​Generał Krzysztof Bondaryk zostanie dzisiaj powołany na funkcję pełnomocnika ds. bezpiecznej łączności państwowej - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Szef MSWiA na konferencji prasowej był pytany o budowę systemu bezpiecznej szyfrowanej łączności oraz system ostrzegania ludności cywilnej w przypadku ataku.

Tomasz Siemoniak podkreślił, że w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej istotnym aspektem jest stworzenie bezpiecznej łączności państwowej.

Zaznaczył, że "ostatnich 8 lat to kompletna zapaść, jeśli chodzi o te systemy". Właściwie zastaliśmy to samo, co zostawiliśmy w 2015 roku, więc regres". Świat poszedł do przodu, a tej łączności nie modyfikowano w żaden sposób - ocenił.

Poinformował, że powoła pełnomocnika do spraw bezpiecznej łączności państwowej. Generał Krzysztof Bondaryk przygotowuje się do tej funkcji. (...) Dzisiaj będzie na tę funkcję powołany - przekazał szef MSWiA. Chcemy, żeby właśnie systemy alarmowe, schrony, różne elementy ochrony ludności były uwzględnione i sfinansowane - dodał minister.

O co chodzi w projekcie?

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest na etapie konsultacji publicznych.

Projekt ustawy określa zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny; organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności; zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej; zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach; zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony; zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej oraz finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej.

"Projekt ustawy z jednej strony odnosi się do kwestii fundamentalnych, wprowadzając do porządku prawnego szereg pojęć dotychczas funkcjonujących wyłącznie w środowisku międzynarodowym i przestrzeni akademickiej, jak chociażby ochrona ludności lub uregulowanych częściowo, z drugiej zaś strony wprowadza liczne rozwiązania szczegółowe usprawniające dotychczasowe działanie podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności" - wskazano w uzasadnieniu.

Projekt ustawy opiera się na zasadzie ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli przez organy administracji publicznej zgodnie z zasadą pomocniczości i wsparcia organów poszczególnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem powszechnym w przypadku, gdy określone zadanie nie może być kompleksowo zrealizowane przez organy administracji publicznej na danym poziomie. "Jeśli dany szczebel administracji publicznej z uwagi na występującą sytuację będzie wymagał wsparcia wyższego szczebla administracji - taką pomoc otrzyma. W tym celu przewidziano szereg rozwiązań szczegółowych, wsparcia rzeczowego i finansowego podmiotów ochrony ludności" - wyjaśniono.

Ponadto projekt ustawy wprowadza mechanizmy działania organów administracji publicznej zajmujących się ochroną ludności i obroną cywilną, ułatwiając realizację tych zadań.