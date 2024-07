Igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Największe zawody sportowe na świecie rozpoczną się już za niespełna miesiąc, bo 26 lipca. Jak stwierdził w czwartek minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, Polacy mają szczególny powód do zadowolenia. "Przekroczyliśmy liczbę 200 kwalifikacji do igrzysk w Paryżu" - poinformował.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras podczas konferencji prasowej w Szczyrku / Jarek Praszkiewicz / PAP

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras odwiedził w czwartek w Szczyrku miejscowy Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

Jak przekazał podczas spotkania z dziennikarzami, liczy, że ostatecznie w największej sportowej imprezie świata wystartuje 240 Polek i Polaków.

Staramy robić wszystko jako rząd, aby w trakcie przygotowań zawodnikom niczego nie brakowało. Są np. przypadki, co jest dla mnie nie do przyjęcia, że osoba, która zdobyła kwalifikację olimpijską, nie ma stypendium - zaznaczył.

Zaapelował do sportowców, którzy czują, że nie mają odpowiednich warunków do przygotowań, aby dawali "sygnały".

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras (C) podczas konferencji prasowej z udziałem reprezentacji Polski siatkarek w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku / Jarek Praszkiewicz / PAP

Trwają konsultacje ws. nowelizacji ustawy o sporcie

Na spotkaniu były obecne siatkarki reprezentacji Polski, które trenują w Szczyrku.

Jestem wyrazicielem większości Polaków, że zarówno z żeńską, jak i męską ekipą rywalizująca w siatkówce wiążemy olbrzymie nadzieje - dodał Sławomir Nitras, który w Szczyrku spotkał się również z łuczniczkami oraz szermierzami.

Poinformował, że trwają konsultacje w Radzie Ministrów dot. nowelizacji ustawy o sporcie.

Jeszcze w sierpniu zostanie przyjęta ustawa, która zakłada, że we wszystkich związkach sportowych wybory będą musiały być przeprowadzone według nowych zasad. Sprowadza to się do tego, że w każdym organie wykonawczym 30 proc. składu osobowego będą musiały stanowić kobiety - przypomniał szef MSiT.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.