Cała Europa przygotowuje się do letniego sezonu turystycznego, znosząc koronawirusowe restrykcje. Tymczasem w Polsce dziś zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - to on zdecyduje, co dalej z obowiązującymi ograniczeniami. Podjęto już natomiast decyzje, dotyczące Narodowego Programu Szczepień - 4 maja rozpocznie się rejestracja osób między 18. a 29. rokiem życia, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia. Tymczasem niepokojące wiadomości docierają z Indii - zanotowano tam rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem. Natomiast w kraju, Aktualny bilans epidemii w Polsce, to 2 718 493 zakażeń koronawirusem oraz 63 473 zmarłych pacjentów. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie znajdziesz w naszej relacji.

Zdjęcie ilustracyjne / JAGADEESH NV / PAP/EPA

Rząd ma dziś ogłosić szczegóły luzowania obostrzeń od przyszłego tygodnia. Rozważane jest podzielenie Polski nawet na trzy strefy obostrzeń - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionki firmy AstraZeneca były sztucznie rozdmuchiwane na Twitterze przez portale znane z dezinformacji, między innymi z Rosji, Arabii Saudyjskiej, Nigerii i Indii - mówi RMF FM prof. Dariusz Jemielniak. Naukowcy zweryfikowali prawdziwość publikowanych na Twitterze doniesień na temat preparatu firmy AstraZeneca.









12:10 Koronawirus w Śląskiem

Ponad dwa i pół tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Śląskiem. To znowu najwięcej kolejnych zachorowań w kraju.

Obecnie w szpitalach w Śląskiem dla chorych na Covid-19 wolnych jest nieco ponad 1200 łóżek, a respiratorów dokładnie 81.

Ostatniej doby w województwie śląskim wykonano około 10 tys. testów na obecność koronawirusa.

12:04 Włochy: Początek dystrybucji szczepionki Johnson&Johnson do regionów

We Włoszech rozpoczyna się w środę dystrybucja 184 tysięcy dawek szczepionki Janssen firmy Johnson&Johnson. Czekały one w magazynie bazy wojskowej pod Rzymem na zielone światło od Europejskiej Agencji Leków w związku z bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepów.



Włoskie Ministerstwo Zdrowia rekomenduje tę szczepionkę osobom powyżej 60 lat.

11:35 Izrael chciałby unieważnić umowę na szczepionki z AstraZeneką

Izrael zamówił 10 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca, ale w związku z obawami o możliwy związek preparatu z rzadkimi zakrzepami krwi u dorosłych władze prawdopodobnie usiłują wycofać się z tej umowy i rozważają odsprzedaż dawek do innych krajów.



Jak poinformowało w środę izraelskie radio wojskowe, przedstawiciele władz Izraela kontaktowali się z brytyjską firmą farmaceutyczną w sprawie unieważnienia kontraktu, ale AstraZeneca nie chce się do tego zastosować, obawiając się złej sławy.



Jako alternatywę, urzędnicy rozważają odsprzedaż szczepionek do innych krajów, ruch, który mniej uderzy w wizerunek AstraZeneki, a także pomoże odzyskać pieniądze wydane na szczepionki - podaje anglojęzyczny portal Times of Israel.

11:22 Dania: Restauracje otwarte po czterech miesiącach, w wielu już brak wolnych miejsc

W Danii od środy po czterech miesiącach zamknięcia restauracje ponownie mogą przyjmować gości, którzy są zaszczepieni przeciwko Covid-19 lub posiadają negatywny test. Aplikacje służące do rezerwacji miejsc notują rekordowe zainteresowanie.



Według systemu Dinnerbooking skupiającego 850 lokali gastronomicznych ponad 215 tys. Duńczyków już zarezerwowało stolik na lunch lub kolację. W Kopenhadze wiele restauracji już nie przyjmuje zgłoszeń z powodu braku miejsc. Niektórzy decydują się na wyjazd do mniejszych miejscowości.



