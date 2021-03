"Trwa relokacja pacjentów z województwa śląskiego w związku z trudną sytuacją w tamtejszych szpitalach" - poinformował na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili chorzy karetkami przewożeni są do placówek na Opolszczyźnie.

Śląsk znajduje się w czołówce pod względem dobowej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce / RMF FM

Najgorsza sytuacja pod względem zajętych łóżek szpitalnych jest obecnie na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i w woj. świętokrzyskim. Tutaj przekraczamy pułap 80 proc. zajętych łóżek szpitalnych - przekazał Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia przekazał, że obecnie w woj. śląskim trwa relokacja niektórych pacjentów do woj. opolskiego.

Tutaj, tak jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, odbywa się już w tej chwili relokacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y w województwie śląskim. W tej chwili pacjenci przewożeni są karetkami pogotowia na teren województwa opolskiego - powiedział rzecznik.



Dodał, że na razie do przewożenia pacjentów wykorzystywany jest transport kołowy.

Ale oczywiście przygotowujemy też rozwiązanie przemieszczania pacjentów ze szpitala, który dzisiaj się otwiera na lotnisku w Pyrzowicach (woj. śląskie) i za pomocą transportu lotniczego przewożenie pacjentów do innych, dalszych regionów. Na razie jeszcze ten transport lotniczy nie jest konieczny, ale jeśli byłby konieczny, to jesteśmy w stanie w granicach 40 osób dziennie przewieźć transportem lotniczym do szpitali zlokalizowanych w innych województwach - zapewnił rzecznik MZ

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że 11 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i należących do wojska jest gotowych do akcji ewakuowania pacjentów chorych na Covid-19 ze Śląska do szpitali w innych regionach kraju. Decyzja o rozpoczęciu operacji może zapaść w połowie tygodnia.



Dowiedz się więcej: Śmigłowce wojska i LPR-u gotowe do ewakuacji pacjentów ze Śląska

Resort zdrowia poinformował dzisiaj ponadto o blisko 17 tysiącach nowych zakażeń w całym kraju, a Śląskie - podobnie jak w poprzednich dniach - znalazło się w czołówce statystyk : minionej doby zarejestrowano tam 2 694 nowe zakażenia.