Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 22 964 zakażonych i 1 043 ofiary śmiertelne. W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 26 417 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zachrowań w tym kraju wynosi już 438 238 przypadków, co plasuje Brazylię na drugim miejscu - więcej przypadków koronawirusa potwierdzono jedynie w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z danych Uniwersytety Johnsa Hopkinsa, na całym świecie od początku pandemii na koronawirusa zachorowało już 5 808 672 osoby. Najwięcej chorych jest w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji. Najwięcej zgonów odnotowano natomiast w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





Na świecie 5,8 mln osób zaraziło się koronawirusem, zmarło 360 tys. zakażonych.

W Polsce zachorowało 22 964 osób, zmarło 1 043 z nich, wyzdrowiało natomiast 10 692 zakażonych.

Najwięcej ofiar pandemia do tej pory pochłonęła w USA, gdzie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 100 tys. osób.

Druga pod względem zachorowań jest Brazylia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 26 417 nowych przypadków zachorowań.

Polska znosi większość obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii.

Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zapowiedzieli kolejny etap odmrażania sportu. Od 19 czerwca kibice będą mogli wrócić na trybuny.

12:35 Nowa generacja testu

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IChB PAN) opracowali kolejną generację testu na koronawirusa SARS-CoV-2. Przed miesiącem Instytut zaprezentował pierwszą generację testu wykrywającego koronawirusa u ludzi.

IChB PAN w przekazanym komunikacie prasowym poinformował, że test drugiej generacji wykrywa dwa geny wirusa SARS-CoV-2, dzięki czemu wynik jest pewny i łatwiejszy do interpretacji.

"Dodatkowym atutem MediPAN 2G jest unikatowy dwustopniowy system kontrolny pozwalający na równoczesną kontrolę zarówno jakości materiału pobranego od pacjenta (wymazu), jak i poprawności przygotowania materiału do testu" - podał IChB PAN.





12:30 Parki rozrywki znowu otwarte

Od następnej soboty otwarte zostaną parki rozrywki. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, od 6 czerwca będą mogły funkcjonować w reżimie sanitarnym. Część z nich już rozpoczęła przygotowania do nowej rzeczywistości.









12:24 Badania przesiewowe społeczeństwa

Większość państw świata, również Polska, planuje wprowadzenie badań przesiewowych, żeby sprawdzić, ile osób realnie zostało dotkniętych koronawirusem - powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że być może odbędzie się to w najbliższych miesiącach.

Andrusiewicz na konferencji prasowej przypomniał, że "jest duża liczba osób niezdiagnozowanych na koronawirusa, ponieważ przechodzą zakażenie bezobjawowo i nie widzą nawet potrzeby kontaktowania się z lekarzem".





12:15 Kibice wrócą na stadiony

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 19 czerwca mecze piłkarskie będą mogły się odbywać z udziałem kibiców. Zajęta ma być maksymalnie jedna czwarta miejsc na trybunach.









12:07 Rekordowa liczba zgonów w Rosji

232 pacjentów z Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek sztab ds. walki z epidemią. Jest to najwyższy dobowy wskaźnik zgonów, poprzedniej doby zmarły 174 osoby. Łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła tym samym do 4374.

Liczba zakażeń zwiększyła się o 8572 w ciągu minionej doby i sięga teraz 387623. Liczba osób, które opuściły szpitale od czwartku wyniosła 8264, wynosi więc niewiele mniej, niż liczba nowych infekcji. Ogółem od początku pandemii wyleczyło się w Rosji z koronawirusa 159257 osób.

Podczas gdy przyrost zakażeń w Rosji spada, przy niewielkich tylko wahaniach, to liczba zgonów rośnie. Władze zapowiadały wcześniej, że śmiertelność będzie rosnąć, ponieważ w szpitalach wielu chorych jest w stanie ciężkim.





11:56 Świadczenie postojowe

Ponad 1,8 mld zł wypłacono prowadzącym działalność gospodarczą i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych w ramach świadczenia postojowego - poinformowała PAP w piątek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Z pomocy tej skorzystało już prawie 1 mln osób.

"ZUS pracuje na pełnych obrotach, udzielając wsparcia w postaci zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego poszkodowanym pandemią. To olbrzymia grupa ludzi, która w tym trudnym czasie epidemii potrzebuje naszej pomocy. Wnioski składane do ZUS liczone są nie w setkach tysięcy, ale w milionach. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pieniądze trafiły do uprawnionych osób jak najszybciej" - mówi prezes Uścińska.





