinie Kijów, "Dziewczyny" na miasteczku filmowym pod Galerią Krakowską i "Koliber" na placu Szczepańskim.

W ramach sekcji Storytellers widzowie mogli obejrzeć 9. odcinek 3. sezonu perypetii pracowników Kropliczanki z polskiego "The Office", a także pierwszy odcinek opartego na prozie Wojciecha Chmielarza serialu kryminalnego "Prosta sprawa" z Mateuszem Damięckim w roli głównej. Z kolei Maks Behr przepytywał dziś na spotkaniu otwartym "OFF na Maksa" Helenę Englert i Katarzynę Gałązkę, które odegrały role pierwszoplanowe w serialu HBO Max - "#BringBackAlice".

/ Klaudia Kot / Materiały prasowe

Patrick Wilson z nagrodą "Pod prąd"!

Co roku poza Konkursem Głównym "Wytyczanie drogi" przeznaczoną dla młodych reżyserów i debiutantów, przyznawana jest też nagroda specjalna tym, którzy tym szlakiem zaszli już nieco dalej. Nagrodę za całokształt osiągnięć na rzecz kina niezależnego nagrodę "Pod prąd" w zeszłym roku dostał John Malkovich, a w tym roku trafiła ona w ręce Patricka Wilsona, czemu towarzyszył uroczysty pokaz "Hard Candy" w Kinie Kijów.

Znany szerzej jako Orm, poważniejszy brat Aquamana z filmów Jamesa Wana czy Nocny Puchacz w ekranizacji "Watchmen" autorstwa Zacka Snydera, przede wszystkim zasłużył się udziałem w seriach "Obecność", "Naznaczony", "Zakonnica" czy "Annabel" - na stałe cementujących popularność horroru jako gatunku wysokobudżetowego. Ta pierwsza seria naraziła wytwórnię Warner Brothers na postępowanie sądowe nakładające na nią de facto obowiązek udowodnienia istnienia sił paranormalnych.

Mastercard OFF CAMERA. Kronika festiwalowa (28.04.2024) Materiały prasowe

Patrick Wilson to jednak nie tylko horrory czy kino superbohaterskie - to także kameralne produkcje jak "Upiór w operze" z Gerardem Butlerem, thriller o względności rasizmu jak "Dzielnica Lakeview" czy zaskakujący dramatothriller "Ocaleni" współgrany z Anne Hathaway. Polakom najbardziej znany pozostanie jednak z roli Davida Fordena, oficera prowadzącego CIA pułkownika Kuklińskiego z "Jacka Stronga" Władysława Pasikowskiego.

A co nas czeka 28 kwietnia?

O 12.00 pod Galerią Krakowską Maks Behr w ramach cyklu OFF NA MAKSA rozmawiać będzie z Piotrem Adamczykiem. Zaraz po nim, odbędzie się spotkanie z Anną Szymańczyk - serialową Dagą z "Pierwszej miłości" i Zośką z nowej ekranizacji "Znachora".

W ramach sekcji Storytellers odbędą się pokazy nowych seriali - o 17.00 pod Galerią Krakowską wyświetlone zostaną "Krew", a o 19.00 w Kinie Agrafka obejrzeć będzie można nowy serial "Zdrada" - tuż przed pokazem Dobromir Dymecki, Juliusz Chrząstowski i Tamara Aagten-Margol odpowiedzą na pytania Natalii Ryby.

A w kinach na wszystkich festiwalowych gości czekają kolejne filmowe propozycje, m.in:

12:30 - "Paragon" w reżyserii Michael Duignan - bitwa potężnych nadprzyrodzonych sił, kontrola ludzkiego umysłu oraz kosmiczny kryształ o wielkiej mocy.

13.30 - "Tyle co nic" w reżyserii Grzegorza Dębowskiego, biorący udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi". To historia rolnika sprzeciwiającego się lokalnemu posłowi - do czego może doprowadzić strajk i wobec kogo się obrócić?

16.00 - "Light Light Light" - film w reżyserii Inari Niemi, opowiadający o młodości w cieniu wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

20.15 - "Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki, którą oglądać możemy w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych - uwikłani w historię i kochający tę samą kobietę bracia staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.

A w ramach kina plenerowego zobaczyć będzie można:

19.00 - pod Galerią Krakowską - francuski "Na pełny etat" o problemach samotnej, pracującej matki, szansach na zmianę sytuacji życiowej i wszystkim tym, co może wydarzyć się po drodze.

20.30 - na Placu Szczepańskim - "Men", czyli surrealistyczny horror Alexa Garlanda łączący lovecraftowski klimat z symbolicznym studium toksycznej męskości.

Wstęp wolny!