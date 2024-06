O godz. 7 rozpoczęło się w Polsce głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

Jeden z lokali wyborczych w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP Co zabrać do lokalu wyborczego i jak poprawnie oddać głos? W Polsce wybieramy 53 europosłów. W sumie w europarlamencie nowej kadencji zasiądzie 720 eurodeputowanych z 27 krajów UE. Wideo youtube Do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca nie postawi znaku X w żadnej z kratek lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. W nowej kadencji europarlament będzie miał 720 posłów - w tym 53 Polaków / Mateusz Krymski / PAP Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała na dziś cztery konferencje prasowe, na których będzie informować o przebiegu głosowania i ewentualnych incydentach. Odbędą się one o godz. 10, godz. 13.30 (wtedy poznamy dane o frekwencji z godz. 12), 18.30 (podana zostanie frekwencja według stanu na godz. 17) i o godz. 22.

Zobacz również: Ilu europosłów wybierają poszczególne kraje UE? Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania! Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza, za złamanie której grożą surowe kary. Zabroniona jest agitacja i publikowanie sondaży. Co ważne, restrykcje dotyczą również internetu. Najwyższa grzywna - od 500 tys. zł do 1 mln zł - grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze, jak i badania prowadzone w dniu głosowania. O tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy. Wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien zgłosić to bezpośrednio policji lub prokuraturze. Najważniejsze zasady dot. ciszy wyborczej / Maciej Zieliński / PAP Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się dziś o godz. 21. Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń - np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub poważnie ograniczają możliwość dotarcia wyborców do lokalu wyborczego. Zobacz również: Ile zarabia europoseł? Wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF24 Pierwsze komentarze i sondażowe wyniki wyborów będziemy prezentować w czasie wieczoru wyborczego w RMF FM i Radiu RMF24, na który zapraszamy w imieniu Tomasza Staniszewskiego i Tomasza Terlikowskiego. Specjalny program będziecie mogli obejrzeć również na RMF24.pl i naszym kanale na YouTube. Tomasz Staniszewski i Tomasz Terlikowski zapraszają na wieczór wyborczy / RMF FM Zobacz również: Eurowybory 2024: Zapraszamy na wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF24