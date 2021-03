W Polsce potwierdzono prawie 17 tys. nowych zakażeń, z danych resortu zdrowia wynika, że ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 48 osób. W szpitalach znów zaczyna brakować osocza od ozdrowieńców, placówki apelują o pomoc. Od jutra nowe regulacje dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy. Przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwolni negatywny wynik testu, nie starszy niż 48 godzin. W przypadku krajów spoza Schengen nie będzie takiej możliwości. Szczepionka przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson będzie dostarczana do krajów Unii Europejskiej od 19 kwietnia - poinformowała agencja AFP, powołując się na informacje z amerykańskiego koncernu farmaceutycznego. Najnowsze informacje związane z pandemią śledziliśmy w naszej relacji.

Dziesiątki osób czekające w kolejce do punktu szczepień w Duque de Caxias w Brazylii

21:52 Włochy

Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio oświadczył, że rząd odradza rodakom świąteczne wyjazdy za granicę. Tak odpowiedział na pytanie o plany Włochów, którzy zamierzają wyjechać na Wielkanoc z kraju, w którym będzie obowiązywać lockdown od 3 do 5 kwietnia.



Poprosiliśmy, by pozostać w domu i nie przemieszczać się nie tylko między regionami, a zatem odradzamy też obywatelom wyjazdy zagraniczne - stwierdził szef MSZ w wypowiedzi dla telewizji RAI.

21:30 Turcja

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w poniedziałek zaostrzenie restrykcji w związku z pandemią koronawirusa. To efekt rosnącej liczby zakażeń w tym kraju.



Erdogan zapowiedział, że w czasie Ramadanu, który rozpoczyna się 13 kwietnia, a zakończy się 12 maja, będzie obowiązywać pełen lockdown w weekendy, a restauracje będą serwować jedzenie tylko na wynos lub w formie dostawy.



20:38 Szczepienia

Przekroczyliśmy właśnie 2 miliony zaszczepionych obiema dawkami - poinformował na Twitterze szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Obecnie prowadzone są one preparatami firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna.



20:35 Osiemnastka na 123 osoby

Urodzinowe przyjęcie zakończone interwencją policji. W Dąbrowie Górniczej nad zalewem Pogoria urządzono spotkanie z okazji 18. urodzin. Przyszły tam aż 123 osoby. Złamano zarówno zakaz zgromadzeń, jak i nie przestrzegano zasad dystansu społecznego. Policjanci wylegitymowali wszystkich gości.

20:30 Wielka Brytania

Luzowanie obostrzeń w Wielkiej Brytanii / ANDY RAIN / PAP/EPA

Brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł, że poluzowywanie restrykcji, które nastąpiło, nie może spowodować utraty czujności, bo zagrożenie koronawirusem jeszcze nie minęło.



W poniedziałek, w ramach rozpoczętego trzy tygodnie temu wychodzenia z lockdownu, w Anglii poluzowane zostały następne restrykcje. Przestał obowiązywać zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu, na otwartym powietrzu może się spotykać sześć osób lub członkowie dwóch gospodarstw domowych, dostępne są znów obiekty sportowe na otwartej przestrzeni i mogą odbywać się śluby z udziałem sześciu gości.

20:06 Szczytno

Na początku kwietnia szpital tymczasowy w Szczytnie w woj. warmińsko-mazurskim ma być rozbudowany o 30 łóżek dla pacjentów z Covid-19. Obecnie w szpitalu przebywa 55 chorych, a wolnych łóżek jest 15 - powiedział PAP w poniedziałek dr Dominik Górski ze szczytnowskiego szpitala.





19:34 Posłanka Barbara Dziuk w szpitalu

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Tarnowskich Gór Barbara Dziuk ciężko przechodzi Covid-19. Od ponad tygodnia jest w szpitalu. Dopiero ostatnio stan jej zdrowia się poprawił.



19:33 Apel MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Ostrzeżenie ma związek z utrzymującą się złą sytuacją epidemiczną na świecie spowodowaną wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.



19:00 Pakistan

Prezydent Pakistanu Arif Alvi ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zakażenie potwierdzono wkrótce po tym, jak otrzymał pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19.



