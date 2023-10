Dziesiątki tysięcy zamieszkujących Strefę Gazy Palestyńczyków uciekło na południe po wydanym w piątek przez Izrael wezwaniu do ewakuacji z północy Gazy - poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). BBC opisuje panikę i korki, jakie utworzyły się na drogach na południe. Około 35 tys. osób stłoczyło się na terenie największego szpitala w Strefie Gazy, próbując się schronić przed spodziewaną inwazją. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanjahu na spotkaniu z żołnierzami przekazał, że "nadchodzi kolejny etap" odpowiedzi Izraela na atak Hamasu. Później Siły Obronne Izraela (IDF) ogłosiły, że kończą przygotowania do „znaczącej operacji lądowej” w Strefie Gazy. Wojsko planuje „poszerzenie ofensywy” oraz „atak z powietrza, morza i lądu” – przekazał w sobotę portal Times of Israel.

Izraelska armia przygotowuje się do ataku "z powietrza, morza i lądu" Siły Obronne Izraela (IDF) ogłosiły, że kończą przygotowania do "znaczącej operacji lądowej" w Strefie Gazy. Wojsko planuje "poszerzenie ofensywy" oraz "atak z powietrza, morza i lądu" - przekazał w sobotę portal Times of Israel. Izraelskie siły zbrojne poinformowały w komunikacie, że przygotowania obejmują "szeroką gamę ofensywnych planów operacyjnych", w tym "połączony i skoordynowany atak z powietrza, morza i lądu". "Bataliony IDF i żołnierze są rozmieszczeni w całym kraju i są przygotowani do podniesienia gotowości na następne etapy tej wojny, z naciskiem na znaczącą operację lądową" - dodano w oświadczeniu cytowanym przez Times of Israel.

CNN: Przeciążony szpital w Strefie Gazy trzyma ciała zabitych w ciężarówkach do rozwożenia lodów Szpitale w Strefie Gazy są przeciążone, jeden z nich musi używać ciężarówek-chłodni do rozwożenia lodów jako kostnic i trzymać w nich ciała zabitych - podała w sobotę amerykańska stacja CNN. Według palestyńskich władz w izraelskich ostrzałach Strefy Gazy zginęło od 7 października ponad 2 tys. osób. Patolog sądowy Jaser Chatab, który pracuje w Szpitalu im. Męczenników Al-Aksa w mieście Dajr al-Balah, powiedział na przekazanym CNN nagraniu, że placówka nie radzi sobie z dużą liczbą ciał. Niektóre przechowywane są przez kilka dni, zanim ktoś je odbierze. "Gaza potrzebuje pomocy" - powiedział Chatab, wymieniając pilne zapotrzebowanie na chłodnie do kostnic, sprzęt medyczny oraz "trumny i sprzęt umożliwiające zajmowanie się zwłokami". CNN: Władze Egiptu nie zezwalają Amerykanom na wjazd przez przejście graniczne ze Strefą Gazy w Rafah Władze Egiptu nie zezwoliły w sobotę Amerykanom i obywatelom innych krajów na wjazd przez przejście graniczne w Rafah, twierdząc, że przejście to musi służyć głównie do transportu pomocy humanitarnej dla palestyńskiej Strefy Gazy - podała CNN. Według związanego z władzami w Kairze lokalnego kanału informacyjnego Alqahera News, "władze odrzuciły pomysł wykorzystania przejścia granicznego w Rafah wyłącznie dla obcokrajowców. Dodały, że stanowisko Egiptu jest jasne i że przejście jest przeznaczone dla transportu pomocy do Strefy Gazy".

Netanjahu przemawiał na spotkaniu z żołnierzami Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w sobotę z żołnierzami piechoty stacjonującymi przy granicy z palestyńską Strefą Gazy - poinformowało biuro prasowe kancelarii szefa rządu izraelskiego. Czy jesteście gotowi na następny etap? Bo on się zbliża - powiedział premier do żołnierzy. Powszechnie oczekuje się, że dojdzie do ofensywy lądowej wojsk Izraela na Strefę Gazy, rządzoną przez terrorystyczną organizację Hamas. Część zakładników Hamasu zginęła? Zbrojne skrzydło palestyńskiego Hamasu, Brygady Al Kassam, poinformowało w sobotę, że dziewięciu uprowadzonych z Izraela zakładników zginęło w ciągu ostatnich 24 godzin podczas nalotów izraelskich na Strefę Gazy. Wśród dziewięciu zabitych jest czterech cudzoziemców. Brygady Al Kassam oznajmiły w komunikacie, że zakładnicy zginęli podczas "bombardowań miejsc, w których przebywali". W piątek Hamas informował o śmierci 13 zakładników wskutek izraelskich nalotów na północ Strefy Gazy, co oznaczałoby, że łącznie zginęło 22 zakładników.