Według rządowego planu otwarcia społeczeństwa, osoby chcące zjeść na mieście muszą dokonać rezerwacji stolika 30 minut przed przyjściem oraz wylegitymować się zaświadczeniem o zaszczepieniu się przeciwko Covid-19, posiadaniu przeciwciał lub aktualnego negatywnego testu na koronawirusa. Informacje te dostępne są w aplikacji na telefon.



Dla wszystkich dostępne są ogródki kawiarniane na zewnątrz. Lokale muszą zostać zamknięte o godz. 22.

11:15 Szczepienia w Polsce

11:00 Polska Grupa Górnicza przygotowuje się do akcji szczepienia pracowników

Mysłowice, Bieruń, Ruda Śląska, Rydułtowy i Radlin - w tych miejscowościach będą szczepieni pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, gdy tylko ruszy program szczepień w zakładach pracy. Gotowy jest już system elektronicznej obsługi szczepień i szczegółowy harmonogram zapisów.



Zatrudniająca blisko 40 tys. osób Polska Grupa Górnicza była jednym z pierwszych pracodawców, którzy zgłosili akces do rządowego projektu szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy, gdzie chęć zaszczepienia wyrazi co najmniej 500 osób. W PGG - jak zakłada spółka - taka liczba pracowników ma być szczepiona każdego dnia w każdej z pięciu wybranych lokalizacji.



Każdy punkt szczepień będzie obsługiwany przez 4-5 zespołów medycznych. Lokalizację punktów wybrano tak, by pracownicy - także ci z innych miejscowości - mieli do nich możliwie łatwy dostęp i dogodny dojazd.

10:52 Johnson: Tabletki lub kapsułki przeciwko koronawirusowi dostępne do jesieni

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozpoczął poszukiwania prostych metod leczenia koronawirusa, które można by stosować w domu - podaje portal BBC News. Johnson liczy na to, że tabletki lub kapsułki będą dostępne do jesieni, aby pomóc w walce z oczekiwaną trzecią falą Covid-19.



Chodziłoby o to, żeby dać je osobom, które mają pozytywny wynik na obecność koronawirusa, lub osobom narażonym na styczność z kimś, kto jest zakażony. Powstaje specjalna grupa ds. leków antywirusowych w celu nadzorowania pracy i przyszłych prób klinicznych; jak dotąd nie rozpoznano wszelako żadnych metod leczenia, które mogłyby być stosowane - podaje BBC News.



Skupienie się na leczeniu antywirusowym, które może zmniejszyć wpływ infekcji, może być istotnym narzędziem, gdy nadejdzie kolejna fala infekcji - podaje BBC News. Podczas gdy wprowadzenie szczepionek przeciwko Covid-19 zmniejszy tę falę, pozostaną ludzie, którzy nie będą chronieni, ponieważ szczepionka nie zadziałała w ich przypadku lub nie skorzystali z tej opcji.



Dzięki programowi Recovery Trial prowadzonemu w szpitalach Wielka Brytania przoduje w opracowywaniu terapii dla ludzi, którzy są już poważnie chorzy. Teraz jednak rząd chce wspomóc wysiłki zmierzające do znalezienia metod leczenia, które powstrzymają osoby zakażone przed zapadnięciem na poważną chorobę. Uważa się, że istnieje wiele metod leczenia, które działają poprzez powstrzymanie replikacji wirusa, czyli powstawania wirusów potomnych z wirusa rodzicielskiego.



To wszystko jest częścią uczenia się życia z wirusem - wskazał brytyjski premier. Ale w tej chwili jest to tylko dążenie, a nie gwarancja, że tak się faktycznie stanie - pisze BBC News.



Johnson zasugerował, że leki antywirusowe, obok szczepień i masowych testów, mogłyby być trzecią metodą obrony przed koronawirusem.

