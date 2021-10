Od dziś dla osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 podróż do Anglii będzie się wiązała z niższymi kosztami. Zmieniły się zasady dotyczące wykonywania testów na koronawirusa.

W pełni zaszczepieni podróżni mogą od teraz zamawiać znacznie tańszy test antygenowy - trzeba go wykonać do 48 godzin po przekroczeniu granicy.

Dotychczas musieli płacić za badania w trybie PCR, co było o kilkadziesiąt funtów droższe. Wciąż należy to zrobić oficjalnie przed wylotem, a otrzymany po dopełnieniu procedur kod, trzeba wpisać w formularzu lokacyjnym, którego wypełnienie nadal jest jednym z warunków wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Zmiana w obostrzeniach i obniżone w ten sposób koszty podroży, powinny zachęcić turystów do częstszego odwiedzania Wysp Brytyjskich. To także dobra informacja dla linii lotniczych, które w wyniku pandemii borykają się z próbami finansowymi.

Za test PCR płaciło się powyżej 60 funtów, natomiast test antygenowy powinien kosztować nie więcej niż 30 funtów. To dokładnie takie same zestawy, jakie za darmo można otrzymać w każdej aptece, ale ponieważ wynik testów musi zostać odnotowany w systemie, trzeba je nabyć od autoryzowanych przez rząd dostawców.

Kupno testu należy zarejestrować przez internet, a po wykonaniu badania wprowadzić do systemu zdjęcie z widocznym rezultatem.

Dzisiejsza zmiana zasad testowania na koronawirusa dotyczy jedynie przekraczania brytyjskiej granicy na terytorium Anglii, czyli w jej portach morskich i lotniczych. Walijczycy wprowadzą tę zmianę 31 października, a Szkocja i Irlandia Północna w późniejszym terminie.