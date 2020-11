Ministerstwo Zdrowia informuje o 22 464 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby zmarło 626 chorych na Covid-19. W Szwecji odnotowano 7240 nowych zakażeń koronawirusem - to największy dobowy przyrost od początku pandemii. Na Covid-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 66 osób. 699 osób zmarło w ciągu ostatniej doby na Covid-19 we Włoszech. Zarejestrowano 37 242 nowe zakażenia koronawirusem. Wykonano 238 tys. testów. WHO wydała nową rekomendację ws. stosowania remdesiviru u hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia odradza jego używanie, ponieważ brak dowodów na jego skuteczność. "Nie zmieniamy rekomendacji ws. podawania chorym na Covid-19 leku remdesivir, mimo opinii WHO. To nadal jedyny lek przeciwwirusowy, który przynosi korzyść podany w odpowiednim czasie" - mówił w rozmowie z RMF FM prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

- WHO wydała nową rekomendację ws. stosowania remdesiviru u hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia odradza jego używanie, ponieważ brak dowodów na jego skuteczność. O zastrzeżeniach WHO możesz przeczytać >>>TUTAJ<<<

- Polacy nie mogą się doczekać powrotu dzieci do szkół. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Aż 53,8 proc. ankietowanych wskazało właśnie ten punkt odpowiadając na pytanie: "Jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować?". Na drugim miejscu ankietowani postawili na otwarcie galerii handlowych oraz restauracji i barów. Całość sondażu możecie przeczytać >>>TUTAJ<<<.



- W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 23 648 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 260 kolejnych zgonów. To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii.

- W Szwecji odnotowano 7240 nowych zakażeń koronawirusem - to największy dobowy przyrost od początku pandemii. Na Covid-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 66 osób.

- Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego gabinet ma już gotowy ogólnokrajowy plan szczepień przeciw Covid-19.





- W Japonii odnotowano 2385 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Eksperci oceniają, że w Japonii nadeszła już trzecia fala pandemii.

19:04 Częściowe poluzowanie obostrzeń w Czechach



Rząd Czech zdecydował o częściowym poluzowaniu restrykcji związanych z Covid-19. Od poniedziałku o dwie godziny skrócony będzie zakaz opuszczania domu nocą, a limit uczestników ślubów i pogrzebów wzrósł z 15 do 20. Dozwolone będą spotkania z udziałem do sześciu osób.

Złagodzenie restrykcji związane jest z ogólną poprawą sytuacji epidemicznej w Czechach, która pozwoliła na obniżenie poziomu ograniczeń z najwyższego, piątego stopnia na stopień czwarty.

Po wprowadzeniu czwartego stopnia do szkół będzie mogła wrócić część uczniów. Zdecydowana większość ograniczeń pozostanie jednak w mocy, np. zakaz picia alkoholu w przestrzeni publicznej czy obowiązek noszenia maseczek wszędzie poza domem. Zamknięte pozostaną restauracje, galerie, kina i teatry.





18:15 Dobowy rekord zakażeń w Szwecji

Ogólna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Szwecji wynosi 208 295, a ofiar śmiertelnych - 6 406. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 182 pacjentów z Covid-19 - to o 49 więcej względem ubiegłego tygodnia.

18:10 699 nowych zgonów we Włoszech

699 osób zmarło w ciągu ostatniej doby na Covid-19 we Włoszech. Zarejestrowano 37 242 nowe zakażenia koronawirusem. Wykonano 238 tys. testów.

Łączny bilans ofiar od początku epidemii w lutym wzrósł do 48 569. Do tej pory stwierdzono we Włoszech ponad 1,3 mln przypadków koronawirusa. Wyzdrowiało 520 tys. osób.

18:08 Dofinansowanie dla nauczycieli, którzy prowadzą zdalną naukę

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swoich stronach internetowych wzór wniosku dla nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do 500 zł związanego z zakupem sprzętu lub oprogramowania do nauki zdalnej. Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia. Pieniądze mają trafić do nauczycieli do 31 grudnia.

17:25 Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Zapisano w nich, że do placówek nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy przebywają na kwarantannie.

17:19 Remdesivir na razie pozostaje na unijnej liście leków dla pacjentów z Covid-19

Mimo wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, która nie zaleca remdesiviru dla pacjentów z koronawirusem, Unia Europejska na razie nie usunęła go z listy stosowanych leków. Unijny regulator rynku leków oceni rekomendacje WHO - poinformowała w piątek Komisja Europejska.



"Przyjęliśmy do wiadomości, że WHO uaktualniło swoje wytyczne dotyczące stosowania remdesiviru" - napisał w komunikacie rzecznik Komisji.

17:10 Premier Hiszpanii o planie szczepień

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego gabinet ma już gotowy ogólnokrajowy plan szczepień przeciw Covid-19. Głosowanie nad tym dokumentem w parlamencie ma nastąpić jeszcze w listopadzie.

Zamierzamy do końca pierwszego półrocza 2021 r. zaszczepić znaczącą część naszego społeczeństwa - zadeklarował Sanchez. Zapowiedział, że w planach rządu w walce z Covid-19 na najbliższe miesiące jest też zwiększenie o 10 tys. miejsc w placówkach szkolących personel służby zdrowia.

Przed nami jeszcze bardzo trudne miesiące, ale wierzę, że nasza walka z epidemią okaże się skuteczna - powiedział Sanchez. Zapewnił, że jego rząd uszanuje decyzje wszystkich obywateli oraz instytucji w sprawie szczepień.





17:06 Koszalin: Odwołany jarmark bożonarodzeniowy i zabawa sylwestrowa

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną, podjąłem decyzję o odwołaniu jarmarku i zabawy sylwestrowej przed ratuszem - poinformował prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Dodał, że w ramach oszczędności inne będą też iluminacje świąteczne. Cóż, musimy ten rok przetrwać. Wiemy, że mamy już szczepionkę. Ta szczepionka jest skuteczna, tylko nie wiemy, kiedy będziemy mogli ją otrzymać - oświadczył.

Coroczny kilkudniowy jarmark bożonarodzeniowy w Koszalinie organizowany jest na Rynku Staromiejskim.







16:52 Nowe dane z Portugalii



W Portugalii w ciągu ostatniej doby po raz kolejny zanotowano rekordową liczbę chorych z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii - 481 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Parlament wydłużył do 8 grudnia stan wyjątkowy.

Liczba infekcji zwiększyła się w Portugalii o blisko 6,5 tys. - do 249,5 tys. przypadków. Ponad połowę nowych przypadków zanotowano w północnych dystryktach kraju.

Ministerstwo odnotowało, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem w Portugalii zanotowano 61 nowych zgonów W całym kraju zmarły łącznie 3762 osoby chore na Covid-19.

16:28 Słynny jarmark w Dreźnie odwołany z powodu koronawirusa



Najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w całych Niemczech, organizowany od 1434 r. drezdeński Jarmark Struclowy (Striezelmarkt) w tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się - poinformowały władze miasta.



Wzrost infekcji w Dreźnie i okolicach nie pozwala na żadną inną decyzję - mówił o odwołaniu 586-letniej imprezy burmistrz Drezna Dirk Hilbert. Zaznaczył, że w Niemczech "nie ma planów poluzowania ograniczeń związanych z pandemią, przeciwnie, w przyszłym tygodniu można się spodziewać kolejnych obostrzeń".





15:54 Finlandia: Ponad 460 nowych zakażeń



W Finlandii potwierdzono 461 nowych zakażeń koronawirusem. W okręgu helsińskim po raz pierwszy liczba infekcji w ciągu jednego tygodnia przekroczyła 1000 - poinformowały lokalne organy sanitarne.



Łącznie od początku epidemii w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii zarejestrowano ponad 20 tys. zakażeń i ponad 370 zgonów w związku z Covid-19.

15:51 Niemcy: Na razie nie będzie łagodzenia obostrzeń

Niemiecki rząd nie daje obywatelom wielkich nadziei na szybkie złagodzenie restrykcji związanych z koronawirusem - napisała agencja dpa, relacjonując konferencję prasową rzecznika rządu Steffena Seiberta. Oświadczył on, że na razie nie udało się istotnie ograniczyć liczby nowych infekcji.