11:51 Powrót restrykcji w Korei Południowej

Korea Płd. zgłosiła w piątek, drugi dzień z rzędu, ponad 50 nowych zakażeń koronawirusem. W obawie przed nawrotem epidemii władze odwróciły kurs łagodzenia restrykcji i przywróciły część ograniczeń na obszarze metropolitarnym Seulu - podała agencja Yonhap.









11:42 Filipiny znoszą obostrzenia

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zapowiedział rozluźnienie reżimu sanitarnego w stolicy Manili od przyszłego tygodnia, mimo rekordowej liczby nowych infekcji Covid-19 w czwartek. Tymczesem w Indonezji otwarte zostały meczety, a w Tajlandii salony masażu.

Duterte ogłosił zniesienie części ograniczeń podczas piątkowego orędzia telewizyjnego. Od poniedziałku, po dwóch miesiącach surowych restrykcji egzekwowanych przez wojsko i policję, w regionie stołecznym otwarte zostaną m.in. część lokali usługowych oraz transport publiczny. W mocy nadal pozostaną zasady dystansu społecznego.





11:31 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych nie odnotowano żadnego nowego zachorowania na Covid-19, ale zakażenie koronawirusem wykryto u pięciu osób, które nie mają objawów choroby - poinformowała w piątek chińska państwowa komisja zdrowia.

W Chinach kontynentalnych na Covid-19 choruje obecnie 70 osób, z czego cztery przypadki określane są jako ciężkie - wynika z dobowego sprawozdania komisji. W czwartek nie zmarła żadna osoba z potwierdzonym zakażeniem, a oficjalny bilans zgonów wciąż wynosi 4634.

11:23 KONFERENCJA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO





11:21 Śląsk

Ponad 230 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników. Najwięcej - 196 - w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka. Łącznie na Covid-19 choruje obecnie blisko 3,9 tys. górników z kilkunastu kopalń trzech spółek węglowych.









11:14 Respiratory dla Śląska

11 szpitali w woj. śląskim otrzyma łącznie 30 respiratorów dzięki włączeniu się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do akcji #WdzięczniMedykom, prowadzonej przez Caritas Polska. Pierwsze cztery urządzenia trafiły już do placówek w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.

Pozostałe respiratory na przełomie czerwca i lipca zostaną przekazane szpitalom w Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Tychach, Orzeszu i Cieszynie.

10:59 Szwecja: W połowie czerwca ruszy sezon piłkarski

Szwedzkie władze zgodziły się, aby sezon piłkarski w tym kraju rozpoczął się 14 czerwca - poinformowano w piątek. Pierwotnie ekstraklasa miała ruszyć 4 kwietnia, ale inaugurację przełożono z powodu pandemii koronawirusa.

Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach.





10:48 "Pandemia na rynku pracy dopiero się zaczyna"

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w maju, podobnie jak przed miesiącem, znacząco wzrósł - podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Pandemia na rynku pracy dopiero się zaczyna - mówią eksperci.

"Negatywne skutki zatrzymania gospodarki w konsekwencji pandemii będą ujawniać się najprawdopodobniej przez kilka kolejnych miesięcy od momentu jej odmrożenia" - zaznaczyło BIEC w piątkowym komunikacie.

Eksperci Biura zwrócili uwagę, że w ostatnich dwóch miesiącach drastycznie spadła liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do lokalnych urzędów zatrudnienia. "Obecny ich napływ jest ponad trzykrotnie niższy niż w szczytowym okresie z końca 2017 roku" - wskazali.





10:34 Morawiecki: Nie można poświęcić zdrowia dla wyników gospodarczych

Nasza walka z koronawirusem nadal trwa, ale nawet przez chwilę nie przestajemy wierzyć, że nie można poświęcić zdrowia Polek i Polaków dla wyników gospodarczych - napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W piątkowym wpisie na Facebooku premier przyznał, że docierają do niego sygnały z całej Europy, że nasze rozwiązania w sprawie walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami dla gospodarki okazały się wyjątkowo skuteczne. Jednak wyjątkowo satysfakcjonująca - podkreślił Morawiecki - jest dla niego analiza, której dokonał hiszpański ekonomista, związany z uczelniami IESE Business School i Boston University, profesor Luis M. Huete.





