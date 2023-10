09:05

Powołując się na prokremlowskie źródła, ISW pisze, że rosyjskie dowództwo "dozuje" i "minimalizuje" relacje na temat sytuacji pod Awdijiwką w przestrzeni informacyjnej, dążąc zapewne do kontrolowania przekazu i uniknięcia ewentualnych "wstrząsów informacyjnych".



Według think tanku Kreml próbuje wykorzystać działania swojej armii pod Awdijiwką, jak również inne lokalne ataki Rosjan, by przedstawić je jako "przejęcie inicjatywy operacyjnej" na Ukrainie. M.in. przywołana została wypowiedź rosyjskiego ambasadora przy ONZ Wasilija Nebenzii, który 13 października oświadczył, że ukraińska kontrofensywa "formalnie się zakończyła".



ISW ocenia przy tym, że jest bardzo mało prawdopodobne, by Ukraina zakończyła swoje operacje kontrofensywne i prognozuje, że będą one kontynuowane w zimie, chociaż ich tempo i skala mogą się zmniejszyć.



08:54

Pojawiły się sprzeczne doniesienia na temat zajęcia przez Rosjan zakładów koksochemicznych w Awdijiwce. ISW nie znalazł dowodów na zajęcie kombinatu przez oddziały rosyjskie.



Według jednego z rosyjskich "blogerów wojskowych" do spowalniania ataków rosyjskich Ukraińcy używają pól minowych. Inne źródło skarżyło się na niską skuteczność rosyjskiej artylerii z powodu zużycia luf.

08:43

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało najnowszy bilans strat Rosjan w wojnie z Ukrainą: