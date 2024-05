Kolejny dzień festiwalu upłynął pod znakiem niezwykłej energii! W całym Krakowie da się już wyczuć filmową atmosferę, widzowie przemykają między kinowymi salami, chillują w Miasteczku Festiwalowym albo w jednym z Mastercard OFF SPOTÓW. Tymczasem jury ocenia konkursowe filmy, by wyłowić prawdziwe perły kina niezależnego. 17. edycja Mastercard OFF CAMERA nadal się rozkręca!

/ Foto: Kamila Makarewicz/Mat. Prasowy /

Siódmy dzień festiwalu to oczywiście kolejne rozmowy w ramach OFF NA MAKSA. Gościem Maksa Behra był Jakub Zając, odtwórca głównej roli w produkcji "Horror Story" (reż. Adrian Apanel). To nie jedyny film z dreszczykiem w tegorocznym programie — fani opowieści grozy z pewnością są zadowoleni!

Prawdziwą gratką dla widzów było zatem spotkanie z aktorami intrygujących "Grzybów" (reż. Paweł Borowski): Pauliną Walendziak i Jędrzejem Bigosińskim. Nominowany do nagrody Mastercard Rising Star aktor określił ten film jako wyjątkową opowieść o tragedii niezrozumienia, zaskakującą i wartą uwagi.

Oba filmy biorą udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, a wywiady w Miasteczku Filmowym nie były dziś jedyną okazją do spotkania z ich twórcami - po pokazach w Kinie pod Baranami odbyły się dwie wyjątkowe sesje Q&A z twórcami. Widzowie mogli zaspokoić swoją ciekawość na gorąco, tuż po obejrzeniu seansu.

Zgromadzonych w Miasteczku Filmowym widzów odwiedziła też Kamila Urzędowska, odtwórczyni roli Jagny w filmie "Chłopi" oraz aktorka serialu “Kiedy ślub?", któremu poświęcony był jeden z paneli Storytellers. Z przejęciem opowiedziała o swojej miłości do Krakowa i do... teatru: Tak, to prawda, miłość do teatru zrodziła się we mnie w Krakowie. [...] Pamiętam ten natłok energii ze sceny. Pomyślałam sobie: "Tak teatr ma wyglądać".

To właśnie te doświadczenia doprowadziły aktorkę do miejsca, w którym rozpoczęła się jej artystyczna kariera, także filmowa. Pytana o motywację do dalszego rozwoju, odpowiada niezwykle prosto: Mam wrażenie, że chcę po prostu grać, to mi sprawia frajdę.

A nam sprawia frajdę oglądanie tych, którzy naprawdę kochają to, co robią!

/ Foto: Dominika Scheibinge/ Mat. Prasowy /

Mastercard OFF CAMERA to nie tylko polskie filmy i polscy artyści. Za nami połączone z sesją Q&A pokazy filmów: "Empty Nets" (reż. Behrooz Karamizade), "She Came at Night" (reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček) oraz "Power Alley" (reż. Lillah Halla), które walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi". Wszystko to w wyjątkowych przestrzeniach Akademii Sztuk Pięknych, gdzie dyskusje o kinie niezależnym zyskują zupełnie nowy wymiar.

Podczas festiwalu pamiętamy o wszystkich - pracownia ceramiczna Biały Królik zadbała o najmłodszych widzów Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. W ramach wyjątkowych warsztatów dzieci własnoręcznie lepiły z gliny wyjątkowe kubki i czarki, które będą piękną pamiątką z festiwalu.

Dzień pełen wrażeń także za uczestnikami cyklu PRO INDUSTRY, którzy dziś zakończyli trzydniowe wyzwanie intensywnego rozwoju w branży filmowej. W przestrzeniach Stradom House by Autograph Collection toczyły się żywiołowe dyskusje, szlifowane były znakomite pomysły i zawiązały się nici niezwykle cennych kontaktów. Przyszłość polskiego kina niezależnego jest w znakomitych rękach!

Wieczorem fani kina zgromadzili się po raz kolejny w trzech kinach plenerowych - w Kinie przy Galerii Krakowskiej, w Kinie na Placu Szczepańskim oraz w Kinie w Ogrodzie Botanicznym.

