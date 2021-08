Dziś nie ma wśród polskich sportowców startujących na igrzyskach w Tokio faworytów. Nie oznacza to jednak, że nie mamy pozytywnych akcentów - czwarte miejsce zajęła kajakarka Dorota Borowska, a biało-czerwona sztafeta 4x400 m w składzie: Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic awansowała do finału. Michał Rozmys weźmie udział w finale biegu na 1500, a Marcin Lewandowski z powodu kontuzji odpadł z igrzysk olimpijskich.

Paweł Wiesiołek /CHRISTIAN BRUNA /PAP/EPA

13:50 LEKKOATLETYKA

"Nie wiem, jakiej próbie mnie Pan Bóg poddaje, ale pozostaje mi to wziąć na klatę i dalej robić swoje" - powiedział tuż po zakończeniu występu w finale biegu na 1500 metrów w igrzyskach w Tokio Marcin Lewandowski.







13:45 BIEG NA 1500 METRÓW

W drugim półfinale biegu na 1500 metrów pobiegł Michał Rozmys, który w początkowej fazie biegu zgubił jeden z butów. Walczył dzielnie, ukończył bieg, ale nie był w stanie nawiązać walki i zajął ostatnie miejsce czasem - 3.54,53.



Po 150 metrach poczułem, że but zjechał mi z pięty, a po 200 metrach spadł mi ze stopy. Los pokrzyżował plany - powiedział Rozmys.







13:25 BIEG NA 1500 METRÓW

Marcin Lewandowski nie awansował do finału biegu na 1500 metrów w igrzyskach w Tokio. Polak na ostatnim okrążeniu biegu półfinałowego zszedł z bieżni z powodu kontuzji.



Lewandowski biegł do ostatniego okrążenia spokojnie, ale ok. 200 metrów do mety złapał do najprawdopodobniej skurcz jednego z mięśni nogi. Polak zszedł z bieżni.





13:10 PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Łukasz Gutkowski zajmuje 12., a Sebastian Stasiak 13. miejsce w olimpijskiej rywalizacji w pięcioboju nowoczesnym po szermierczej rundzie rankingowej. Na otwarcie zmagań mężczyzn w tej dyscyplinie w Tokio najlepiej walczył Brytyjczyk Joseph Choong.



Gutkowski wygrał 19 z 35 pojedynków, co przełożyło się na 214 pkt. Stasiak triumfował w 18 walkach i ma 208 "oczek". Choong z bilansem 25-10 otrzymał 250 pkt.





13:05 SZTAFETA

Polska sztafeta 4x400 m pań awansowała do sobotniego finału igrzysk olimpijskich w Tokio z trzecim czasem. W drugim półfinale szybsze od biało-czerwonych były Amerykanki i Jamajki.



Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic czasem 3.23,10 wygrały swój półfinał.





12:43 ZAPASY

Japonka Mayu Mukaida pokonała reprezentantkę Mongolii Bolortuyą Bat Ochir 6:3 w olimpijskim półfinale kat. 53 kg w zapasach w stylu wolnym. To oznacza, że w turnieju pozostała Roksana Zasina, która w piątek rano będzie walczyć w repasażu.





12:39 LEKKOATLETYKA

Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic czasem 3.23,10 wygrały swój półfinał i awansowały do finału biegu sztafetowego 4x400 m w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Walka o medale w sobotę.

Czwartkowy bieg ułożył się po myśli biało-czerwonych. Kiełbasińska oddała pałeczkę Baumgart-Witan na pierwszej pozycji, a ona na tej samej oddała ją Hołub-Kowalik, która jeszcze powiększyła przewagę. Święty-Ersetic "dowiozła" prowadzenie do mety.

Biało-czerwone ani przez moment nie były zagrożone w biegu półfinałowym. Prowadziły od początku do końca, a biegnąca na czwartej zmianie Święty-Ersetic wyraźnie zwalniała na ostatnich metrach oszczędzając siły. Rezultat Polek to rekord sezonu.

Drugie miejsce w "polskim" półfinale zajęły Kubanki - 3.24,04 a trzecie Belgijki - 3.24,08.

Finał w sobotę o godz. 14.30 czasu polskiego.





12:02 KOLARSTWO TOROWE

Brytyjczyk Matthew Walls zdobył złoty medal olimpijski w omnium, czyli wieloboju w kolarstwie torowym. Srebro wywalczył Nowozelandczyk Campbell Stewart, a brąz Włoch Elia Viviani. Szymon Sajnok zajął 16. miejsce.





11:01 LEKKOATLETYKA

Włoch Massimo Stano zdobył w Sapporo złoty medal olimpijskiej rywalizacji w chodzie na 20 km. Drugie miejsce zajął Japończyk Koki Ikeda, a trzecie inny reprezentant gospodarzy Toshikazu Yamanishi. Jedyny Polak w stawce Łukasz Niedziałek zszedł z trasy.