Dokonaliśmy w zasadzie tylko pierwszego kroku, jakim było zastopowanie szybkiego, stromego, ekspansywnego wzrostu oraz osiągnięcie stabilizacji - powiedział Seibert. Jak zaznaczył, wskaźniki zarażeń są jeszcze "o wiele, wiele za wysokie" i "muszą na stałe opaść do wyraźnie niższego poziomu".

15:24 Dr Sutkowski: Wielu chorych zwraca się po pomoc za późno

Obiektywny wskaźnik epidemii, czyli liczba zgonów, na razie nadal jest na bardzo wysokim poziomie. To trwałe dane, pewne i jednoznaczne. Można się zastanawiać nad tym, ile osób się zgłasza na testy, kogo testujemy, ale wskaźnika śmiertelności nie podważymy - stwierdził w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Wielu chorych zwraca się po pomoc za późno. Lekarze przyjeżdżają do osób w stanie krytycznym i co wtedy mogą pomóc? - zauważył ekspert.

15:03 Prof. Flisiak o kontrowersjach wokół remdesiviru: Nie zmieniamy rekomendacji

Nie zmieniamy rekomendacji ws. podawania chorym na Covid-19 leku remdesivir, mimo opinii WHO. To nadal jedyny lek przeciwwirusowy, który przynosi korzyść podany w odpowiednim czasie - mówi w rozmowie z RMF FM prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Światowa Organizacja Zdrowia odradza jednak stosowanie go, twierdząc, że brak dowodów jest na jego skuteczność.

15:00 Poseł Jerzy Polaczek wraca do zdrowia po Covid-19

Dobiega końca mój ponad miesięczny pobyt w szpitalach, spowodowany zakażeniem Covid-19 - napisał na Twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek. To był trudny czas walki o zdrowie, ale również cenne doświadczenie uczące dobrze pojętej pokory i szacunku dla pracy lekarzy i personelu medycznego - dodał parlamentarzysta.





14:46 Maseczki i środki do dezynfekcji dla seniorów

Tysiąc "Pakietów seniora" zawierających praktyczne zestawy przydatne w przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem trafi do starszych mieszkańców Krakowa i Skawiny. Akcję zorganizowały firmy z programu "Ciepło dla Krakowa" we współpracy z lokalnymi klubami seniorów.

Inicjatywa pod hasłem "Bądźmy bezpieczni i pełni ciepłych myśli" rozpoczęła się podczas przypadającego w piątek Ogólnopolskiego Dnia Seniora i potrwa przez kilka najbliższych tygodni. Jej organizatorami są krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, elektrownia CEZ Skawina oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Krakowie we współpracy z Centrami Aktywności Seniorów w Krakowie i Stowarzyszeniem Klubu Seniora "Seniorek" w Skawinie.

W "Pakietach seniora" znajdują się m.in.: maseczki z oddychającego materiału z filtrem wymiennym o wysokim stopniu filtracji, płyny dezynfekcyjne oraz magnes na lodówkę z zaleceniami obowiązującymi w czasie pandemii i najważniejszymi informacjami kontaktowymi przydatnymi w obecnym czasie. Każdy pakiet zostanie poddany ozonowaniu przed dostarczeniem go do seniorów.

14:28 Co dalej z obostrzeniami? Jutro konferencja premiera

W sobotę przed południem odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego; zostaną na niej przedstawione kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19 - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.





13:32 Przedłużenie stanu wyjątkowego w Portugalii

Zgromadzenie Republiki, jednoizbowy parlament Portugalii, zatwierdziło przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejnych 15 dni. Wszedł on w życie 9 listopada, obejmując 191 powiatów kraju.



Za obowiązywaniem restrykcji epidemicznych opowiedzieli się deputowani największych sił parlamentarnych: rządzącej krajem Partii Socjalistycznej (PS) premiera Antonia Costy, a także największego ugrupowania opozycji Partii Socjaldemokratycznej (PSD).



Podczas debaty premier Antonio Costa podkreślał, że wydłużenie do 8 grudnia stanu wyjątkowego nie oznacza ogólnokrajowego lockdownu, a jedynie utrzymanie obostrzeń epidemicznych w rejonach kraju najbardziej zaatakowanych przez SARS-CoV-2.