10:21 Odzież ochronna z Bangladeszu

Fabryki odzieżowe w Bangladeszu przestawiają się na produkcję odzieży ochronnej używanej w walce z koronawirusem. Przemysł odzieżowy przeżywa kryzys wywołany brakiem zamówień i odmową zapłaty za wysłane produkty do zachodnich kontrahentów.



"W tych trudnych czasach, to nadzwyczajne obserwować, jak w krótkim czasie dwóch miesięcy Bangladesz był w stanie wkroczyć na tak wymagający rynek z produktem dla służby zdrowia" - powiedział dziennikowi "Dhaka Tribune" minister stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Shahriar Alam przed odlotem do USA transportu odzieży ochronnej używanej w walce z koronawirusem.



Minister podkreślił, że zamówienie z USA nie obejmowało "tylko 10-20 tys., ale 6,5 mln sztuk".

10:02 POLSKA NOWE ZAKAŻENIA

MZ: 141 nowych przypadków koronawirusa, kolejne 5 osób zmarło; łącznie 22964 zakażenia i 1043 zgony.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (98), dolnośląskiego (13), opolskiego (9), świętokrzyskiego (6), wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (3), podkarpackiego (2) i z lubuskiego (1).





09:55 Ukraina

429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto minionej doby na Ukrainie, 10 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 495 wyzdrowiało - podał w piątek resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 22 811, zgonów do 679, a wyleczonych do 8 934.

Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1 693 dzieci i 4 411 pracowników medycznych. Centrum Zdrowia Publicznego sprecyzowało, że hospitalizacji dotychczas wymagało 7 078 chorych, a 267 pacjentów podłączono do respiratorów.

09:44 Renault zwolni tysiące pracowników

Francuski koncern samochodowy Renault zwolni 15 tys. osób na świecie, w tym 4,6 tys. we Francji, w ramach restrukturyzacji, która ma przynieść oszczędności rzędu 2,15 mld euro w ciągu trzech lat - poinformowała w piątek w komunikacie dyrektor generalna firmy Clotilde Delbos.

"Ten projekt ma fundamentalne znaczenie" dla koncernu - napisała Delbos. Renault wszedł już osłabiony stratami w kryzys związany z pandemią koronawirusa, która dodatkowo przyczyniła się do poważnych kłopotów koncernu.

Na razie Renault ogłosił, że likwidacja miejsc pracy ma polegać na przesuwaniu pracowników na inne stanowiska, przekwalifikowaniu ich oraz na dobrowolnych odejściach.





09:31 RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2035 osób. Wyzdrowiało 10 tys. 692 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 224 osoby, a kwarantanną - 79 tys. 995.









09:19 Policja kontroluje przestrzeganie kwarantanny

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 73 tys. osób poddanych kwarantannie, a w około 1000 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział w piątek PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Jak poinformował w piątek rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policjanci już ponad 6,8 miliona razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Ostatniej doby przeprowadzili 73 194 tego typu kontroli, a w około 1000 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.



Ciarka dodał, że w około 30 przypadkach zwrócono się do policji z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp.





08:58 Straż Graniczna

W czwartek skontrolowano 59,4 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 53,2 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w piątek Straż Graniczna.

W ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, na podstawie którego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.





08:47 Węgry

Ośmioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto 25 nowych zakażeń - poinformowano w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Dotąd zmarło 517 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono 3 841 zakażeń. 2 024 osoby uznano już za wyleczone.

Spada liczba chorych, którzy wymagają opieki szpitalnej: jest ich obecnie 384, z czego 24 oddycha z pomocą respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa niecałe 11 tysięcy osób.





08:26 Indie dotknięte kryzysem

Indyjskie banki muszą pozyskać 20-50 mld USD w ciągu dwóch lat, aby pokryć straty związane ze złymi długami i kosztami kredytu - donosi dziennik "Economic Times". Kryzys sektora bankowego, wywołany przez epidemię koronawirusa, może przyczynić się do recesji w Indiach w 2020 r.

"Oszacowaliśmy, że sektor bankowy potrzebuje kapitału o wartości 50 mld USD w ciągu dwóch lat, w najgorszym scenariuszu jeszcze sprzed epidemii Covid-19. Biorąc pod uwagę zakładane spowolnienie wzrostu gospodarczego, oczekujemy, że ta liczba będzie wyższa" - powiedział indyjskiemu dziennikowi "Economic Times" Saswata Guha, dyrektor ds. instytucji finansowych w agencji ratingowej Fitch.





08:19 Dystans i maseczki

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".





