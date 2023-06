22:07

Portugalczycy już dumnie machają flagami na stadionie, a za nimi Mołdawianie.

22:04

Kolejne państwa pojawiają się na stadionie, a my z niecierpliwością czekamy na reprezentację Polski.

22:01

Irlandia, Izrael, Włochy i Kosowo na płycie stadionu.

21:56

Na scenie już Duńczycy, Finowie, Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i Węgrzy.

21:52

Na stadionie pojawili się już Bułgarzy, Chorwaci, Cypryjczycy, Czesi.

21:51

Mamy dla Was więcej zdjęć:

21:48

Na stadionie już Austriacy, później Azerbejdżan i Belgia, a za nimi już reprezentacja Bośni i Hercegowiny.

21:48

Dalej Albania, Andora i Armenia.

21:46

Zgodnie z tradycją, pierwsi na stadion wchodzą Grecy!

21:46

Teraz jeden z najważniejszych momentów ceremonii - parada sportowców.

21:45

Zdaje się, że jednak Iga Świątek pobiła naszego piłkarskiego asa, przynajmniej jeśli chodzi o owację kibiców.

21:44

Chyba największy aplauz do tej pory Robert Lewandowski.

21:43

Czas na mera wioski zawodniczej i multimedalistę igrzysk - przypominamy Roberta Korzeniowskiego.

21:42

Chwila i już przeskakujemy na skocznię - przypominając sukcesy Adama Małysza.

21:42

Początek charakterystycznego rzutu młotem, nie może być inaczej - mowa o Anicie Włodarczyk!

21:41

Kolejne wielkie postacie: Irena Szewińska, Justyna Kowalczyk, Robert Kubica.

21:40

Organizatorzy przypominają nam Janusza Kusocińskiego - wielokrotnego mistrza oraz rekordzistę Polski w biegach średnich i długich. Nie można zapomnieć o jego medalu w Los Angeles.

21:38

Najpierw Halina Konopacka, która zdobyła pierwsze złoto dla Polski.

21:36

Czas na segment "Polska drużyna wszech czasów". Zobaczymy teraz prezentacje pokazujące osiągnięcia Polski w świecie sportu.

21:34

Po reakcjach widzów można śmiało powiedzieć - Roxie ma sporą grupę fanów w Krakowie.

21:33

Kolejna osoba, która wygrała Eurowizję, tym razem junior - Roxie Węgiel z piosenką "Anyone want to be".

21:32

Tymczasem na scenie pojawiła się Daria ze Śląska z piosenką jakże pasującą do dzisiejszej uroczystości "Falstart albo faul".

Zrobiło się klimatycznie - widzowie odpalili latarki w swoich telefonach.

21:29

Tak wyglądał początek ceremonii w obiektywie naszego reportera.

Ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich Jacek Skóra, RMF FM

/ RMF FM, Jacek Polewka / RMF FM

/ Jacek Skóra / RMF FM

21:28

Do Tribbsa dołącza Ben Cristovao. A to oznacza, że czas na piosenkę "Future Champs".

21:26

Czas na młodych polskich artystów. Najpierw producent Tribbs i jego wersja "Eye of Tiger".

21:25

Na koniec tej części archiwalne nagranie wypowiedzi Jana Pawła II.

21:24

W takiej prezentacji nie mogło zabraknąć Mikołaja Kopernika. Na stadionie pojawiły się balony przypominające planety.

21:22

Arctowski był organizatorem jednej z pierwszych, pionierskich wypraw na Antarktydę w 1897 roku, członkiem jego wyprawy był Road Amundsen - pierwszy zdobywca Bieguna Południowego. Arctowski to także autor projektu międzynarodowych badań Antarktydy, jako pierwszy określił głębokość mórz podbiegunowych.

Stąd na płytę stadionu wjechało pięć wozów z fragmentami gór lodowych, na których grali bębniarze grupy muzycznej Wataha Drums.

