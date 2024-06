Hiszpanie, którzy już w drugiej serii gier zapewnili sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy, do spotkania z Albanią przystąpili w mocno rezerwowym składzie. Zmiennicy pokazali się jednak z dobrej strony i pokonali rywali 1:0. To oznacza, że podopieczni Sylvinho żegnają się z niemieckim turniejem.

Radość piłkarzy reprezentacji Hiszpanii po golu Ferrana Torresa / Christopher Neundorf / PAP/EPA Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente zmienił niemal cały wyjściowy skład na spotkanie z Albanią. Obrońca Aymeric Laporte był jedynym zawodnikiem, który zagrał w meczu z Włochami. Nie było to zaskakujące posunięcie, ponieważ Hiszpania już zapewniła sobie zwycięstwo w grupie po imponujących zwycięstwach nad Chorwacją i Włochami, a kilku zawodników pierwszego wyboru boryka się z kontuzjami lub groziło im wykluczenie za kartki. Albania, która miała na koncie jeden punkt, musiała uniknąć porażki, aby zachować nadzieję na dotarcie do fazy pucharowej turnieju po raz pierwszy w historii. Selekcjoner Sylvinho dokonał jednej zmiany w drużynie, która wywalczyła remis 2:2 z Chorwacją. Ivan Balliu wszedł na prawą obronę w miejsce Elseida Hysaja. Zagramy przeciwko jednej z najlepszych reprezentacji na świecie. Hiszpania jest jednym z faworytów do wygrania Euro - mówił brazylijski szkoleniowiec, który w latach 2001-2009 grał w hiszpańskiej ekstraklasie najpierw w Celcie, a później w Barcelonie. Z drużyną z Katalonii zdobył wszystkie możliwe trofea. Zobacz również: Włoski cios w końcówce. Chorwaci praktycznie za burtą Euro 2024 Hiszpanie szybko rozwiali nadzieje Albańczyków Już przed upływem kwadransa nadzieje zespołu z Bałkanów znacznie się oddaliły. Gola zdobył bowiem Ferran Torres, który posłał precyzyjny strzał tuż przy słupku. Autor asysty Dani Olmo też zasłużył na duże słowa uznania. Zdobywcy bramki przejęli praktycznie kontrolę nad meczem, próbując różnych wariantów na podwyższenie wyniku. Preferowali dośrodkowania spod obu linii bocznych lub prostopadłe wrzutki w pole karne. W podaniach wyróżniał się Alejandro Grimaldo. Nic dziwnego, że bramkarz Thomas Strakosha i jego koledzy z zespołu co chwila byli w dużych opałach. Hiszpanie uśpieni dużą przewagą mogli sami stracić gola. Kristjan Asllani tuż przed przerwą popisał się silnym uderzeniem, jednym celnym zespołu w tej części gry. David Raya obronił z najwyższym trudem. Na dobre nie rozpoczęła się druga połowa, a Joselu był bliski zdobycia drugiego trafienia dla Hiszpanów. Jego strzał z kilku metrów minimalnie minął słupek bramki. Po chwili trener Sylvinho został ukarany żółtą kartką za krytykowanie decyzji szwedzkiego arbitra. Piłkarze Albanii zaczęli śmielej atakować. Doskonałą okazję zmarnował rezerwowy Armando Broja, ale Raya i tym razem spisał się bez zarzutu. W finałowych minutach, po raz drugi w turnieju jako zmiennik, na boisku pojawił się były napastnik Legii Warszawa Ernest Muci. Desperackie ataki Albańczyków nie przyniosły im powodzenia. Przegrana definitywnie przesądziła o wyeliminowaniu ich z turnieju. Hiszpanie, podobnie jak na Euro 2008, wygrali trzy mecze w grupie. W tamtym turnieju zdobyli mistrzowski tytuł. Luis de la Fuente przed spotkaniem mówił jednak, że "przed nami długa droga, aby dogonić reprezentację narodową, która tego dokonała". Jego zdaniem jest jeszcze za wcześnie, aby przyrównywać jego podopiecznych do złotej drużyny trenera Luisa Aragonesa. Żółte kartki: Albania - Nedim Bajrami, Etrit Barisha; Hiszpania - Dani Vivian. Sędzia: Glenn Nyberg (Szwecja). Widzów: 40 586. Albania: Thomas Strakosha - Ivan Balliu, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj - Jasir Asani (81. Ernest Muci), Ylber Ramadani, Qazim Laci (70. Medon Berisha), Kristjan Asllani, Nedim Bajrami (70. Arber Hoxha) - Rey Manaj (59. Armando Broja). Hiszpania: David Raya - Jesus Navas, Dani Vivian, Aymeric Laporte (46. Robin Le Normand), Alejandro Grimaldo - Ferran Torres (72. Lamine Yamal), Martin Zubimendi, Dani Olmo (84. Alex Baena), Mikel Merino, Mikel Oyarzabal (62. Fermin Lopez) - Joselu (72. Alvaro Morata). Zobacz również: Włoski cios w końcówce. Chorwaci praktycznie za burtą Euro 2024

