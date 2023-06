Reprezentanci Armenii wygrali mistrzostwa Europy par w szachach błyskawicznych, które odbyły się w Krakowie. Polska drużyna w składzie Oliwia Kiołbasa i Jan-Krzysztof Duda zajęła czwartą lokatę. Mistrzostwa były imprezą towarzyszącą III Igrzyskom Europejskim i jednym z największych wydarzeń szachowych w naszym kraju w tym roku.

Eline Roebers z Holandii (L) i Polka Oliwia Kiołbasa (P) / /Łukasz Gągulski / PAP

Zawodnicy z Armenii - najlepsza wśród kobiet Elina Danielian i drugi wśród mężczyzn Shant Sargsyan - wyprzedzili Holendrów (Elinę Roebers i Benjamina Boka) oraz reprezentantów Azerbejdżanu (Gunay Mammadzadę i Shakhriyara Mamedyarova). Biało-Czerwoni zajęli ex equo czwarte miejsce razem z Rumunami. Na kolejnych miejscach uplasowali się reprezentanci Hiszpanii, Izraela i Ukrainy.

Najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda, który bardzo dobrze spisywał się w eliminacjach, zdobywając 5,5 z 7 możliwych punktów, poniósł porażki w półfinale i finale, zajmując ostatecznie czwarte miejsce wśród panów. Siódma lokata w rywalizacji kobiet przypadła Oliwii Kiołbasie.

Nie mogę być z siebie zadowolona, bo to bez wątpienia nie był mój dzień. Szkoda, na pewno oczekiwałam więcej. Cieszę się z tego, że tak wielu kibiców przyszło do Opery Krakowskiej, by nas dopingować. Bardzo im za to dziękuję, bo to dla nas bardzo miłe - mówiła Kiołbasa.

Polak Jan Krzysztof Duda (L) i Benjamin Bok (P) z Holandii / Łukasz Gągulski / PAP

To jest fantastyczny moment nie tylko dla polskich, ale także dla europejskich i światowych szachów, że ten turniej może odbyć się przy okazji igrzysk europejskich. Wierzymy, że kiedyś szachy staną się częścią rodziny olimpijskiej, bo nie mamy wątpliwości, że szachy są sportem i to w dodatku pięknym sportem. Cieszę się, że ta impreza odbywa się w Polsce, bo przecież szachy w Polsce należą do światowej czołówki. Polska kocha szachy, to widać, a Jan-Krzysztof Duda jest jedną z twarzy Igrzysk Europejskich 2023. Polska jest świetnym szachowym narodem z bardzo mocnymi zawodnikami, których poziom jest bardzo wysoki - mówiła Dana Reizniece-Ozola, pierwsza wiceprezydent Europejskiej Unii Szachowej oraz członkini władz Międzynarodowej Federacji Szachowej. Obie te organizacje wsparły organizację mistrzostw w Krakowie.