Na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA można korzystać i z kinowych wrażeń, i z pięknej pogody. Ale... wywiady, warsztaty i filmy to oczywiście nie wszystko! Znakomitym zakończeniem festiwalowego dnia była impreza w Klubie Spotkań Poczta Główna: "House Music and Night x Mastercard OFF CAMERA". Rozmowy o filmach toczyły się przy energetycznym akompaniamencie house’owych dźwięków, które niejednego poderwały do tańca.

/ Foto: Dominika Scheibinge/ Mat. Prasowy /

A co nas czeka 3 maja? Nie zabraknie wrażeń w Miasteczku Filmowym! W ramach OFF NA MAKSA:

12:00 - Wywiad z Izą Kuną oraz Katarzyną Warnke, aktorkami serialowej produkcji player.pl, pt. "Klara". Widzowie Festiwalu Mastercard OFF CAMERA mogli oglądać ją podczas pokazów w ramach sekcji serialowej Storytellers.

16:00 - Wywiad z Pawłem Maśloną, reżyserem filmu "Kos" oraz Bartoszem Bielenią, odtwórcą głównej roli. "Kos" bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

W niezwykłej atmosferze Miasteczka widzowie będą mogli spróbować także innych, nie tylko filmowych, doświadczeń. Między 13:00 a 16:00 odbędą się wyjątkowe warsztaty "Recycle by Art" - wydobywanie nowego potencjału ze starych ubrań z Joanną Organiściak.

Przed nami także kolejne pokazy Mastercard Special Screening! Po każdym seansie odbywa się spotkanie Q&A z twórcami filmu. Spośród filmów biorących udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" zapraszamy na:

14:45 - "Silent Roar" (reż. Johnny Barrington) - Aula ASP, gościem będzie: Johnny Barrington.

17:30 - "Tyle co nic" (reż. Grzegorz Dębowski) - Aula ASP, gośćmi będą: Grzegorz Dębowski, Artur Paczesny, Jerzy Kapuściński, Agnieszka Kwietniewska.

20:30 - "78 Days" (reż. Emilija Gašić) - Aula ASP, gościnią będzie: Emilija Gasić.

Dla fanów polskiego kina mamy też seanse w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. 3 maja w kinowych salach spotkacie się z twórcami tych dzieł:

15:00 - "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (reż. Agnieszka Elbanowska) - Kino pod Baranami - Sala Czerwona. Gośćmi będą: Agnieszka Elbanowska, Michał Sikorski, Jerzy Kapuściński, Kinga Jasik.

17:30 - "Biała odwaga" (reż. Marcin Koszałka) - Kino pod Baranami - Sala Czerwona. Gośćmi będą: Filip Pławiak, Sandra Drzymalska, Julian Świeżewski, Agata Szymańska, Magda Kamińska.

20:30 - "Kos" (reż. Paweł Maślona) - Kino pod Baranami - Sala Czerwona. Gośćmi będą: Paweł Maślona, Leszek Bodzak, Bartosz Bielenia.

Nie zapominajmy też o absolutnie wyjątkowym pokazie! Dzisiaj o godzinie 19.00, w Kinie Kijów, będzie można zobaczyć "Dyrygenta" w reżyserii Andrzeja Wajdy. W jednej z głównych ról - Andrzej Seweryn, przewodniczący jury w tegorocznym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi", który przed seansem opowie o swojej współpracy z Andrzejem Wajdą, patronem nagrody Konkursu Głównego.

Czy kina plenerowe po raz kolejny będą pękać w szwach? Zobaczymy!

Już o 19.00 do kina przy Galerii Krakowskiej zapraszamy na pokaz filmu "Limbo" (reż. Ivan Sen), a o 20:30 na Placu Szczepańskim będzie można zobaczyć "W gorsecie" (reż. Marie Kreutzer).

Dzisiaj ostatnia okazja, by obejrzeć film w wyjątkowym otoczeniu Ogrodu Botanicznego - specjalnie dla festiwalowiczów odbędzie się projekcja komediodramatu "Barany. Islandzka opowieść" (reż. Grímur Hákonarson).

A po filmowych przeżyciach nie zapomnijcie wpaść do klubu festiwalowego! O 22:00 w Klubie Spotkań Poczta Główna doskonałą zabawę zapewni energiczny duet Baywatch Parties, puszczając największe imprezowe hity lat 80., 90. i dwutysięcznych.

Nie zwalniamy tempa!