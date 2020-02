Władze Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech szukają kontaktu z około 300 osobami, które brały udział w zabawie karnawałowej w Heinsbergu. Uczestnicy imprezy mogli zostać zarażeni koronawirusem przez małżeństwo, u którego zdiagnozowano wywołane wirusem ostre zapalenie płuc. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Mógł także zarazić żołnierza, który z koronawirusem leczony jest w klinice wojskowej w Koblencji.

(zdjęcie ilustracyjne) / Sascha Steinbach / PAP/EPA

Około 300 uczestników zabawy karnawałowej, która odbyła się 15 lutego w Heinsbergu, powinno został objętych natychmiastową kwarantanną. Dotyczy to także ich partnerów oraz dzieci - generalnie wszystkich osób, z którymi są w bezpośrednim kontakcie.

Istnieje bowiem ryzyko, że zostali zarażeni koronawirusem przez parę, która także brała udział w imprezie. Małżeństwo od wtorku jest w klinice w Dusseldorfie. Stan 47-letniego mężczyzny jest krytyczny.

Ryzyko zarażenia dotyczy także dzieci pary. W związku z tym lokalne władze podjęły decyzję o zamknieciu przedszkola, do którego chodzą. Testom poddano 65 przedszkolaków. Wyniki badan mają być znane jeszcze dziś.

/ Sascha Steinbach / PAP/EPA

W okręgu Heinsberg testy wykazały obecność koronawirusa u trzech kolejnych osób, wszystkie miały kontakt z zarażoną parą. To także 41-letni żołnierz, który leczony jest w wojskowej klinice w Koblencji. Pilot wojskowy brał udział w zabawie w karnawałowej w Heinsburgu, w swojej rodzinnej miejscowości.

W Niemczech zarażonych koronawirusem jest 10 osób. W ciągu ostatnich dwóch dni o pierwszych przypadkach nowego wirusa z Chin poinformowało aż 7 europejskich krajów. W środę były to Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia i Północna Macedonia. Dzisiaj do tego grona dołączyły Estonia i Dania.



Liczba zachorowań we Włoszech wzrosła do 424. Zmarło tam już 12 osób zarażonych koronawirusem.



W Polsce nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Ministerstwo zdrowia uruchomiło całodobową infolinię: pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem i informacje o najbliższych placówkach.