08:11 Część uczelni przywraca zajęcia

Uczelnie zaczynają przywracać wybrane zajęcia stacjonarne dla studentów i doktorantów. Obowiązują m.in. dezynfekcja, maseczki, wietrzenie pomieszczeń, bezpieczne odstępy między stanowiskami pracy i harmonogram, który pozwoli pracować w mniejszych grupach. Stan zdrowia prowadzących zajęcia ma być "monitorowany".

W poniedziałek (25 maja) weszło w życie rozporządzenie resortu nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem do 30 września br. wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, zajęcia dla studentów i doktorantów mają się odbywać zdalnie. Jeśli jednak zajęć ze względu na ich specyfikę nie można przeprowadzić w sposób zdalny - to dopuszczono ich prowadzenie w siedzibach uczelni lub filiach, niezależnie od roku studiów. Analogicznie jest w przypadku doktorantów.





07:54 Bezrobocie wyższe niż oficjalne dane?

Stopa bezrobocia liczona zgodnie z tą samą metodologią, którą stosowałby w normalnych czasach GUS, wynosi według naszych szacunków ok. 10 proc. - mówi w rozmowie z "DGP" profesor nauk ekonomicznych Joanna Tyrowicz pytana o skutki pandemii dla naszego rynku pracy.

Gazeta zauważa, że bezrobocie w kwietniu skoczyło o 0,3 pkt proc. w porównaniu z marcem i wynosi 5,7 proc. "To oficjalny komunikat rządu. Pani tym danym nie dowierza i dlatego postanowiła zrobić własne badanie" - zaznacza dziennik.





07:32 Warszawski Sąd Okręgowy wznawia rozprawy

Od początku czerwca ruszamy z wznawianiem rozpraw, choć nie w takim szerokim zakresie, jaki był przed epidemią - poinformowała PAP sędzia Sylwia Urbańska z Sądu Okręgowego w Warszawie. Zapewniła, że mimo obostrzeń, sąd będzie starał się wyznaczać duże sale, gdy spodziewana będzie publiczność.

"Jesteśmy w trakcie organizacji sal, dostaliśmy wytyczne z GIS i resortu sprawiedliwości, jak ma wyglądać bezpieczna sala rozpraw, tam były wskazania m.in. o zamontowaniu przesłon, użyciu maseczek i obowiązku zachowania dwumetrowych odstępów. Z tym ostatnim był największy problem, gdyż wyłączyło nam to połowę sal" - powiedziała sędzia Urbańska.





07:11 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 741 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 39 zakażonych osób - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Całkowita liczba zakażonych przekroczyła 180 tys.



Nowy bilans pandemii w Niemczech to 180458 wykrytych infekcji oraz 8450 zgonów. Wzrost liczby zakażeń w ciągu ostatniej doby jest największym od ośmiu dni. W czwartek nowych przypadków było 354.



RKI szacuje, że w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 900 osób, wobec czego liczba aktywnych przypadków spadła do 7908.







06:54 Ostatni dzień obowiązkowych maseczek

Dzisiaj ostatni dzień, w którym mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust na świeżym powietrzu.

Większość osób na ulicach Warszawy ma maseczki na twarzach, jednak jednocześnie wielu mieszkańców trzyma je w dłoniach. Te osoby zakładają maseczki dopiero tuż przed wejściem do sklepu lub innego budynku. Swoją decyzję tłumaczą tym, że maseczki są niewygodne i męczące.





06:30 Noszenie maseczek w domu

Noszenie maseczek w domu może bardzo obniżyć ryzyko przeniesienia koronawirusa na krewnych zakażonej osoby, ale tylko do momentu pojawienia się u niej objawów COVID-19 - pisze w przyjętej do druku w czasopismie "BMJ Global Health" pracy grupa chińskich naukowców. Badania przeprowadzone wśrod 124 rodzin mieszkających w Pekinie pokazały, że noszenie maseczek i częsta dezynfekcja to najskuteczniejsze metody pozwalające w odpowiednio 79 proc. i 77 proc. ograniczyć ryzyko zakażenia członków rodziny. Wnioski wydają się istotne choćby dla osób w kwarantannie, czy izolacji, które nie mieszkają same.









06:11 Krzywa Wieża znów dostępna dla turystów

Krzywa Wieża w Pizie dołącza do listy symboli turystyki we Włoszech, które zostaną otwarte po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii. Dostęp do zabytków na Polu Cudów będzie ograniczony, a teren- często dezynfekowany.