Premier wskazał, że jego gabinet zamierza w najbliższych dniach zaostrzyć restrykcje epidemiczne, ale tylko w powiatach o największej liczbie infekcji koronawirusem.



Na podstawie przepisów o stanie wyjątkowym na terenie 191 powiatów Portugalii, czyli obszarze zamieszkałym przez ponad 80 proc. populacji tego kraju, obowiązują restrykcje w przemieszczaniu się, w tym zakaz opuszczania domu bez ważnego powodu pomiędzy godz. 23 a 5.





13:20 Co dalej z nauką zdalną?



Rząd przymierza się do wydłużenia nauki zdalnej dla uczniów. Szkoły miałyby być zamknięte, aż do końca przerwy świąteczno-noworocznej. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale taki plan jest w tej chwili najmocniej rozważany przez ministrów - ustalili dziennikarze RMF FM.

12:38 Limanowa

Przeprowadzona wczoraj sekcja zwłok 56-latka z Limanowej, którego nie przyjęto do tamtejszego szpitala wykazała, że zmarł on z powodu "niewydolności oddechowej w przebiegu Covid-19" - poinformował prokurator rejonowy w Limanowej Mirosław Kazana. Nikt na razie nie odpowie za to zdarzenie.





12:37 Indie

9 mln przekroczyła w Indiach liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii. Resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby zgłoszono 45 882 nowe przypadki zakażenia i 584 zgony w związku z Covid-19. Najtrudniejsza sytuacja jest w Delhi.



Do tej pory w Indiach odnotowano 9 004 365 zakażeń SARS-CoV-2, a 132 162 osoby zmarły w związku z Covid-19.



12:35 Więcej lekarzy może kierować na testy na koronawirusa

Krąg lekarzy kierujących na badania w kierunku koronawirusa został rozszerzony m.in. o lekarzy nocnej i świątecznej opieki medycznej.



Od dziś lekarze, którzy udzielają świadczeń: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, w ramach opieki długoterminowej mogą skierować pacjenta podejrzanego o zakażenie/zakażonego wirusem SARS-CoV-2 na wykonanie testu RT-PCR" - podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.





12:27 WHO o remdesivirze

11:47 Wrocław

Punkt drive-thru, w którym będą wykonywane testy wykrywające zakażenie koronawirusem, zostanie w poniedziałek uruchomiony w Porcie Lotniczym Wrocław. Badanie będzie można tam wykonać za opłatą, bez rejestracji. Punkt będzie obsługiwany przez instytut badawczy Łukasiewicz - PORT.



Będzie to pierwszy punkt testowania uruchomiony przez Łukasiewicz - PORT poza siedzibą instytutu, znajdującą się na Praczach Odrzańskich, gdzie również można się przetestować.

11:00 Testy na koronawirusa

W ciągu doby wykonano ponad 55 tys. testów na koronawirusa. W czwartek MZ informowało o wykonaniu w ciągu doby ponad 58 tys. testów, w środę o 57 tys., we wtorek o 41,9 tys., zaś w poniedziałek o 35,1 tys.









10:45 Pływanie

Najpierw lockdown ogłoszony w marcu, zamknięcie szkół i pływalni, potem druga fala koronawirusa i ponowne zamknięcie pływalni. Pandemia to bardzo trudny czas także dla sportowców. Tylko dzięki zaangażowaniu m.in. Otylii Jędrzejczak czy Pawła Słomińskiego prezesa Polskiego Związku Pływackiego udało się, tak naprawdę pływanie zawodnicze, grupy zorganizowane i grupy szkolne, pozostawić w trybie szkolenia - przyznaje Paulina Kujawa członek zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.





10:38 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 22 464 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 626 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 819 262 zakażonych. Nie żyje 12 714 spośród nich.



10:26 Prezydent Andrzej Duda miał kontakt z zarażoną koronawirusem przewodniczącą litewskiego Sejmu

Prezydent Andrzej Duda jest ozdrowieńcem, nie uda się na kwarantannę po spotkaniu z przewodniczącą litewskiego Sejmu Viktorią Czmilyte-Nielsen, która jest zakażona koronawirusem - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Na kwarantannie są Krzysztof Szczerski i Paweł Soloch.



Przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktoria Czmilyte-Nielsen w czwartek wieczorem otrzymała dodatni test na obecność koronawirusa. We wtorek szefowa parlamentu miała spotkania z prezydentem Dudą podczas jego wizyty na Litwie.

10:23 Rosja

Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Rosji po raz pierwszy od początku epidemii przekroczył 24 tys. W ciągu minionej doby wykryto 24 318 nowych infekcji. Zmarło 461 osób. Liczba zgonów od początku epidemii wzrosła do 35 311.

Ogólna liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wynosi teraz 2 039 926.



10:11 Zajęte łóżka i respiratory - dane Ministerstwa Zdrowia

W szpitalach zajętych jest 22 643 spośród 37 558 łóżek dla pacjentów covidowych - wynika z najnowszych danych resortu zdrowia. 2 135 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 801 tych urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 408 567 osób. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 23 153 osób.

09:45 Japonia

Władze Tokio zgłosiły 522 nowe zakażenia koronawirusem, a dobowy bilans po raz drugi z rzędu przekroczył tam pół tysiąca. W całej Japonii odnotowano poprzedniego dnia 2385 nowych przypadków, najwięcej od początku pandemii - podała agencja Kyodo. Eksperci oceniają, że w Japonii nadeszła już trzecia fala pandemii.



09:43 Ukraina

Na Ukrainie w czwartek wykryto 14 575 infekcji koronawirusem, 229 zakażonych zmarło, 7845 pacjentów wyzdrowiało - przekazał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To drugi dzień z rzędu z najwyższym dobowym bilansem zakażeń, w czwartek informowano o 13 357 infekcjach.

W czwartek przeprowadzono w kraju ok. 71 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 46 tys. metodą PCR. 1728 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ok. 1,4 tys. Po ponad tysiąc infekcji potwierdzono też w obwodach dniepropietrowskim i kijowskim.

09:33 Ministerstwo Zdrowia o remdesiviru

W listopadzie i grudniu do szpitali trafi w sumie 96 tys. opakowań remdesiviru, leku wykorzystywanego w terapii chorych na Covid-19 - podało Ministerstwo Zdrowia. Dziś do placówek przekazanych dostanie 22,5 tys. opakowań.



"Dziś z #MZ do szpitali w całej Polsce wyjeżdża blisko 22,5 tys. opakowań remdesiviru. Będą rozdysponowane zgodnie ze wskazaniem konsultantów wojewódzkich ds. chorób zakaźnych" - poinformował resort na Twitterze.



Ministerstwo przekazało też, że "w związku z decyzją ministra o przyspieszeniu dostaw leku, w listopadzie i grudniu do szpitali trafi w sumie 96 tys. opakowań remdesiviru".



Remdesivir to lek przeciwwirusowy wcześniej stosowany w walce m.in. z chorobą ebola. Obecnie wykorzystywany jest w terapii pacjentów w ciężkim stanie, chorych na Covid-19. Jest inhibitorem (trucizną) dla jednego z enzymów różnych koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2 i wirusa eboli. Zakłóca produkcję materiału genetycznego i zapobiega replikacji wirusa. Podaje się go dożylnie w kroplówce.

08:00 USA

Wiceminister obrony USA Anthony Tata miał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa po tym, gdy spotkał się z ministrem obrony Litwy Raimundasem Karoblisem - podał Pentagon.



Jak powiedział rzecznik ministerstwa obrony Jonathan Hoffman, po tym, gdy ambasada Litwy przekazała informację o infekcji ministra Karoblisa, testom poddano także innych wysokich rangą urzędników Pentagonu, w tym p.o. szefa resortu Christophera Millera oraz ministrów ds. armii, marynarki wojennej i sił powietrznych.



Karoblis był z wizytą w Waszyngtonie w ubiegłym tygodniu.



Rzecznik przekazał, że ministerstwo wykonuje obecnie testy wszystkim osobom, z którymi miał kontakt zakażony gość.

07:21 Minister zdrowia o Bożym Narodzeniu

Jako minister zdrowia, który odpowiada za zabezpieczenie zdrowia Polaków, będę rekomendował, abyśmy spędzili święta w domach z najbliższą rodziną, ale bez dalszych znajomych - zapowiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" minister zdrowia Adam Niedzielski.



