Rząd ma dziś ogłosić szczegóły luzowania obostrzeń od przyszłego tygodnia. Rozważane jest podzielenie Polski nawet na trzy strefy obostrzeń - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Premier i jego ministrowie mają twardy orzech do zgryzienia i wciąż nie podjęli decyzji, jak od poniedziałku ma wyglądać luzowanie ograniczeń w edukacji. Konferencję rządu ws. luzowania obostrzeń będziemy dla Was transmitować na naszej stronie.

Zdj. ilustracyjne / CIRO FUSCO / PAP/EPA

Jak ustalił Krzysztof Berenda, jeżeli chodzi o powrót dzieci do szkół, to będzie to możliwe tylko w klasach I-III podstawówek - ale też nie wszędzie.

Aktualnie na stole leży propozycja, by podzielić Polskę na trzy strefy. W pierwszej strefie nastąpiłoby pełne otwarcie szkół dla klas I-III. To możliwe na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie.

W drugiej strefie możliwe byłoby hybrydowe otwarcie klas I-III, czyli jednego dnia połowa uczniów przychodziłaby do szkoły, a połowa uczyłaby się z domu, a następnego dnia nastąpiłaby zamiana. To opcja rozważana na przykład dla Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski i Małopolski.

Trzecia strefa - obejmująca Śląsk - oznaczałaby przedłużenie obostrzeń.

Rząd rozważa także otwarcie części handlu i branży kosmetycznej - ustalili dziennikarze RMF FM. Możliwe jest otwarcie od poniedziałku salonów fryzjerskich, manicure i tatuażu. Jeżeli natomiast chodzi o poluzowanie handlu, to rozważane jest otwarcie wielkich sklepów budowlanych i meblarskich. Oczywiście z limitami wstępu i raczej tylko w tych regionach, w których sytuacja szpitalna i koronawirusowowa na to pozwala - czyli na wschodzie Polski.



Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. O godz. 10 zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, potem posiedzenie rządu, potem rozmowa premiera i ministra zdrowia z lekarzami. Konferencji spodziewajmy się po południu.

Większość obowiązujących obecnie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa przedłużono do 25 kwietnia, ale od 19 kwietnia zostały otwarte żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja.



Już wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdzał wcześniejsze nieoficjalne informacje dziennikarzy, że rozważany jest regionalny wariant luzowania obostrzeń. Zaznaczył, że pod uwagę brana będzie zarówno liczba zakażeń, jak i obłożenie łóżek szpitalnych i respiratorów.







Dziś blisko 14 tys. nowych zakażeń, zmarło 740 chorych na Covid-19

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 13 926 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem . To osoby z województw: śląskiego (2573), mazowieckiego (1615), wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260).

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób.





Obecnie obowiązujące obostrzenia

Jakie obostrzenia obowiązują dziś:

Nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów,

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte,

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2,

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte,

W kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra,

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe,

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej.

/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.