Ostatni dzisiejszy mecz piłkarskich mistrzostw Europy zapowiada się niezwykle interesująco. Hiszpania gra z obrońcami tytułu - Włochami. Wynik możecie śledzić w tym artykule.

/ GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

Składy wyjściowe:

Hiszpania: Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Alvaro Morata (kapitan), Nico Williams.

Włochy: Gianluigi Donnarumma (kapitan); Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco; Jorginho, Nicolo Barella; Federico Chiesa, Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini; Gianluca Scamacca.

Zarówno Hiszpanie, jak i Włosi mogą poszczycić się sukcesami w mistrzostwach Europy. Ci pierwsi triumfowali trzykrotnie (1964, 2008, 2012) i obok Niemców są najbardziej utytułowaną drużyną w historii. Italia dwukrotnie sięgnęła po prymat na kontynencie - w 1968 i 2021 roku, więc występuje w roli obrońcy tytułu.

Pojedynek w Gelsenkirchen to już 40. konfrontacja tych jedenastek. Bilans jest bardzo wyrównany - 14 zwycięstw Hiszpanii, tyle samo remisów i 11 wygranych "Azzurrich".

Konfrontacja tych zespołów to jednak "stały fragment gry" ostatnich edycji ME. W 2008 roku w ćwierćfinale Hiszpanie wygrali po karnych, a później sięgnęli po tytuł. Historia powtórzyła się, a nawet "podwoiła" w 2012 roku - najpierw w fazie grupowej w Gdańsku było 1:1, ale w finale w Kijowie "La Roja" rozbiła przeciwnika 4:0, triumfując w ME po raz drugi z rzędu.

Włosi wzięli rewanż w 1/8 finału Euro 2016 we Francji, wygrywając 2:0, a w 2021 roku w półfinale lepsi okazali się w konkursie rzutów karnych.

W Niemczech obie drużyny zaczęły od zwycięstw - przebudowana i odmłodzona przez trenera Luisa de la Fuente Hiszpania wygrała z Chorwacją 3:0, a Italia pod wodzą charyzmatycznego Luciano Spallettiego pokonała Albanię 2:1.

Drugie spotkanie tej kolejki grupy B - między Chorwacją i Albanią - odbyło się w środę i zakończyło remisem 2:2, więc zwycięzca szlagieru zapewni sobie pierwsze miejsce w tabeli.