07:05 Obiecujące wyniki terapii

Połączenie remdesiviru, zatwierdzonego leku przeciwko Covid-19 oraz będącego w II fazie badań klinicznych leku hrsACE2 obniżyło ilość SARS-CoV-2 i zahamowało replikację tego wirusa w hodowlach komórkowych oraz miniaturowych narządach (organoidach) - informuje pismo “EMBO Molecular Medicine".

Naukowcy ze szwedzkiego Karolinska Institutet przetestowali połączenie remdesiviru z hrsACE2 w hodowlach małpich komórek (Vero E6), a także wyhodowanych z ludzkich komórek macierzystych trójwymiarowych replikach nerek.

Połączenie tych dwóch substancji pozwoliło osiągnąć podwójny efekt: zmniejszone obciążenie wirusem i ograniczenie jego namnażania. Ponadto efekt ten wystąpił przy porównywalnie niskich dawkach każdej z substancji, co obniżyło ich toksyczność i uczyniło je bezpieczniejszymi w użyciu.

07:02 Szczepienia

Nie bardzo wiemy, w jaki sposób dać sobie radę z drugą falą pandemii, a jednocześnie każdy tęskni do normalnego życia. Jeżeli dostrzeżemy, że szczepienia mogą być środkiem, który pozwoli nam wrócić do normalności i nie przynoszą ze sobą ryzyka, to powinno nas do szczepień przekonać - mówi RMF FM dr Mariola Fotin-Mleczek z firmy CureVac w Tybindze w Niemczech. Polka, która kieruje zespołem badaczy pracujących nad szczepionką przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, przekonuje że pierwsze doniesienia o skuteczności szczepionek innych firm to dobra wiadomość, która zwiększa nadzieję na sukces także ich badań.



06:30 Kalifornia

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zarządził w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzenie w większości stanu godziny policyjnej. Będzie obowiązywać od soboty.

Wirus rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy od początku tej pandemii, a kilka następnych dni i tygodni będzie miało kluczowe znaczenie dla powstrzymania tej fali - podkreślił Newsom.

Zgodnie z zarządzeniem gubernatora godzina policyjna obowiązywać będzie od godz. 22 do 5 rano. Zakazuje organizowania wszystkich spotkań towarzyskich w zamkniętych pomieszczeniach oraz nieistotnych zajęć poza domem. Obejmuje 41 hrabstw reprezentujących ponad 94 proc. populacji stanu największego w USA z ok. 40 mln ludności.

06:26 Irlandia Płn.

Po tygodniu złagodzenia restrykcji w Irlandii Północnej w przyszły piątek, 27 listopada, zacznie się kolejny dwutygodniowy lockdown - ogłosił północnoirlandzki rząd. Nowe ograniczenia będą bardziej dotkliwe niż te dotychczasowe.

Za tydzień zamknięte zostaną wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają produkty pierwszej potrzeby, wstrzymane zostanie świadczenie usług wymagających bliskiego kontaktu, zamknięte zostaną świątynie z wyjątkiem ślubów i pogrzebów, wszystkie miejsca kulturalno-rozrywkowe, w tym siłownie i baseny, zaś lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać tylko na wynos.

Nie będzie możliwe spotykanie się osób z różnych gospodarstw domowych, z wyjątkiem kilku wyszczególnionych wyjątków. Obowiązywać będzie zalecenie pozostawania w domu i unikania podróży, o ile nie są one niezbędne. Natomiast nadal nauka w szkołach będzie się odbywać w trybie stacjonarnym. Wszystkie te restrykcje mają pozostać w mocy do 11 grudnia.

06:23 Meksyk

Od początku pandemii w Meksyku zmarło z powodu koronawirusa ponad 100 tysięcy osób - poinformowało meksykańskie ministerstwo zdrowia.

Według tego resortu w ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 567 kolejnych zgonów. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 100 tys. 104. Łączna liczba zachorowań już kilka dni temu przekroczyła milion.

06:22 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 35 918 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 606 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Według danych ministerstwa od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano blisko 6 milionów przypadków koronawirusa. Na Covid-19 zmarło w tym kraju ponad 168 tysięcy osób.