O tym, że jest zakażony, prezydent Pakistanu poinformował za pośrednictwem swojego Twittera. "Otrzymałem już pierwszą dawkę szczepionki, jednak przeciwciała wykształcają się dopiero po drugiej dawce, którą miałem dostać w ciągu tygodnia. Proszę, bądźcie ostrożni" - napisał na swoim profilu.

18:58 Jutro raport WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że raport międzynarodowej misji ekspertów, którzy badali w Chinach przyczyny wybuchu pandemii koronawirusa, zostanie opublikowany jutro. W niedzielę został on przekazany państwom należącym do WHO.



Raport misji, która została zorganizowana pod egidą WHO, mają do wtorku przeanalizować eksperci tych krajów.

18:44 Turystyka

Francuski region Ile-de-France, w którym leży Paryż, w 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa zarobił na turystyce o 15,5 mld euro mniej niż rok wcześniej. Ten spadek dochodów określany jest w raporcie francuskiej Regionalnej Komisji Turystyki jako "historyczny".



AFP podała, że w 2020 r. Paryż odwiedziło o 33,1 mln turystów mniej niż rok wcześniej.

18:38 Szczepionka Johnson & Johnson

Szczepionka przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson będzie dostarczana do krajów Unii Europejskiej od 19 kwietnia - poinformowała agencja AFP, powołując się na informacje z amerykańskiego koncernu farmaceutycznego.



17:34 Jak działają zamknięte sklepy?

Większość wielkich sieci meblarskich i budowalnych wprowadziła sprzedaż online, także z możliwością osobistego odbioru. W ten sposób pozwalają klientom na szybkie zakupy najpilniej potrzebnych rzeczy. Od soboty duże sklepy wnętrzarskie są zamknięte.



17:29 Apel branży beauty

Branża beauty, zrzeszająca m.in. salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne domaga się jak najszybszego wycofania zakazu działalności, a jeśli to byłoby niemożliwe - szybkiego i skutecznego wsparcia branży - przekazała inicjatywa Beauty Razem.



Jak podkreślono podczas poniedziałkowego briefingu, salony fryzjersko-kosmetyczne są najbezpieczniejsze ze wszystkich branż usługowych.

17:16 Dane nt. zgonów

Nadal z powodu koronawirusa umierają przede wszystkim najstarsi. Ponad 70 proc. zgonów chorych na Covid-19 w tym roku to osoby powyżej 70. roku życia. Od początku roku na Covid-19 zmarło 23 859 osób.

17:14 Głogów

120 wniosków o ukaranie dla protestujących przeciwko obostrzeniom epidemicznym sporządziła policja z Głogowa po niedzielnym, nielegalnym zgromadzeniu w tym mieście. Podczas manifestacji przeciwników obostrzeń sanitarnych zatrzymano też dwie osoby, które miały atakować policję.



W proteście wzięło udział kilkaset osób.

17:05 Szczepienia

Serbia i Malta to jedyne dwa europejskie kraje, w których dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało ponad 10 procent ludności - podał serwis Our World In Data z siedzibą na Uniwersytecie Oksfordzkim. Polska w tym zestawieniu jest na 10. pozycji (5,2 proc.)

Dalej są m.in. Wielka Brytania (5 proc.), Włochy (4,8 proc.), Niemcy (4,6 proc.), Szwecja (4,5 proc.), Francja (4 proc.).



Pod względem szczepień co najmniej jedną dawką zdecydowanym liderem w Europie jest Wielka Brytania - tam ponad 33 mln osób otrzymało pierwszy zastrzyk preparatem na koronawirusa. Druga jest Turcja (ponad 14,5 mln), trzecie Niemcy (12,3 mln). Polska jest na ósmej pozycji (ponad 5,7 mln).

16:32 Portugalia

Władze Portugalii ogłosiły, że osoby przybywające do tego kraju z 11 państw UE, w tym z Polski, będą musiały odbyć 14-dniową kwarantannę z powodu nasilającej się pandemii koronawirusa. Zakazano im też podróży turystycznych; dozwolone będą jedynie wyjazdy wynikające z wyższej konieczności, określone w ustawie jako “podstawowe".



16:31 Radom

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wydzielił pierwszych 28 z planowanych 70 dodatkowych łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19. Kolejne miejsca powstaną, jeśli tylko znajdzie się personel, a szpital otrzyma potrzebną aparaturę.



