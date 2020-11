Przeprowadzona wczoraj sekcja zwłok 56-latka z Limanowej, którego nie przyjęto do tamtejszego szpitala wykazała, że zmarł on z powodu "niewydolności oddechowej w przebiegu Covid-19" - poinformował prokurator rejonowy w Limanowej Mirosław Kazana. Nikt na razie nie odpowie za to zdarzenie.