06:18 Sondaż dotyczący luzowania obostrzeń

Polacy nie mogą się doczekać powrotu dzieci do szkół. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Aż 53,8 proc. ankietowanych wskazało właśnie ten punkt odpowiadając na pytanie: "Jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować?". Na drugim miejscu ankietowani postawili na otwarcie galerii handlowych oraz restauracji i barów.



06:17 Branża hotelarska

38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę w tym roku - wynika z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Według Izby, bez pilnego rządowego wsparcia kolejne 16 proc. miejsc pracy może zniknąć jeszcze przed nowym rokiem - co oznacza nawet 110 tys. osób bez pracy.

06:13 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1848 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 170 161 kolejnych osób.



Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 713 221 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 252 514.



W czwartek dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci, przemawiając po raz pierwszy od kilku miesięcy w Białym Domu, starał się rozwiać obawy co do szczepionek na koronawirusa w nawiązaniu do opracowanych przez firmy Pfizer i BioNTech oraz Moderna. Uspokajał, że szybkość procesu w żaden sposób nie zagrozi bezpieczeństwu ani rzetelności naukowej.



06:02 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 23 648 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 260 kolejnych zgonów. To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Poprzedni najwyższy dobowy przyrost odnotowano przed tygodniem - 23 542 infekcje.



Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano w sumie 879 564 przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło do tej pory 13 630 osób.

06:00 Włochy

Rząd Włoch rozważa wprowadzenia 10-dniowego "rozejmu" przed Bożym Narodzeniem, czyli złagodzenia restrykcji, by zapobiec spadkowi konsumpcji. O planie tym pisze "La Repubblica". Warunek jest jeden - dodaje - musi dojść do obniżenia liczby zakażeń. We wszystkich regionach kraju wskaźnik zakaźności musiałby spaść poniżej 1, co oznaczałoby, że jedna zakażona osoba zaraża mniej niż jedną następną.

Według rzymskiego dziennika we Włoszech w grudniu zostałaby złagodzona część restrykcji po to, by umożliwić wszystkim zrobienie świątecznych zakupów.

Dziennik przytacza prognozy obrazujące ekonomiczne skutki lockdownu w czasie świąt. Konsumpcja spadłaby o 25 miliardów euro. I tak na przykład Włosi wydaliby 870 milionów euro mniej na wino musujące, zjedliby 70 milionów świątecznych ciast mniej, nie odbyłoby się 5 milionów uroczystych obiadów z okazji Bożego Narodzenia.

05:50 Raport ONZ

Przestępcy i ekstremiści wykorzystują pandemię do budowania sieci wsparcia, podważania zaufania do rządów, a nawet używania Covid-19 jako broni. Próbują przejmować firmy zagrożone bankructwem - stwierdza raport ONZ.



Antonia Marie De Meo, dyrektor Międzyregionalnego Instytutu Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości ONZ (UNICRI), która jest autorką wprowadzenia do ogłoszonego raportu "Powstrzymaj wirusa dezinformacji", nie kryła obaw w związku z wykorzystywaniem przez przestępców do ich procederu mediów społecznościowych.



Niepokojące jest również to, że niektóre terrorystyczne i brutalne grupy ekstremistyczne próbowały nadużywać mediów społecznościowych w celu podżegania potencjalnych terrorystów do celowego rozprzestrzeniania Covid-19 i stosowania go jako improwizowanej formy broni biologicznej - mówiła szefowa UNICRI.

W opinii ekspertów media społecznościowe mogą być wykorzystywane do "inspirowania terroryzmu" jak i motywowania radykalnych terrorystów do wszczęcia ataków.



Są przypadki, kiedy prawicowe grupy ekstremistyczne wyraźnie zwracały się swoich zwolenników o rozprzestrzenianie wirusa wśród lokalnych mniejszości poprzez kaszel lub odwiedzanie miejsc, w których gromadzą się mniejszości religijne lub rasowe - głosi opracowanie UNICRI.

Grupy przestępcze wykorzystują też kryzys gospodarczy wywołany pandemią do kontroli nad firmami i sklepami zagrożonymi bankructwem. UNICRI powołuje się m.in. na przypadek karteli narkotykowych próbujących przejąć apteki w czterech stanach Meksyku.