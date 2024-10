09:54

Premier Libanu Najib Mikati powiedział, że jego kraj stoi w obliczu "jednego z najniebezpieczniejszych etapów" w swojej historii.



09:48

Dokładnie takie same określenia padały, "ograniczona operacja lądowa" w roku 1982, gdy ówczesny minister obrony Izraela Ariel Szaron zapewniał, że jego wojska prowadzą ograniczoną operację lądową. Przypomnijmy te wojska doszły potem do Bejrutu, czyli do stolicy Libanu - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 prof. Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Walki w południowym Libanie. "Izrael dzięki przewadze ma możliwość zmiany równowagi sił"

09:33

W wyniku izraelskiego ataku wojskowego zginął palestyński bojownik w obozie dla uchodźców w południowym Libanie - poinformowała libańska państwowa Narodowa Agencja Informacyjna.

08:54

"W południowym Libanie toczą się intensywne walki, podczas których członkowie Hezbollahu wykorzystują środowisko cywilne i ludność jako ludzką tarczę do przeprowadzania ataków" - poinformował rzecznik izraelskiej armii Avichay Adraee.

"Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o nie przemieszczanie pojazdów z obszaru północnego do południowego obszaru rzeki Litani" - podkreślił.

Jak zaznaczył, ostrzeżenie obowiązuje do odwołania.

08:40

Izrael przeprowadził w nocy liczne na różne miejsca w prowincji Liban Południowy, niszcząc sklepy i uszkadzając prywatną własność i uprawy - podała Libańska Narodowa Agencja Informacyjna (NNA).

Według NNA izraelskie ataki powietrzne uderzyły również w wiele miejsc w sąsiedniej prowincji Nabatija, po czym przez całą noc trwał "nieustanny ostrzał artyleryjski".

08:20

"Intensywnie obserwujemy i analizujemy sytuację w Libanie. Mimo trudnej nocy nasi żołnierze w PKW Liban są bezpieczni, a obecne działania militarne toczą się poza rejonem ich stacjonowania" - przekazał szef MON Władysław Kosiniak Kamysz.

08:08

Hezbollah poinformował, że dziś rano dwukrotnie zaatakował miasto Metula na północy Izraela. Ostrzelana artylerią i rakietami została grupa żołnierzy.

Hezbollah oświadczył, że atak miał na celu "wsparcie naszego niezłomnego narodu palestyńskiego" w Strefie Gazy oraz "obronę Libanu i jego mieszkańców".

Izraelskie wojsko poinformowało, że "zidentyfikowano około pięciu pocisków przylatujących z Libanu. Niektóre z nich zostały przechwycone. Zidentyfikowano także spadające pociski". Nie wskazano jednak, gdzie spadły.

08:02

Izraelskie wojsko przekazało, że w nocy przeprowadziło "precyzyjne ataki" na "kilka" zakładów produkujących broń oraz infrastrukturę Hezbollahu w Dahieh na przedmieściach Bejrutu.

"Przed atakiem podjęto liczne kroki mające na celu ograniczenie ryzyka wyrządzenia krzywdy cywilom, m.in. poprzez wydanie ostrzeżeń, stosowanie precyzyjnej amunicji i prowadzenie nadzoru powietrznego" - czytamy w komunikacie.

08:00

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły pakiet pomocy dla Libanu o wartości 100 milionów dolarów, wyrażając głębokie zaniepokojenie "niebezpieczną sytuacją" w kraju i jej wpływem na stabilność regionalną - poinformowała państwowa agencja informacyjna Emirates News Agency.

07:55

Składowisko wyrzutni rakiet ziemia-powietrze, które Hezbollah rozmieścił ok. 1,5 km od międzynarodowego lotniska w Bejrucie, zostało "zdemontowane" w precyzyjnym ataku Sił Obronnych Izraela - poinformowano.