10:45 Psychogeriatra: Pandemia nerwic w znacznym stopniu dotyczy seniorów

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do rozwoju innego rodzaju pandemii - nerwic. Problem dotyczy nie tylko osób młodych i w wieku średnim, ale też w znacznym stopniu seniorów - mówi PAP psychogeriatra dr Małgorzata Ostrowska.



Jak uzasadnia, seniorzy mają nie tylko słabszy układ nerwowy, ale też z racji wieku są nastawieni lękowo na przyszłość. Ci, którzy pełnili różne funkcje społeczne, np. babci, dziadka lub ucznia Uniwersytetu Trzeciego Wieku - stracili je, szczególnie w pierwszych miesiącach wybuchu epidemii. Seniorzy potrafią fantastycznie funkcjonować, ale pandemia zmieniła życie wielu osób - mówi dr Małgorzata Ostrowska ze szpitala MSWiA w Krakowie.



Zwraca uwagę, że silne stany lękowe pojawiły się u seniorów szczególnie na samym początku, kiedy to mówiło się, że ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na covid. Doszła trudność z dostępem do lekarza, z którym kontakt dla seniorów był ważny. W opinii psychogeriatry teleporady, ale też konieczność załatwiania niektórych spraw przez internet jeszcze bardziej potęgowały uczucie niepokoju, wyobcowania.

10:41 Niemal 14 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 13 926 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 740 osób, które chorowały na Covid-19. Resort podał też, że wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby 12 536 pacjentów.



SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

10:30 Trwa Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10:09 Koronawirus w Polsce. Sytuacja w szpitalach

09:30 Dziś decyzje w sprawie obostrzeń. Czego możemy się spodziewać?

09:05 Dr Zaczyński: Jeśli mamy wątpliwości co do szczepień, skonsultujmy się z lekarzem

Jeżeli mamy wątpliwości co do szczepień i obawiamy się np. zakrzepicy, to skonsultujmy się z lekarzem. Nie ujednolicajmy sposobów ewentualnej prewencji - tłumaczył w środę dr Artur Zaczyński z Rady Medycznej przy premierze.



Dr Zaczyński, szef Szpitala Narodowego i zastępca dyrektora ds. medycznych w CSK MSWiA, w Programie Pierwszym Polskiego Radiu odpowiadał na pytania o szczepienia przeciw Covid-19. Jedno z nich dotyczyło ozdrowieńców. Wskazał, że w ich przypadku najważniejsze jest to, żeby nie zareagowali negatywnie na szczepienie przy wysokim poziomie przeciwciał.



Zapytany, czy powinni przed szczepieniem sprawdzać ten poziom, odparł: "Nie, ale czas, który upłynął od zachorowania, czyli minimum miesiąc, a tak naprawdę rekomendowane są trzy miesiące od przechorowania, jest czasem bezpiecznym".

08:55 Rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 - od dziś dla 51-latków

Osoby urodzone w 1970 r. mogą od dziś rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.



W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Odpowiednio: 21 kwietnia jest to rocznik 1970, 22 kwietnia będzie to rocznik 1971; 23 kwietnia - rocznik 1972, a 24 kwietnia - rocznik 1973.

08:45 Z ekspertem o dezinformacji ws. szczepionki firmy AstraZeneca. POSŁUCHAJ WYWIADU NASZEGO DZIENNIKARZA

Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionki firmy AstraZeneca były sztucznie rozdmuchiwane na Twitterze przez portale znane z dezinformacji, między innymi z Rosji, Arabii Saudyjskiej, Nigerii i Indii - mówi RMF FM prof. Dariusz Jemielniak. Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego zweryfikowali prawdziwość publikowanych na Twitterze doniesień na temat preparatu firmy AstraZeneca i dowiedli, że większość tych wiadomości powiela informacje ze źródeł słynących z dezinformacji.



