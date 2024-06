Kolejną dobrą okazję wicemistrzowie świata mieli w 66. minucie. Była ona bliźniaczo podobna do tej z początku pierwszej części gry - z lewej strony wzdłuż bramki dogrywał Hernandez, ale żaden z jego kolegów nie przeciął podania. Chwilę później z prawej strony pola karnego uderzał Marcus Thuram, ale austriacki golkiper zdołał odbić piłkę.

Z czasem do głosu zaczęli dochodzić Austriacy, którzy coraz śmielej zaczęli się zbliżać do pola karnego Francuzów. Brakowało im jednak konkretów. Groźnie zrobiło się w 78. minucie, kiedy udaną interwencją popisał się Maignan, uprzedzając biegnącego do piłki Baumgartnera.

Siedem minut później podopieczni Ralfa Rangnicka przeprowadzili groźną kontrę. Wprowadzony w drugiej połowie Patrick Wimmer urwał się obrońcy, przebiegł spory dystans, ale ostatecznie został zastopowany przed polem karnym przez niezawodnego N'Golo Kante.

Pod koniec meczu problemy ze zdrowiem miał Mbappe, który w walce powietrznej został przypadkowo trafiony ramieniem w nos. Graczowi "Królewskich" puściła się krew i Didier Deschamps podjął decyzję o zdjęciu go z boiska. W jego miejsce wszedł Olivier Giroud.

Arbiter do podstawowego czasu gry doliczył 9 minut, ale Austriakom nie udało się doprowadzić do remisu i spotkanie zakończyło się jednobramkowym zwycięstwem wicemistrzów świata.

W pierwszym meczu grupy D Holendrzy pokonali Polaków 2:1 , dzięki czemu prowadzą w tabeli; na drugim miejscu są Francuzi, za nimi plasują się Polacy, a ostatnie miejsce zajmują Austriacy. Kolejne mecze w piątek 21 czerwca - najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Austriakami, a potem Holendrzy podejmą Francuzów.

Bramki, kartki, składy

Bramka: 0:1 Maximilian Woeber (38., gol samobójczy).

Żółte kartki: Austria - Maximilian Woeber, Phillipp Mwene, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Kevin Danso; Francja - Ousmane Dembele, Kylian Mbappe.

Sędzia: Jesus Gil Manzano (Hiszpania).

Austria: Patrick Pentz - Phillipp Mwene (88. Alexander Prass), Maximilian Woeber (59. Gernot Trauner), Kevin Danso, Stefan Posch - Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald, Florian Grillitsch (59. Patrick Wimmer), Christoph Baumgartner, Konrad Laimer (90+2. Romano Schmid) - Michael Gregoritsch (59. Marko Arnautović).

Francja: Mike Maignan - Theo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Kounde - Adrien Rabiot (71. Eduardo Camavinga), N’Golo Kante, Antoine Griezmann (90. Youssouf Fofana) - Ousmane Dembele (71. Randal Kolo Muani), Kylian Mbappe (90. Olivier Giroud), Marcus Thuram.