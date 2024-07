Już w piątek pierwsze dwa mecze ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Gospodarze zmierzą się z Hiszpanią, a Francuzi z Portugalią. W sobotę Anglicy zagrają ze Szwajcarią, a Holandia z Turcją. Przed tymi spotkaniami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM porozmawiał z byłym reprezentantem Polski, Piotrem Świerczewskim.

Hiszpania to faworyt

Hiszpania i Niemcy to drużyny, które strzeliły na Euro najwięcej goli. Zdaniem Piotra Świerczewskiego to przedwczesny finał, ale mający faworyta.

Hiszpanie w grupie, jak i w meczu 1/8 finału (przeciwko Gruzji, który zakończył się wynikiem 5:1 - przyp. red.) pokazali klasę. Ci zawodnicy grają bardzo zespołowo i to właśnie ich cechuje. Krótkie podania, dłuższe podania. Oni sobie tym zdobywają teren, podchodzą pod bramkę przeciwnika, tam grają bardzo kombinacyjnie. Tam widać ten zespół. Hiszpania to naprawdę kawał dobrej drużyny i oczywiście faworyt do zdobycia tytułu mistrza Europy - podkreśla Piotr Świerczewski w rozmowie z RMF FM.

Francja nie gra jak drużyna

Drugi piątkowy ćwierćfinał to kolejny wielki hit. Wicemistrzowie świata Francuzi podejmą Portugalię. I zdaniem byłego reprezentanta Polski awansują do półfinału, ale od Hiszpanów prezentują się mniej okazale:

Wydaje mi się, że Francja to jest drużyna, która ma najwięcej gwiazd w swoich szeregach. To są chłopaki, którzy są najdrożej wyceniani jako piłkarze w całej Europie, albo - można powiedzieć - na świecie. Reprezentacja Francji ma wiele gwiazd, ale nie podoba mi się, że nie grają jak drużyna. Trochę każdy z tych zawodników myśli sobie: "kogo ja przedrybluję - to ja powinienem zostać tą gwiazdą". To pokazuje, że Francuzi grają może i skutecznie, tracą mało bramek i wygrywają, bo oczywiście mają wspaniałych piłkarzy. Natomiast piłkarsko to mi się nie podoba. Oni nie grają tak zespołowo jak Hiszpanie - uważa 75-krotny reprezentant Polski.

Szwajcarzy groźni dla Anglików

Piotr Świerczewski wiele ciepłych słów skierował także do Szwajcarów, jednej z rewelacji turnieju, która w 1/8 finału rozbiła Włochów 2:0. Jego zdaniem Helweci mogą także zagrozić Anglikom:

Piłkarsko, technicznie, taktycznie, jako zespół zmietli Włochów. Włochów, którzy zawsze są twardzi, grają catenaccio. Siedzą z tyłu, ten autobus parkują i nikogo nie chcą tam wpuścić. Szwajcaria nie tylko strzeliła gole, ale szła po trzeciego. Praktycznie Włosi (...) tylko raz zagrozili bramce reprezentacji Szwajcarii. Szwajcarzy grają naprawdę świetnie w piłkę. I jak wcześniej sądziłem, że tym "czarnym koniem" była przez chwilę Austria, bo nieźle grała, dzisiaj Szwajcaria nam wyrasta na taką reprezentację - z małego kraju, z nie największych klubów europejskich (...). Na reprezentację, która świetnie gra w piłkę i może być tym czarnym koniem - mówi w rozmowie z RMF FM Piotr Świerczewski.

Holandia się rozpędza

Jego zdaniem w ostatnim ćwierćfinale Holandia-Turcja faworytem są "Pomarańczowi":

Holandia się rozpędza. Holandię widziałem w tym meczu (w 1/8 finału z Rumunią - przyp. red.), który wygrali spokojnie 3:0. Rumunia nie pokazała wielkiego futbolu, a w zasadzie nie pokazała nic (...). A Holandia, drużyna z naszej grupy, która według mnie nie była tym najlepszym zespołem, rozpędza się. Holendrzy grają coraz lepiej, coraz skuteczniej, strzelają bramki - dodaje były reprezentant.

W drugiej części rozmowy Piotr Świerczewski mówił także o zmieniających się trendach w futbolu. Nie zabrakło wątku reprezentacji Polski.

Ćwierćfinały EURO 2024 - terminarz:

Piątek:

18.00 Hiszpania - Niemcy (Stuttgart)

21.00 Francja - Portugalia (Hamburg)

Sobota:

18.00 Anglia - Szwajcaria (Dusseldorf)

21.00 Holandia - Turcja (Berlin)

Potencjale pary półfinałowe:

Hiszpania/Niemcy - Francja/Portugalia (Monachium) (wtorek 09.07, 21.00)

Anglia/Szwajcaria - Holandia/Turcja (Dortmund) (środa 10.07, 21.00)

Finał Euro 2024 odbędzie się w niedzielę (14.07) w Berlinie.