16:30 Włochy

Szczepionki przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson będą dostarczane do Włoch od 16 kwietnia - taką wiadomość przekazał nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii generał Francesco Paolo Figliuolo. Wtedy kampania szczepień ma znacznie przyspieszyć.



Szczepionka koncernu Johnson & Johnson będzie czwartą stosowaną we Włoszech obok preparatów koncernów Pfizer, AstreZeneca i Moderna.

16:29 Szczepienia

W tym tygodniu, najprawdopodobniej jutro, zaprezentowany zostanie zaktualizowany harmonogram szczepień na kolejne tygodnie - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



16:28 Mazowsze

Poprawiła się nieco sytuacja w szpitalach na Mazowszu. Z danych z 18 lecznic, należących do samorządu województwa, wynika, że wolnych jest 10 stanowisk respiratorowych i około 100 łóżek covidowych.



15:28 Zmiany w przepisach dot. kwarantanny

Od jutra nowe regulacje dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy. Przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwolni negatywny wynik testu, nie starszy niż 48 godzin. W przypadku krajów spoza Schengen nie będzie takiej możliwości.

15:08 Kraków

Władze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego apelują do studentów ostatnich lat studiów medycznych o zgłaszanie się do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim. Mieliby oni odciążyć personel pracujący na oddziałach niecovidowych.

15:06 Szpital Południowy

Jeszcze dziś Szpital Południowy w Warszawie powiększy się o kolejny moduł z 28 łóżkami dla chorych na Covid-19. Podpisywane są umowy z personelem medycznym. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia, podkreślając, że to zasługa wprowadzenia do szpitala komisarza.



14:15 Ciechocinek

W Ciechocinku otwarto szpital tymczasowy, w którym w pierwszym etapie będzie 66 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Za przygotowanie placówki odpowiadał 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.



W szpitalu jeszcze nie ma pacjentów, ale jeszcze dziś mają tam trafić chorzy z okolicznych szpitali - z Aleksandrowa Kujawskiego i z Radziejowa.



14:13 Apel ws. szczepień niepełnosprawnych

Posłanki KO: Iwona Hartwich i Iwona Kozłowska zwróciły się z apelem m.in. do prezydenta, premiera i ministra zdrowia o przyspieszenie szczepień osób z niepełnosprawnościami. Jak mówiła Hartwich, osoby te mają często obniżoną odporność czy choroby układu krążeniowo-oddechowego.



Hartwig zwróciła uwagę, że we wtorek Sejm ma się zająć projektem ustawy dotyczącej przyspieszenia szczepień kolejnych grup osób, m.in. fizjoterapeutów czy ratowników medycznych. Rząd PiS w dalszym ciągu nie rozumie jaką ogromną krzywdę robi osobom, które czekają już od wielu, wielu miesięcy, aby wyjść z domu - mówiła Hartwich.



13:30 Szczecin

Wszystkie łóżka respiratorowe w szczecińskim szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej są zajęte - poinformowała rzeczniczka placówki. W tej głównej jednostce w województwie, zajmującej się pacjentami covidowymi, zwiększana jest liczba łóżek, ale brakuje m.in. anestezjologów.



W szpitalu przebywa 397 pacjentów. 31 osób to pacjenci, których leczenie wymaga użycia respiratorów: 30 przebywa w szpitalu przy Arkońskiej, jedna osoba w Zdunowie. Liczba łóżek została w poniedziałek zwiększona o dodatkowe 35, wszystkie są w lokalizacji w Zdunowie.

12:59 Lublin

Do 5 kwietnia potrwa kwarantanna w klasztorze Dominikanów na Starym Mieście w Lublinie. Kościół będzie tym czasie dostępny w określonych godzinach do prywatnej modlitwy, ale msze święte będą sprawowane za zamkniętymi drzwiami. Nie będzie w tym okresie spowiedzi.

12:58 Hiszpania

Pomimo alertów służb sanitarnych, wzywających obywateli Niemiec do unikania podróży, tysiące niemieckich turystów rozpoczynają urlopy na Balearach, głównie na Majorce. Do Poniedziałku Wielkanocnego przybyć ma tam ponad 500 samolotów z wczasowiczami z RFN.

12:51 Wielkanoc

W Archidiecezji Katowickiej nie będzie w Wielką Sobotę tradycyjnego święcenia pokarmów - taką decyzję podjął tamtejszy metropolita arcybiskup Wiktor Skworc. Błogosławieństwa można dokonać w domu, przed wielkanocnym śniadaniem.

