11 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i należących do wojska jest gotowych do akcji ewakuowania pacjentów chorych na Covid-19 ze Śląska do szpitali w innych regionach kraju – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Decyzja o rozpoczęciu operacji może zapaść w połowie tygodnia.

REKLAMA