Część amerykańskich dyplomatów może wyjechać z Izraela Departament Stanu USA zezwolił w sobotę ze względów bezpieczeństwa na wyjazd z ambasady USA w Jerozolimie oraz oddziału ambasady w Tel Awiwie części personelu wraz z rodzinami. "Ze względu na nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa w Izraelu" w związku z atakiem palestyńskiego Hamasu, Departament Stanu zezwolił na wyjazd niektórych członków personelu i ich rodzin z ambasady USA w Jerozolimie i oddziału ambasady w Tel Awiwie - podano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera. Izraelska armia twierdzi, że zabiła dowódcę Hamasu, który odpowiada za jeden z ataków 7 października Izraelska armia ogłosiła, że wyeliminowała wysokiego rangą dowódcę Hamasu Ali Kadiego, który kierował jednym z morderczych ataków na Izrael z 7 października - przekazała stacja BBC w sobotę. Terrorysta miał zginąć w uderzeniu izraelskich dronów. Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że Kadi, dowódca kompanii w tak zwanej jednostce Nuchba (arab. "Elita") Hamasu, został zabity w ataku z użyciem dronów, który przeprowadzono w oparciu o ustalenia izraelskiego wywiadu wojskowego - podał z kolei portal Times of Israel. Według IDF 37-letni Kadi był wcześniej zatrzymany w Izraelu w 2005 roku za porwanie i zabicie izraelskiego cywila, ale wypuszczono go do Strefy Gazy w 2011 roku. Była to część przeprowadzonej wtedy wymiany około 1000 palestyńskich więźniów na uprowadzonego przez Hamas izraelskiego żołnierza Gilada Szalita. W nalocie na Strefę Gazy zginął szef operacji powietrznych Hamasu Podczas nocnego nalotu na Strefę Gazu zabito wyższego dowódcę Hamasu, Murada Abu Murada, kierującego operacjami powietrznymi tej organizacji - poinformowało izraelskie wojsko. Abu Murad odegrał "dużą rolę w kierowaniu terrorystami podczas przeprowadzonej w ubiegły weekend masakry", niektórzy z atakujących dostali się wówczas do Izraela z powietrza, na lotniach - dodały Siły Obronne Izraela (IDF). Celem nalotu, w którym zginął Abu Murad było centrum dowodzenia, z którego koordynowano działania powietrzne Hamasu. Izraelska armia: Palestyńczycy na północy Strefy Gazy muszą się ewakuować, uderzymy z wielką siłą Palestyńczycy na północy Strefy Gazy muszą się ewakuować, Izrael "zaatakuje z wielką siłą" - ogłosił rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) kontradmirał Daniel Hagari. Dodał, że izraelska armia szykuje się do kolejnego etapu wojny z terrorystami. Zdaniem Hagariego setki tysięcy Palestyńczyków już się ewakuowały, ale wciąż są osoby, które nie opuściły swoich domów. Każdy, kto postanowi się nie ewakuować, sprowadza zagrożenie na siebie i swoją rodzinę. Zaatakujemy obszary, które zostały ewakuowane, z wielką siłą - ostrzegł. Dodał przy tym, że Hamas stara się uniemożliwić ewakuację cywilów, ponieważ "liderzy organizacji ukrywają się za nimi". BBC: Panika w Strefie Gazy po wezwaniu do ewakuacji Wojsko izraelskie wezwało w piątek do ewakuacji 1,1 mln cywilów zamieszkujących północ strefy Gazy. Chodzi najprawdopodobniej o to, żeby przygotować się do zintensyfikowania operacji wymierzonej w Hamas. Izraelskie wojsko oświadczyło później, że nie potwierdza doniesień ONZ o zaledwie 24-godzinnym terminie ewakuacji, ponieważ przemieszczenie tej ludności potrwa dłużej. Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths stwierdził, że nakazanie ewakuacji 1,1 mln ludzi jest niezgodne z prawem wojennym i podstawowymi zasadami człowieczeństwa. Zmuszenie przestraszonych i straumatyzowanych cywilów, w tym kobiet i dzieci, do przemieszczenia się z jednego gęsto zaludnionego obszaru do innego, bez zaprzestania walk nawet na chwilę i bez pomocy humanitarnej jest niebezpieczne i oburzające - dodał. Na gęsto zaludnionej północy Strefy Gazy panuje panika; na drogach w stronę południa utworzyły się długie korki, w których czekają nie tylko pojazdy, ale i ludzie; wiele osób sprzeciwia się rozkazom izraelskiego wojska i pozostało w swoich domach - relacjonuje stacja BBC. Rano armia izraelska przekazała, że mieszkańcy północy Strefy Gazy powinni przenieść się na południe poprzez korytarze ewakuacyjne w godz. 10-16 (9-15 czasu polskiego). Zapewniono, że w wyznaczonych godzinach przemieszczający się cywile będą bezpieczni. Ta informacja wskazuje, że IDF po tygodniu nalotów na Strefę Gazy są coraz bliższe rozpoczęcia ofensywy lądowej na ten teren - komentuje portal Times of Israel. Premier Netanjahu o operacji przeciwko Hamasowi: to dopiero początek Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w piątek, że trwająca od tygodnia operacja Izraela, podjęta w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października, "to dopiero początek". Nigdy nie przebaczymy i nie zapomnimy okrucieństw, których dopuścili się nasi wrogowie - powiedział. Netanjahu oświadczył, że do Izraela nadchodzi więcej broni i amunicji. Zniszczymy Hamas - zapowiedział. Jak zauważa agencja Reutera, premier nie wyjaśnił, jakie działania mogą teraz nastąpić i jak długo będą trwać. Agencja Associated Press podkreśla, że według premiera ofensywa w Strefie Gazy wciąż jest na początkowym etapie. Zobacz również: ​Media: Egipt otworzy granice dla cudzoziemców ze Strefy Gazy