To największy i niespodziewany sukces 29-letniego Stano, który nigdy w karierze nie stanął na podium igrzysk, lekkoatletycznych mistrzostw świata czy Europy.





10:41 KOLARSTWO TOROWE

Szymon Sajnok zajął 16. miejsce w wyścigu eliminacyjnym, trzeciej konkurencji omnium, czyli wieloboju na torze kolarskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W klasyfikacji łącznej Polak spadł z 12. na 14. miejsce.

Wyścig wygrał Włoch Elia Viviani, a drugie miejsce zajął Brytyjczyk Matthew Walls, który prowadzi po trzech konkurencjach (scratch, tempo, wyścig eliminacyjny).

Walls zdobył 114 pkt i wyprzedza Holendra Jana Willema van Schipa - 110 oraz Francuza Benjamina Thomasa - 106. Na koncie Sajnoka jest 48 pkt.

Omnium zakończy wyścig punktowy.







09:59 KOLARSTWO TOROWE

Szymon Sajnok był dziewiąty w wyścigu tempo, drugiej konkurencji omnium, czyli wieloboju na torze kolarskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W klasyfikacji łącznej Polak awansował z 14. na 12. miejsce.

Wyścig wygrał Holender Jan Willem van Schip, który po dwóch konkurencjach (scratch, tempo) jest na czele klasyfikacji, ale tyle samo punktów mają również Brytyjczyk Matthew Walls i Francuz Benjamin Thomas - po 76. Sajnok zgromadził 38 pkt.

Przed zawodnikami jeszcze wyścigi eliminacyjny i punktowy.





09:00 PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

Anna Maliszewska ma 208 pkt i jest 16. po szermierczej rundzie rankingowej w olimpijskim turnieju w pięcioboju nowoczesnym w Tokio. Prowadzi Niemka Annika Schleu, która zgromadziła 274 pkt.

Drugie miejsce zajmuje Koreanka Sehee Kim - 244 pkt, a trzecie Irlandka Natalya Coyle - 238 pkt.

Schleu wygrała 29 pojedynków, 6 przegrała. Polka zanotowała 18 zwycięstw i 17 porażek.





08:56 KOLARSTWO TOROWE

Szymon Sajnok zajął 14. miejsce w wyścigu scratch, pierwszej konkurencji omnium, czyli wieloboju w kolarstwie torowym w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wygrał Brytyjczyk Matthew Walls przed Francuzem Benjaminem Thomasem i Holendrem Janem Willemem van Schipem.

Na omnium składają się cztery wyścigi: scratch, tempo, eliminacyjny i punktowy. W igrzyskach cała rywalizacja odbędzie się w ciągu trzech godzin.





08:12 LEKKOATLETYKA

Paweł Wiesiołek zajmuje 10. miejsce po ośmiu konkurencjach dziesięcioboju na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Prowadzi Kanadyjczyk Damian Warner.

Dzisiejsze zmagania Wiesiołek zaczął od 17. miejsca w biegu na 110 m ppł. Osiągnął rezultat 14,95 s. Następnie w rzucie dyskiem zajął piątą pozycję - 48,27 m, a w skoku o tyczce 12. - 4,80 m.





07:25 LEKKOATLETYKA

Adrianna Sułek zajmuje 20. miejsce po sześciu konkurencjach siedmioboju w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Prowadzi broniąca tytułu Belgijka Nafissatou Thiam.

Dzisiejsze zmagania Polka zaczęła od 17. pozycji w skoku w dal; osiągnęła 5,93 m. Następnie w rzucie oszczepem była dopiero 20. i w efekcie w klasyfikacji generalnej spadła z 14. na 20. miejsce.





06:25 ZAPASY

Rywalizująca w zapasach w stylu wolnym w kategorii 53 kg Roksana Zasina przegrała przed czasem z Japonką Mayu Mukaidą w 1/4 finału olimpijskiej rywalizacji w Tokio. Polka doznała także kontuzji i matę opuściła utykając.

32-letnia Zasina to brązowa medalistka mistrzostw świata 2017. Natomiast w tegorocznych mistrzostwach Europy w Warszawie wywalczyła srebrny krążek. Walkę z Mukaidą, która jest dwukrotną mistrzynią świata (2016, 2018), zaczęła bardzo dobrze i szybko zdobyła dwa punkty.

Później jednak inicjatywę przejęła Japonka. Zdobyła dwanaście punktów z rzędu i walka zakończyła się przed czasem. W końcowej fazie Zasina odniosła kontuzję i aby podnieść się z maty potrzebowała pomocy swojego trenera.

Polka ma jeszcze szansę na występ w piątkowych repasażach i brązowy medal. Warunkiem jest awans Mukaidy do finału. Nie wiadomo jednak, czy doznany przez Zasinę uraz pozwoli jej na ewentualną rywalizację.





05:50 ZAPASY

Kamil Rybicki przegrał 1:6 z Egipcjaninem Hussenem Amr Reda Ramadanamem w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju zapaśniczego w kat. 74 kg.

