Zwycięzcy zmierzą się w środowym połfinale z Anglikami, którzy wyeliminowali dziś w ćwierćfinale po rzutach karnych Szwajcarię.

"Wilczy salut" i zatrzymany marsz Turków

Przed meczem policja zatrzymała marsz tureckich kibiców na stadion w Berlinie. Powodem było masowe wykonywanie "wilczego salutu", kojarzonego z "Szarymi Wilkami", największą ekstremistyczną grupą działającą w Turcji.

Kiedy wiele osób wykonuje ten sam gest, staje się to demonstracją polityczną, a marsz kibiców piłki nożnej nie jest demonstracją polityczną" - oświadczyła rzeczniczka policji Valeska Jakubowski.

Taki sam gest wykonał obrońca reprezentacji Turcji Merih Demiral , zdobywca dwóch bramek w meczu 1/8 finału z Austrią (2:1), za co UEFA ukarała go zawieszeniem na dwa mecze. Jakubowski przyznała, że okazywanie tego gestu nie jest w Niemczech zakazane, ale potwierdziła, że doszło do kilku zatrzymań.

W piątek do półfinału awansowali Hiszpanie, którzy po dogrywce wygrali 2:1 z Niemcami , a także Francuzi, którzy po rzutach karnych wyeliminowali Portugalczyków. Po dogrywce było 0:0.