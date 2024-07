100 lat temu Polska, która właśnie odzyskała niepodległość, wysłała na letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu 81-osobową ekipę sportową. Wśród zawodników znajdował się Adam Królikiewicz, który wywalczył na koniu Picador brązowy medal w jeździectwie, a ściślej mówiąc w konkursie skoków na stadionie w Colombes pod Paryżem. Polacy zdobyli też olimpijskie srebro w kolarstwie na hipodromie w Vincennes pod Paryżem.

Z zabytkowego kompleksu sportowego w Colombes pod Paryżem, gdzie 100 lat temu Adam Królikiewicz wywalczył olimpijski brąz w jeździectwie, zostało już tylko kilka zbudowanych z cegły starych budynków. Sam stadion natomiast został poddany dogłębnej modernizacji i jest dzisiaj nowoczesnym obiektem, gdzie będzie się odbywać część olimpijskich zawodów.

Tegoroczne igrzyska się jeszcze nie rozpoczęły, a nasz specjalny wysłannik do Colombes Marek Gładysz już spotkał tam Polaków. Chodzi o robotników, którzy przyjechali z naszego kraju pomagać w przygotowaniach do tej wielkiej sportowej imprezy. Posłuchaj rozmowy Marka Gładysza z jednym z nich:

100 lat temu nasi zawodnicy zdobyli też we Francji srebrny medal w kolarstwie na hipodromie w Vincennes pod Paryżem. Jak ten obiekt wygląda dzisiaj? "Przede wszystkim osobom, które nie wiedzą, gdzie się ten sławny hipodrom znajduje, trudno go znaleźć. Jest on bowiem otoczony wielkim parkiem, przypominającym wręcz las - i z ulicy tego obiektu nie widać" - tłumaczy korespondent RMF FM Marek Gładysz.

"Ten hipodrom jest dzisiaj trochę zaniedbany i 'zepchnięty na margines' paryskiego życia sportowego, bo nie będzie tam tym razem rozgrywek olimpijskich. Przypomnijmy, że sto lat temu tu właśnie Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk zdobyli srebrny medal w kolarskim wyścigu torowym na dystansie czterech kilometrów - napawając dumą polskich kibiców!" - dodaje Gładysz.