Polak nie mógł sobie poradzić z silniejszym rywalem, nie przeprowadził żadnej akcji technicznej.





05:41 KAJAKARSTWO

Justyna Iskrzycka zajęła trzecie miejsce, a Marta Walczykiewicz - piąte w finale B K1 500 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Wyścig wygrała Nowozelandka Caitlin Regal.





05:38 ZAPASY

Rywalizująca w zapasach w stylu wolnym w kategorii 53 kg Roksana Zasina awansowała do 1/4 finału olimpijskiej rywalizacji w Tokio. Polka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Tatianę Achmetową 3:2.

32-letnia Zasina to brązowa medalistka mistrzostw świata 2017. Natomiast w tegorocznych mistrzostwach Europy w Warszawie wywalczyła srebrny krążek.

W ćwierćfinale, który odbędzie się jeszcze w czwartek, Polka będzie rywalizowała z Japonką Mayu Mukaidą - dwukrotną mistrzynią świata (2016, 2018).





05:13 KAJAKARSTWO

Kanadyjkarka Dorota Borowska zajęła czwarte miejsce w finale C1 200 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Zwyciężyła Amerykanka Nevin Harrison przed Kanadyjką Laurence Vincent-Lapointe i Ukrainką Liudmiłą Luzan.

Borowska (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki), tegoroczna mistrzyni Europy, lepiej rozpoczęła wyścig finałowy niż to miało miejsce w półfinale. Przez kilkadziesiąt metrów płynęła na medalowej pozycji, ale na samym finiszu więcej sił zachowała Ukrainka Luzan, która wyprzedziła Polkę o zaledwie 0,082 sekundy.





05:06 LEKKOATLETYKA

Paweł Wiesiołek zajmuje 10. miejsce po siedmiu konkurencjach dziesięcioboju na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Prowadzi Kanadyjczyk Damian Warner.

Dzisiejsze zmagania Wiesiołek zaczął od 17. miejsca w biegu na 110 m ppł. Osiągnął rezultat 14,95 s. Następnie w rzucie dyskiem zajął ósmą pozycję - 48,27 m.





04:18 LEKKOATLETYKA

Kamila Lićwinko wynikiem 1,95 m osiągnęła minimum kwalifikacyjne i awansowała do sobotniego finału skoku wzwyż w igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Do walki o medale awansowało 12 zawodniczek.







03:51 LEKKOATLETYKA

Wojciech Nowicki odebrał dziś na stadionie olimpijskim złoty medal igrzysk w Tokio w rzucie młotem. Po raz trzeci w tych igrzyskach rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Brązowe medale otrzymali młociarz Paweł Fajdek i trzeci w biegu na 800 m Patryk Dobek.







03:50 LEKKOATLETYKA

Adrianna Sułek zajmuje 14. miejsce po pięciu konkurencjach siedmioboju w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Prowadzi Holenderka Anouk Vetter.

Dzisiejsze zmagania Polka zaczęła od 17. pozycji w skoku w dal; osiągnęła 5,93 m. W efekcie w klasyfikacji generalnej spadła z 13. na 14. miejsce.





03:38 LEKKOATLETYKA

Polska sztafeta 4x100 m kobiet nie zdołała awansować do finału igrzysk olimpijskich w Tokio. W biegu półfinałowym Polki zajęły czwarte miejsce.

Polska sztafeta wystąpiła w składzie Marika Popowicz-Drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch, Pia Skrzyszowska.

Zwyciężyły Niemki z czasem 42,00. Drugie miejsce zajęła sztafeta Szwajcarii 42,05, a trzecie Chin - 42,82. Polki uzyskały 43,09.





03:34 KAJAKARSTWO

Justyna Iskrzycka i Marta Walczykiewicz wystąpią tylko w finale B w konkurencji K1 500 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Iskrzycka była czwarta w swoim półfinale, a Walczykiewicz trzecia. Do finału A zakwalifikowały się po dwie najlepsze zawodniczki.





03:06 KAJAKARSTWO

Kanadyjkarka Dorota Borowska zajęła czwarte miejsce w półfinale C1 200 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio i awansowała do finału. Zwyciężyła Ukrainka Liudmiła Luzan przed Rosjanką Olesią Romasenko i Kanadyjką Katie Vincent.

Do finału zakwalifikowały się cztery najlepsze zawodniczki z dwóch półfinałów. Borowska, tegoroczna mistrzyni Europy, mocno spóźniła start, ale szybko dogoniła czołówkę i pilnowała miejsca premiowanego awansem.





02:36 LEKKOATLETYKA

Paweł Wiesiołek zajmuje 12. miejsce po sześciu konkurencjach dziesięcioboju na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Prowadzi Kanadyjczyk Damian Warner.

Dzisiejsze zmagania Polak zaczął od 17. miejsca w biegu na 110 m ppł. Osiągnął rezultat 14,95 s. W efekcie w klasyfikacji generalnej spadł z 10. na 12. miejsce.