Jak mówi ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji: Ponieważ trudno byłoby zachować odpowiedni dystans społeczny dlatego m.in. nie będzie też wielkanocnej procesji rezurekcyjnej, inaczej będzie też wyglądała adoracja krzyża w Wielki Piątek.



Rzecznik przypomina także, że ciągle w archidiecezji katowickiej obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. Stąd też apel, aby osoby starsze i chore uczestniczyły w liturgii poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe.



Jednocześnie arcybiskup nie wyklucza, że w związku ze zmieniająca się sytuacją pandemiczną możliwe są kolejne zmiany.

12:50 Śląsk

"Trwa relokacja pacjentów z województwa śląskiego w związku z trudną sytuacją w tamtejszych szpitalach" - poinformował na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili chorzy karetkami przewożeni są do placówek na Opolszczyźnie.



12:45 Mutacje koronawirusa

W Polsce nie stwierdzono dotąd zakażenia brazylijską, jeszcze groźniejszą mutacją koronawirusa - poinformował na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



W Polsce do tej pory wykryto przede wszystkim zakażenia wariantem brytyjskim, które stanowią teraz większość infekcji, a także jeden przypadek mutacji południowoafrykańskiej, który na szczęście nie zdążył się rozprzestrzenić. Badania w kierunku różnych mutacji trwają - zapewnia rzecznik resortu. Nie ma na razie planów ograniczania kontaktów Polski z Brazylią, czyli na przykład wymiany handlowej.



12:40 Węgry

Grupy na Facebooku służące do organizowania nielegalnych prywatek stają się na Węgrzech coraz popularniejsze; niektóre liczą po kilkadziesiąt tysięcy osób - pisze portal Metropol. Tymczasem liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła w kraju już 20 tys.



Według poniedziałkowych danych w ciągu ostatniej doby na Węgrzech zmarło 189 chorych na Covid-19, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju do ponad 20 tys. Stwierdzono też 7263 nowe zakażenia koronawirusem.



Liczba aktywnych zakażeń wzrosła do 221 tys., zaś chorych na Covid-19 wymagających leczenia szpitalnego do prawie 12 300.



12:34 Anglia luzuje restrykcje

W Anglii przestał obowiązywać zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu, a na otwartym powietrzu może się spotykać sześć osób lub członkowie dwóch gospodarstw domowych.

Ponadto dostępne są znów obiekty sportowe na otwartej przestrzeni, jak korty tenisowe, pola golfowe czy odkryte baseny, a także mogą odbywać się śluby z udziałem sześciu gości.

To druga część pierwszego etapu znoszenia restrykcji koronawirusowych. Trzy tygodnie temu wszystkie szkoły wróciły do nauki stacjonarnej, z kolei za dwa tygodnie otwarte zostaną sklepy, salony fryzjerskie i siłownie, zaś puby i restauracje będą mogły obsługiwać klientów przy stolikach na zewnątrz.

Zgodnie z planem najwcześniejszą datą całkowitego zniesienia restrykcji jest 21 czerwca.

12:30 Czechy: Marzec najtragiczniejszy w historii pandemii

5232 chorych na Covid-19 zmarło od początku marca w Czechach, co czyni ten miesiąc najtragiczniejszym w historii epidemii koronawirusa w Czechach. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 26 036. Spada za to dzienna liczba nowych zakażeń - w niedzielę wykryto ich 1722, najmniej od 6 grudnia.

11:57 Kraków: Masowy punkt szczepień w hali Tauron Arena

We współpracy z miastem Kraków i Szpitalem Uniwersyteckim powstanie punkt masowych szczepień w hali Tauron Arena - poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Placówka może ruszyć za ok. 2 tygodnie i szczepić po 2 tys. osób dziennie.

11:53 Więcej strażaków w szpitalach, dodatkowe karetki

Bielskie Pogotowie Ratunkowe ma pięć nowych karetek wraz z wyposażeniem. Już jutro wyjadą do chorych - podała w poniedziałek rzecznik bielskiego starostwa Magdalena Fritz. To cztery fiaty i volkswagen.

Z kolei rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w najbliższym czasie 60 ratowników z wesprze personel medyczny w szpitalach MSWiA w Warszawie. Będą kierowani do pracy w szpitalu tymczasowym na stadionie PGE Narodowy oraz w klinice.