Po przymusowym zamknięciu Krzywej Wieży 8 marca pierwsi zwiedzający wejdą do niej w sobotę rano. Na razie słynna budowla będzie dostępna dla mieszkańców Pizy oraz całej Toskanii, bo do 3 czerwca obowiązuje zakaz podróży między regionami. Nie ma też jeszcze we Włoszech turystów z zagranicy.

Sobotnia data jest porównywalna z 15 grudnia 2001 roku, gdy zakończyły się prace mające na celu umocnienie konstrukcji i mogliśmy otworzyć naszą kochaną wieżę - powiedział Pierfrancesco Pacini z urzędu opieki nad zabytkami w mieście.

05:57 Przełożona konferencja ONZ

Przełożona z powodu pandemii koronawirusa konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow - COP26 - odbędzie się w dniach 1-12 listopada 2021 r., poinformował brytyjski minister biznesu Alok Sharma, który jest przewodniczącym konferencji.

"Podczas gdy słusznie skupiamy się na walce z pilnym kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, nie możemy tracić z oczu ogromnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Po uzgodnieniu nowego terminu COP26 pracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami nad ambitną mapą drogową dla globalnych działań na rzecz klimatu między chwilą obecną a listopadem 2021 roku" - oświadczył Sharma.

"Kroki, które podejmiemy w celu odbudowy naszych gospodarek, będą miały głęboki wpływ na zrównoważony rozwój, odporność i dobrobyt naszych społeczeństw w przyszłości, a COP26 może być momentem, w którym świat zjednoczy się na rzecz czystej, prężnej odbudowy" - dodał.

05:43 Amerykańskie ognisko koronawirusa

Sąsiadujące z Nowym Jorkiem miasto New Rochelle, w którym miała swój początek epidemia w Ameryce, zainicjowało pierwszą fazę reaktywowania gospodarki. Stało się to możliwe dzięki ograniczeniom i samodyscyplinie mieszkańców- powiedział w czwartek burmistrz miasta.

Liczące nieco ponad 78.5 tys. mieszkańców i odległe o 8 km. od nowojorskiej dzielnicy Bronx, New Rochelle, było pierwszym miastem w Ameryce, w którym zauważono nagłe rozprzestrzenianie SARS-Cov-2. 10 marca odnotowano tam 108 przypadków, w porównaniu z jednym tydzień wcześniej.

Był to szok, zważywszy, że ponad sto razy większy Nowy Jork rejestrował wówczas tylko 36 zakażeń. Gubernator Andrew Cuomo mówił o mieście w hrabstwie Westchester jako oryginalnym centrum epidemii w całym stanie, z prawdopodobnie największą liczbą przypadków infekcji w Ameryce.





05:29 USA

1297 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do ponad 101,5 tys.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 15,6 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 720 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z środy na czwartek.

05:16 Nowy Jork zamyka firmy

W ciągu ostatnich 48 godzin na nowojorskim Brooklynie zamknięto dziewięć firm, które wbrew restrykcjom z powodu pandemii koronawirusa wznowiły działalność. Burmistrz Bill de Blasio nazwał w czwartek decyzje ich właścicieli "idiotyzmem".

W mieście Nowy Jork wciąż obowiązują przepisy zakazujące pracy firmom nie istotnym dla funkcjonowania stanu w trakcie kryzysu Covid-19. Władze miasta zamknęły przedsiębiorstwa, które nie podporządkowały się temu obowiązkowi w Borough Park będącym częścią dzielnicy Brooklyn.

"Jeśli którekolwiek z nich zostaną ponownie uruchomione, na początek grozi im grzywna w wysokości 1000 dolarów. (...) Poczekaj, aż będzie to legalne i bezpieczne, a potem możesz to zrobić we właściwy sposób - mówił de Blasio.





05:05 Gwałtowny wzrost zakażeń w Brazylii



W Brazylii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 26 417 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa, tym samym liczba zakażonych Covid-19 wzrosła do 438 238 -poinformowało ministerstwo zdrowia.

Według ministerstwa zdrowia Brazylia odnotowała w czwartek 26 417 nowych przypadków koronawirusa, i z liczbą 438 238 przypadków zakażeń od początku pandemii ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym.

Liczba ofiar śmiertelnych w Brazylii wzrosła podczas ostatniej doby o 1156 do 26 754 potwierdzonych ofiar śmiertelnych z powodu choroby układu oddechowego COVID-19. Dotychczas najwięcej zgonów podczas jednej doby zrejestrowano w Brazylii 21 maja- 1188.