POSŁUCHAJ LUB PRZECZYTAJ CAŁY WYWIAD naszego dziennikarza Grzegorza Jasińśkiego z prof. Dariuszem Jemielniakiem>>>

08:35 Dworczyk: EMA wskazała, że szczepionka Johnson & Johnson jest bezpieczna

O stanowisko EMA w tej sprawie i o to, ile szczepionek firmy Johnson & Johnson ma zamówionych Polska, pytany był w środę w TVP Info szef KPRM Michał Dworczyk. Mamy łącznie zamówionych kilkanaście milionów, mówię to, podając tę wielkość z pamięci. Kilkanaście milionów sztuk szczepionki Johnson & Johnson - powiedział.

Rzeczywiście jest pewne zamieszanie medialne i wątpliwości, które się pojawiły wokół tej firmy, podobnie jak wcześniej wokół szczepionek firmy AstraZeneca. Mam nadzieję, że szybko minie. Tak się stało właśnie w przypadku szczepionki AstraZeneca - wskazywał.



EMA wskazała, że jest to szczepionka bezpieczna, że - oczywiście jak każdy lek - może mieć działania uboczne, ale prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań ubocznych jest bardzo niewielkie i absolutnie korzyści wypływające z zaszczepienia przewyższają wszystkie ryzyka - zaznaczył szef KPRM.



Zaapelował również, by korzystać z możliwości szczepień. Wszystkie szczepionki są skuteczne, a im szybciej będziemy zaszczepieni - mówię tu o populacji osób pełnoletnich w Polsce - tym szybciej wrócimy do normalności, tej gospodarczej i społecznej, co myślę, że każdy przyzna, że jest dziś szalenie istotne - ocenił szef KPRM.

08:19 Dziś decyzje ws. obostrzeń

Rząd ma dziś ogłosić szczegóły luzowania obostrzeń od przyszłego tygodnia. Najbardziej prawdopodobne jest otwarcie szkół podstawowych dla klas I-III oraz handlu i usług kosmetycznych. Luzowanie odbywałoby się regionami. Największe szanse mają: Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie oraz woj. warmińsko-mazurskie. Na Śląsku większych szans na to nie ma.



ŚLEDŹ TRANSMISJĘ KONKERENCJI NA RMF24.pl

08:03 Indie: Ponad 2 tys. zgonów w ciągu doby - najwięcej od wybuchu epidemii Covid-19

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 2023 zgony osób zakażonych koronawirusem; to największy dobowy bilans od wybuchu epidemii - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia w tym kraju. Minionej doby zgłoszono również rekordową liczbę 295 041 infekcji SARS-CoV-2.



To prawie trzy razy więcej zakażonych w ciągu jednego dnia niż w szczytowej fazie pierwszej fali koronawirusa 17 września ub.r., kiedy stwierdzono 98 795 infekcji - zwraca uwagę dziennik "Times of India".



W sumie od początku epidemii w Indiach w związku z Covid-19 zmarły 182 553 osoby, a u 15 616 130 zdiagnozowano zakażenie.



Indie są drugim na świecie krajem z największą liczbą zakażonych koronawirusem, po Stanach Zjednoczonych (31 mln zakażonych).



Obecnie w Indiach jest ponad 2,15 mln aktywnych przypadków koronawirusa. Do tej pory w sumie 13 276 039 zakażonych wyzdrowiało.

07:50 Beauty Razem: Prowadzenie salonu kosmetycznego stało się sportem ekstremalnym

Chcemy jak najszybciej wrócić do pracy i w całym kraju powitać uśmiechem naszych klientów w salonach - podkreśla lider Beauty Razem Michał Łenczyński. Według niego "prowadzenie salonu kosmetycznego stało się w Polsce sportem ekstremalnym". Nie znamy dnia ani godziny, w której rząd zaskoczy nas zmianą prawa" - stwierdza Łenczyński.



Jak mówi, otwarcie salonów nie tylko da kosmetyczkom i fryzjerkom w całej Polsce pracę, budżetowi wpływy z podatków i składek, ale też "wpłynie pozytywnie na to, czego wszyscy potrzebujemy teraz najbardziej - podniesie nasze poczucie własnej wartości".