W całym kraju pracuje obecnie w szpitalach 95 strażaków-ratowników.

11:45 Coraz gorsza sytuacja na Śląsku

Trudna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim; niektórzy pacjenci są przewożeni do szpitali w woj. opolskim - poinformował resort zdrowia. Rzecznik ministerstwa zapowiedział także że w tym tygodniu w planach jest zwiększenie bazy o 3 tys. dodatkowych łózek covidowych; w przyszłym tygodniu o 3 800.

11:15 posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Rząd na razie nie chce wprowadzać nowych ograniczeń, ale nie wyklucza zrobienia tego jeszcze przed świętami.

Właśnie trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

11:10 Brakuje karetek na Dolnym Śląsku

System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce przestał działać - alarmuje Pogotowie Ratunkowe w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku.

Pacjenci z urazami, dusznościami, czy bólami w klatce piersiowej czekają na przyjazd karetki po kilka godzin... A wszystko dlatego, że brakuje wolnych zespołów. Te stoją przed szpitalami w kolejkach z chorymi na koronawirusa lub jeżdżą dziesiątki kilometrów poszukując wolnego miejsca.

Wojewoda dolnośląski apeluje o wzywanie karetek wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

11:00 Kiedy akcja ewakuowania pacjentów?

W sumie 11 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz tych należących do wojska jest gotowych do akcji ewakuowania pacjentów zakażonych koronawirusem ze Śląska do szpitali w innych regionach kraju - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

W połowie tygodnia może zapaść decyzja o rozpoczęciu tej akcji.

10:50 Nowa dostawa szczepionek Pfizera

Rano do Polski trafiło 507 tys. dawek szczepionek firmy Pfizer - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



Jak wynika z zestawienia opublikowanego w niedzielę na rządowej stronie gov.pl, pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało 3 mln 860 tys. osób, a obie dawki 1 mln 985 tys. Łącznie wykonano do tej pory ponad 5,8 mln szczepień. Z kolei dzienna liczba szczepień wyniosła prawie 86 tys.

10:45 Włochy: Alarm na intensywnej terapii



"Zaczynają się najcięższe dni" pandemii we Włoszech - takie ostrzeżenie ministerstwa zdrowia otwiera poniedziałkowe wydanie dziennika "La Repubblica". Według resortu zbliża się szczyt hospitalizacji chorych na Covid-19.



"Alarm na intensywnej terapii" - to tytuł artykułu, w którym podkreśla się, że według przedstawionych prognoz Wielki Tydzień przyniesie rekordowy wzrost pacjentów pod respiratorami. Obecnie jest ich ponad 3600.

10:30 Polska. Nowe dane

Badania laboratoryjne potwierdziły ostatniej doby 16 965 przypadków zakażenia koronawirusem, o ponad 2,3 tys. więcej niż tydzień temu. Zmarło 48 chorych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu - 2834 i Śląsku - 2694. Najmniej w woj. podlaskim - 181.

Z raportu resortu dowiadujemy się również, że w szpitalach zajętych jest obecnie 29 920 łóżek covidowych - od wczoraj więc liczba wolnych łóżek zmniejszyła się o niemal 850.

Niemal 3 tysiące chorych potrzebują respiratorów.





10:00 Niemcy

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował w poniedziałek o 9872 nowych zakażeniach koronawirusem i 43 kolejnych zgonach w związku z Covid-19 w RFN w ciągu ostatniej doby. Dokładnie przed tygodniem RKI odnotował 7709 nowych infekcji i 50 zgonów.



09:20 Indie i Nepal

Indusi i Nepalczycy świętują nadejście wiosny podczas Holi. Władze obu krajów zakazały publicznych obchodów święta z obawy przed nową falą zachorowań na koronawirusa w Indiach. Wielu mieszkańców subkontynentu uważa, że pandemia już przeszła i niechętnie stosują się do zakazów.



08:40 Lekarze

Jeżeli lekarz w trakcie specjalizacji został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii, okres pracy zostanie zaliczony w poczet programu specjalizacji, więc okres specjalizacji nie ulegnie wydłużeniu - wynika z informacji przekazanych przez rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza.



08:37 Szczepienia w Polsce

Do końca drugiego kwartału powinno być zaszczepionych co najmniej 10 mln osób - poinformował na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.



