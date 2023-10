Ten atak był wynikiem barbarzyńskiego terroryzmu islamistycznego - powiedział Emmanuel Macron, który udał się na miejsce zdarzenia.



Zamachowiec urodził się w Rosji

Zamachowcem okazał się urodzony w Rosji Mohammed Mogouczkow. Mężczyzna uniknął wydalenia z Francji, które w 2014 r. miało objąć całą jego rodzinę - pisze portal "Le Figaro".



Wtedy właśnie straż graniczna zabrała jego rodziców wraz z pięciorgiem dzieci na lotnisko w Roissy, gdzie czekał samolot, którym mieli być odesłani do Moskwy.



Jednak wydaleniu temu sprzeciwiały się stowarzyszenia obrony praw człowieka, które wywierały presję na lokalnych polityków, w szczególności na kandydatów w wyborach samorządowych w Rennes. Ostatecznie władze wypuściły rodzinę Mogouczków.

Powiązania z terroryzmem

Mogouczkow był znany ze swoich powiązań z radykalnym islamem. Napastnik podczas ataku krzyczał "Allahu akbar". We Francji wraz z rodziną mieszka od 2008 roku.



Zamachowiec w czwartek został poddany kontroli przez policję, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Reszta jego rodzeństwa także jest przesiąknięta fundamentalizmem religijnym - zaznacza "Le Figaro". Jeden z jego braci, Moswar został aresztowany w 2019 r. jako zamieszany w udaremniony atak na Pałac Elizejski. Został skazany na pięć lat więzienia. Znany jest również z propagowania terroryzmu.

Hamas zagraża nie tylko Izraelowi

Protest poparcia dla Palestyny w Szwajcarii / MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

Przywódcy palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, która 7 października dokonała brutalnego ataku na Izrael, wezwali społeczeństwa arabskie i muzułmańskie, aby solidaryzowały się z jej działaniami przeciwko "okupacji izraelskiej". Zaapelowali o "dzień gniewu" w piątek.



Był odzew po stronie społeczeństwa, ludzie wyszli na ulice. Były zamieszki. W Niemczech mieliśmy najpierw protesty wyrażające poparcie dla działań Hamasu, zanim Niemcy zakazali tego rodzaju demonstracji. W Anglii, w Londynie, były nie tylko demonstracje, ale doszło też do zamieszek - ocenia ekspertka ds. Bliskiego Wschodu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sara Nowacka.

Zamieszki i masowe demonstracje poparcia dla Palestyny mamy też w innych państwach z dużymi społeczeństwami muzułmańskimi, na przykład w Indiach czy Malezji - zaznacza analityczka.

Francja najbardziej zagrożona

Według Nowackiej największego problemu z demonstracjami można się spodziewać we Francji. Mieszka tam duża społeczność algierska, a władze Algierii w zasadzie nie krytykowały Hamasu za atak z 7 października, lecz koncentrowały się na wykazaniu, że jego działania wynikają z izraelskiej okupacji palestyńskich terytoriów.



Jej zdaniem apel o "dzień gniewu" ze strony organizacji terrorystycznej może być odczytany jako wezwanie do przemocy także przez osoby mieszkające za granicą. Ta złość, działania przemocowe i zachęcanie do przemocy nigdy nie kończyły się na samym Izraelu, ale dotyczyły wszystkich podmiotów postrzeganych przez Hamas jako wspierające Izrael (...) Na pewno nigdy nie powiedzieliby "gniewamy się tylko na Izrael" - wyjaśnia.

Rośnie ryzyko przemocy

Ekspertka podkreśla, że działania i narracja Hamasu są "destabilizujące i eskalacyjne". Są też "absolutnie wrogie Zachodowi", przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, ale też państwom europejskim, w tym zwłaszcza Wielkiej Brytanii, które postrzegane są jako podmioty, które doprowadziły do powstania Izraela.



Państwa zachodnie zdają sobie sprawę, że po wezwaniu do "dnia gniewu" istnieje "spore ryzyko podniesionych napięć i ulicznej przemocy" z udziałem ludzi, którzy popierają działania Hamasu, ale też takich, którzy radykalnie popierają Izrael albo należą do ugrupowań antyimigranckich lub antymuzułmańskich - ocenia ekspertka.



Mamy reakcje władz państw zachodnich. Zakazuje się wyrażania poparcia dla Hamasu. We Francji ma to jeszcze mocniejszy wydźwięk, bo zakazuje się w ogóle demonstracji propalestyńskich, a nie tylko takich związanych z Hamasem - dodaje Nowacka.