Cytat Decyzja o zamknięciu zakładów fryzjerskich i kosmetycznych od samego początku była absurdalna. W ubiegłorocznym lockdownie branża sama opracowała z MRPiT zaostrzony reżim sanitarny i błyskawicznie go wdrożyła. mówi.

07:41 MEiN o nowym roku akademickim: Mamy kilka scenariuszy

Jego zdaniem rygory bezpieczeństwa okazały się skuteczne, co pokazało 10 miesięcy funkcjonowania salonów.- przekonuje.

Powrót do nauki stacjonarnej na uczelniach będzie uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i postanowień rządu, ale jako Ministerstwo Edukacji i Nauki mamy przygotowanych kilka scenariuszy - poinformowała PAP rzecznik resortu Anna Ostrowska.



W związku epidemią większość uczelni w Polsce działa w sposób zdalny od marca 2020 r. Część zajęć, zwłaszcza na uczelniach medycznych, prowadzona jest w murach uczelni.



Rzecznik resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska, zapytana przez PAP o to, czy od października br. możliwy będzie powrót studentów na uczelnie, podkreśliła, że przy podejmowaniu decyzji będzie brane pod uwagę w szczególności bezpieczeństwo wszystkich członków wspólnoty akademickiej. Powrót do nauki stacjonarnej na uczelniach będzie uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i postanowień rządu. Niemniej jednak, jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, mamy przygotowanych kilka scenariuszy - poinformowała Ostrowska.



Dodała, że resort monitoruje sytuację związaną ze stanem epidemii, kierując się przy tym rozstrzygnięciami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Jesteśmy w stałym kontakcie z konferencjami rektorów, Parlamentem Studentów RP, głównym inspektoratem sanitarnym oraz ministrem zdrowia - zapewniła.



Zapytana od czego zależy powrót studentów na uczelnie, Ostrowska poinformowała, że od liczby zakażeń. Nie sprecyzowała, kiedy zapadnie decyzja o sposobie nauczania od października.

07:35 Nowe rozporządzenie ws. szczepień

07:23 Szpital Południowy: W ciągu trzech tygodni przyjęto 260 pacjentów

W ciągu trzech tygodni do Szpitala Południowego w Warszawie przyjęto 260 pacjentów - poinformowała PAP Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Jak wyjaśniała, oznacza to, że tygodniowo do szpitala przyjmowano ponad 80 pacjentów.



Filipowicz podkreśliła przy tym, że przez ostatnie tygodnie w Szpitalu Południowym zintensyfikowano działania. "Wcześniej, przez pięć tygodni poprzedniego zarządu, było to 126 pacjentów, tj. 25 tygodniowo" - dodała Filipowicz.

07:00 Luzowanie obostrzeń. Lekarze komentują w RMF FM

Małymi etapami będzie odbywać się luzowanie obostrzeń - tak przewidują w rozmowie z RMF FM epidemiolodzy.



Co eksperci uważają na temat znoszenia koronawirusowych restrykcji? CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

06:46 W Polsce wykonano ponad 9 mln szczepień przeciw Covid-19

W Polsce wykonano dotąd ponad 9 mln szczepień przeciw Covid-19; zaszczepionych dwiema dawkami oraz jednodawkowym preparatem J&J jest 2,3 mln osób. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział nowy harmonogram rejestracji na szczepienia.



We wtorek na rządowych stronach podano, że w Polsce wykonano dotąd 9 006 539 szczepień przeciw Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 6 699 255 osób. Zaszczepionych drugą dawką oraz jednodawkowym preparatem J&J jest 2 307 284 osób.



Po szczepieniach odnotowano 6292 niepożądane odczyny, w większości objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 9811 dawek szczepionek.

06:32 Branża beauty: Salony fryzjerskie i kosmetologiczne przygotowane do obsługi w pandemii

Branża beauty jest przygotowana do obsługi klientów w pandemii - zapewnia PAP dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Kosmetyczni.pl Blanka Chmurzyńska-Brown. Zapewnia, że salony usług fryzjerskich i kosmetologiczne są bezpieczne.