08:15 WHO

Misja naukowców pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie oceniła, że koronawirus SARS-CoV-2 przeszedł prawdopodobnie na człowieka z nietoperzy poprzez inne zwierzęta - podała agencja AP, która dotarła do projektu raportu z misji.



Międzynarodowy zespół badaczy wspólnie z naukowcami chińskimi ocenił również, że hipoteza o wydostaniu się koronawirusa z laboratorium w Wuhanie jest "skrajnie mało prawdopodobna" - informuje Associated Press.



Cytowane ustalenia są zgodne z oczekiwaniami, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Członkowie misji zalecili dalsze badania nad tym, jak koronawirus zaatakował ludzi, za wyjątkiem hipotezy o wycieku z laboratorium.



Naukowcy zakończyli misję w Wuhanie w połowie lutego, ale publikacja raportu z ich pracy opóźnia się. Początkowo WHO zapowiadała podsumowanie najważniejszych ustaleń jeszcze w lutym, a później - publikację pełnego raportu w połowie marca. W ubiegłym tygodniu urzędnik WHO ocenił, że raport będzie gotowy "w ciągu kilku dni".

07:56 Mazowsze

Tylko 13 respiratorów jest obecnie wolnych na Mazowszu. Ten region poprzedniej doby był na pierwszym miejscu pod względem liczby nowych zakażeń koronawirusem. Potwierdzono ich ponad 4 tysiące.



Dzisiaj uruchomionych ma zostać 31 kolejnych miejsc respiratorowych. Urząd wojewódzki uspokaja w komunikacie, że wszyscy pacjenci w stanie zagrożenia życia otrzymają pomoc.

Potrzeby są jednak coraz większe: zajęte są już niemal wszystkie miejsca w szpitalach tymczasowych w Płocku i Radomiu. Aby powstały kolejne, niezbędni są lekarze. Placówki szukają anestezjologów.

07:30 Polska

Wolnych miejsc dla chorych trzeba szukać w innych województwach, a najgorsze dopiero przed nami - pisze "Rzeczpospolita".



07:19 Śląskie

Tylko 27 wolnych respiratorów jest obecnie w Śląskiem. W szpitalach jest jeszcze 760 miejsc dla chorych na Covid-19.



07:00 Osocze

W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa, dużą liczbą chorych, stacjom krwiodawstwa znów zaczyna brakować osocza od osób, które przechorowały Covid-19, dlatego np. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ponowiło apel o oddawanie osocza. Osocze jest wykorzystywane w leczeniu niektórych zakażonych pacjentów.

06:30 Praca

Kolejny pomysł rządu zakłada, że zastrzyk dostaniemy nie tylko w aptece, lecz także w miejscu zatrudnienia - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Zmiany, o których dowiedział się "DGP", mogą trafić do Sejmu już w tym tygodniu.



06:10 Opinia

Podejrzewam, że w tym momencie dziennie jest więcej mutacji koronawirusa niż rok temu miesięcznie - powiedział dr Rafał Mostowy, biolog chorób zakaźnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie



Ekspert podkreślił także, że "większość z tych mutacji jest nieszkodliwa". Czasami jednak mutacje pomagają wirusowi zakażać i przy kilku takich mutacjach powstaje nowy wariant - dodal. Przykładem wariantu jest brytyjska odmiana koronawirusa.

06:06 Edukacja

Od poniedziałku do 11 kwietnia zawieszone zostaje, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne działanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego; wprowadza się tam nauczanie zdalne. Zamknięte zostały też żłobki.



Dowiedz się więcej o nowych restrykcjach: Nowe obostrzenia. Co się zmienia?

05:12 Belgia

Ponad tysiąc osób wzięło udział w niedzielę w proteście przeciwko restrykcjom epidemicznym w Liege. Manifestacja polegała na tańcach w plenerze w jednym z miejskich parków. Uczestnicy protestu nie mieli masek i nie respektowali nakazanego przepisami dystansu.

05:10 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zmarło 1656 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało w niedziele ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii w Brazylii zmarło 312 206 osób chorujących na Covid-19. Liczba wszystkich zakażeń przekroczyła 12,5 mln.



Dobowy przyrost zakażeń notowany od soboty do niedzieli wyniósł 44 324 przypadki.