21:21

Być może mniej znana postać, niż poprzedni bohaterzy - Henryk Arctowski - też został upamiętniony w czasie ceremonii.

21:20

Kolorystyka kostiumów miała ilustrować właściwości promieniotwórcze pierwiastków Polonu i Radu. Muzyka elektroniczna nawiazywać do futurystycznych dźwięków laboratoryjnych. Pirotechniczne wybuchy miały pokazywać siłę wybuchów chemicznych.

21:18

Kolejna postać - Maria Skłodowska-Curie i 100 tancerzy, którzy symbolizują atomy.

21:17

Każdy z trenów przedstawia osobny projekt witraża. Są to: "Bóg Ojciec", "Polonia", "Ogień" i "Woda". Każdy z trenów podtrzymywany jest przez 15 postaci.

21:15

Z czterech rogów stadionu wychodzi czterech tancerzy w pelerynach. Peleryny mają 15-metrowe treny, na których wydrukowane są witraże Stanisława Wyspiańskiego, zwanego czwartym wieszczem polski - największego polskiego twórcy modernizmu. Słyszymy bijący dzwon Zygmunta.

21:12

Po Chopinie czas na wspomnienie Wisławy Szymborskiej. Słyszymy archiwalne nagranie wybitnej poetki czytającej swój wiersz "Nic dwa razy".

21:10

Muzykę Chopina gra Leszek Możdżer - wybitny pianista, kompozytor, wielokrotnie nagradzany na festiwalach i konkursach na całym świecie. W 2012 został jako pierwszy Polak wybrany na funkcję przewodniczącego jury międzynarodowego konkursu pianistycznego Montreux Jazz Piano Competition (2012) - konkursu, pod patronatem Quincy Jonesa.

21:09

A tak bawią się widzowie na trybunach:

21:07

"Słynni Polacy" tak nazywa się segment, który przed nami. Na głównej scenie gra Leszek Możdżer, z tancerzy uformowana jest rzeka Wisła. Air tracki tworzą pięciolinie, na której gimnastycy tworzą nutowy zapis muzyczny Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina. (Etiuda Op. 10 nr. 12)

21:05

Na scenę wchodzą maskotki igrzysk - Smok Krakusek i Salamandra Sandra. Obok nich ich projektantki: Katarzyna Biśta z Libiąża stworzyła Krakuska, a Sandrę 10-letnia Gloria Goryl z Wojnicza.

21:00

A teraz czas na zwycięzców Eurowizji! Ukraiński zespół Kalush Orchestra z piosenką "Stefania".

20:57

Za nami drobne problemy techniczne. W tym czasie odegrano hymn Polski, zaprezentowano polskie legendy, a teraz trwa część muzyczna.

20:57

Na scenie Golec uOrkiestra.

20:39

Czas na wprowadzenie flagi Polski.

20:33

20:32

Czas na hejnał mariacki!

20:32

Ceremonię otworzy filmik prezentujący gospodarzy: Małopolskę, Kraków, Tarnów, Krynicę-Zdrój, Oświęcim, Nowy Sącz i Zakopane.

20:30

Co do powiedzenia o ceremonii miała jej reżyserka? Sami zobaczcie!

Halina Przebinda, reżyserka otwarcia igrzysk europejskich, przed środową ceremonią Józef Polewka / RMF FM

20:15

Co nas dzisiaj czeka? Na scenie pojawią się: Tribbs, Roxy Węgiel, Daria ze Śląska, Kalush Orchestra, Krzysztof Cugowski, Golec uOrkiestra, Zakopower, Kamil Bednarek, Muniek i Przyjaciele.

20:10

Atmosfera wyczekiwania panuje na stadionie Wisły Kraków. Na trybuny powoli schodzą się kibice. Na murawie są już rozstawione balony z sylwetkami dyscyplin sportowych, które pojawią się w programie III Igrzysk Europejskich.