Szefowa związku zwróciła uwagę, że wytyczne dot. funkcjonowania sektora, które zostały przygotowane w ubiegłym roku i wypracowane przez różnorodne organizacje branżowe w tym Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, były bardzo skrupulatne. Fryzjerzy i kosmetolodzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do ich realizacji i dziś większość salonów jest przystosowana do obsługi klientów w pandemii - podkreśliła.



Według Chmurzyńskiej-Brown po wprowadzeniu zaleceń epidemicznych nie było udokumentowanych informacji o tym, że w tych miejscach dochodzi do zakażeń. Dlatego nadal uważamy, że salony oferujące usługi fryzjerskie i kosmetologiczne są bezpieczne i mogą szybko zostać otwarte. Zwróciła uwagę, że jest to też ważne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących te punkty.



Podkreśliła, że Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713). W ramach nowej tarczy wsparciem zostały objęte kolejne grupy przedsiębiorców. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele branży beauty prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 96.02.Z, tj. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne - dodała.

06:25 Koronawirus we Francji. Akcja szczepień postępuje

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 44 063 osób, w szpitalach zmarło 374 chorych na Covid-19, a liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 101 583 - poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 2404 chorych, w tym 601 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z Covid-19 zmniejszyła się o 128 i wynosi 31 086. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5984 chorych.

Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało dotychczas we Francji 12 999 655 osób (tj. 19,4 proc. ludności i 24,8 proc. dorosłych), a 4 845 217 również drugą (7,2 proc. ludności i 9,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 418 766 szczepień, z czego 248 557 pierwszą dawką, a 170 209 również drugą.





06:16 Włochy: Punkt szczepień w miasteczku filmowym Cinecitta

W miasteczku filmowym Cinecitta w Rzymie otwarto punkt szczepień. Urządzony został w hali studyjnej, w której nakręcono popularny serial telewizyjny "Lekarz w rodzinie".



Szczepienia w studiu 20 wykonywane są codziennie przez 12 godzin. Według planu każdego dnia w Cinecitta będzie szczepionych 2200 osób. Halę udekorowano czarno- białymi fotosami z filmów oraz portretami naukowców, sportowców, artystów i innych osobistości zasłużonych dla Włoch.



Cytat To miejsce, w którym każdy jego zaułek przywołuje film, wspomnienie, gwiazdę kochaną przez publiczność. Teren ten ma mocne symboliczne znaczenie dla miasta i dla całego kraju, bo te studia przedstawiają za sprawą kina marzenia i obraz Italii. podkreśliły władze stołecznego regionu Lacjum.

05:31 Francja: W sobotę początek szczepień pracowników transportu i handlu

Zauważyły, że także kinematografia poniosła ogromne straty w wyniku pandemii i dlatego otwarcie ośrodka szczepień w miasteczku filmowym jest sygnałem ożywienia.W hali, której prowadzone są szczepienia, nakręcony został jeden z najpopularniejszych seriali w historii telewizji RAI, "Lekarz w rodzinie", emitowany w latach 1998-2016. Wystąpił w nim między innymi znany aktor Lino Banfi.

Od soboty we Francji szczepionki przeciw koronawirusowi dostępne będą dla pracowników transportu, handlu, służb oczyszczania miasta oraz ochroniarzy w wieku powyżej 55 lat - podało we wtorek ministerstwo pracy. Lista uprawnionych obejmie około 400 tys. zatrudnionych osób.



Na liście znajdują się m.in. kierowcy autobusów, kapitanowie promów, taksówkarze, inspektorzy transportu, strażnicy i ochroniarze.



Do szczepień uprawnieni będą również pracownicy sklepów spożywczych, a wśród nich kasjerzy, sprzedawcy żywności, w tym rzeźnicy, piekarze i cukiernicy.

05:20 Koronawirus w Polsce i na świecie

Dla Was śledzimy sytuację, związaną z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.