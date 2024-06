"Mam pełne zaufanie do sztabu medycznego. Oficjalne stanowisko było i nie ma innego" - tak o kontuzji Roberta Lewandowskiego mówił selekcjoner Michał Probierz podczas pierwszej konferencji prasowej reprezentacji Polski w Hanowerze.

Selekcjoner Michał Probierz na konferencji prasowej w Hanowerze / Michał Dukaczewski / RMF FM

Selekcjoner uciął medialne spekulacje, jakoby kontuzjowany Robert Lewandowski miał nie zagrać także w drugim meczu Euro przeciwko Austrii.

Mam pełne zaufanie do sztabu medycznego. Oficjalne stanowisko było i nie ma innego. Jest wyłącznie jedno, które przekazał nasz lekarz Jacek Jaroszewski - powiedział Probierz, odnosząc się do wtorkowego komunikatu. Mówi on o tym, że "Lewy" nie zagra w niedzielnym meczu z Holandią.

Nie ma co ukrywać, że Robert jest bardzo ważną częścią zespołu i jednym z najlepszych na świecie zawodników - mówił szkoleniowiec.

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego Piotr Zieliński był kapitanem już w ostatnim meczu i teraz też tak zostanie - zakomunikował selekcjoner.