Święto fanów europejskiego futbolu już od piątku. W Niemczech rozpoczną się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024. Pierwszy mecz rozegrają w Monachium reprezentacje gospodarzy i Szkocji. Nasi wybiegną na boisko w niedzielę. Ale zanim to nastąpi, ujawniamy, jak będzie wyglądać ceremonia otwarcia Euro 2024, ile kosztowało przygotowanie turnieju i dlaczego Niemcom nie podoba się maskotka mistrzostw - sympatyczny miś o imieniu Albärt.

Arena w Monachium, gdzie odbędzie się pierwszy mecz Euro 2024 / Martin Divisek / PAP/EPA

W piątek w Niemczech rozpocznie się Euro 2024. Potrwa do 14 lipca, a mecze będą rozgrywane w 10 miastach: Berlinie (Stadion Olimpijski), Dortmundzie (Signal Iduna Park), Duesseldorfie (Merkur Spiel-Arena), Frankfurcie nad Menem (Deutsche Bank Park), Gelsenkirchen (Veltins Arena), Hamburgu (Volksparkstadion), Kolonii (Rheinenergie Stadion), Lipsku (Red Bull Arena), Monachium (Allianz Arena) i Stuttgarcie (MHP Arena).

Wielkie otwarcie mistrzostw będzie miało miejsce w Monachium, finał w Berlinie.

Według badań przeprowadzonych przez stację ZDF i tygodnik "Der Spiegel", turniej będzie kosztował niemieckich podatników 650 milionów euro.

Pierwszy mecz rozgrają gospodarze, zmierzą się ze Szkocją.

Zanim jednak piłkarze wybiegną na boisko, odbędzie ceremonia otwarcia Euro 2024. Rozpoczęcie prawdopodobnie o 20:45, na kwadrans przed pierwszym gwizdkiem.

Na trybunach areny może zasiąść 67 tysięcy kibiców.

Allianz Arena w Monachium / Martin Divisek / PAP/EPA

Ceremonia otwarcia Euro 2024

Kulminacyjnym punktem ma być wprowadzenie na murawę flag krajów uczestniczących w mistrzostwach i ogromny pokaz pirotechniczny. Na potrzeby pokazu wokół boiska zostanie ustawionych i odpalonych 60 sztucznych ogni. Ale to nie było wszystko. Będą też świece dymne w różnych kolorach.

W tym samym czasie wystąpi niemiecka piosenkarka Leony, która z zespołem One Republic nagrała oficjalną piosenkę mistrzostw. Leony przyznała, że była to dla niej wielka rzecz.

Jednak piosenkarka spotkała się z nienawistnymi komentarzami w internecie. Ponieważ piosenka jest w języku angielskim, a nie niemieckim, niektórzy fani ją odrzucili. Leony uważa takie zachowanie za wstyd. Nie rozumiem, jak ludzie mogą mieć tyle nienawiści do piosenki i do mnie - powiedziała.

Wideo youtube

Internautom nie podoba się też maskotka mistrzostw. Jest nią niedźwiedź o imieniu Albärt. Nie ma to nic wspólnego z lokalną przyrodą, ponieważ dzikie niedźwiedzie nie żyją w Niemczech od ponad 200 lat, zauważają niemieckie media. Albärt jest raczej hołdem złożonym niemieckiemu producentowi zabawek Richardowi Steiffowi, który stworzył pierwszego pluszowego misia, stwierdziła UEFA.

Albärt - maskotka Euro 2024 / FEDERICO GAMBARINI / PAP/DPA

Trofeum, o które będą walczyć europejskie drużyny, na monachijski stadion wniesie Heidi, wdowa po Franzu Beckenbauerze. Beckenbauer był kapitanem reprezentacji Niemiec w roku 1972, gdy ta po raz pierwszy wygrała mistrzostwa Europy. Ten wybitny niemiecki zawodnik, trener i działacz - zwany "Cesarzem" - zmarł w styczniu w wieku 78 lat.

Trofeum Euro 2024 / PETER KNEFFEL / PAP/DPA

Bezpieczeństwo, czyli Neuss - policyjną stolicą Europy

Każdego dnia Euro 2024 będzie zabezpieczać 22 tysiące tylko samych policjantów. W Neuss powstało policyjne centrum sytuacyjne, stworzone na potrzeby tego sportowego wydarzenia. Jak to napisał dziennik "Bild", "Neuss stanie się policyjną stolicą Europy".

Jesteśmy bardzo, bardzo dobrze przygotowani i dlatego mam nadzieję, że mecze będą spokojne i bezpieczne - powiedziała ministra spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser.

Polacy na Euro 2024

Piłkarze reprezentacji Polski podczas treningu / Leszek Szymański / PAP

Biało-Czerwoni zaczną występy od spotkania w niedzielę w Hamburgu z Holendrami, pięć dni później w Berlinie zagrają z Austriakami, a na zakończenie zmagań grupowych - 25 czerwca w Dortmundzie - zmierzą się z Francuzami.

Z każdej grupy awans do 1/8 finału wywalczą po dwie najlepsze drużyny, a stawkę uzupełnią cztery zespoły z najlepszym spośród tych, które uplasują się na trzecich pozycjach.

Euro 2024 w RMF FM! Wyniki meczów, komentarze, kulisy

Dziennikarze RMF FM i RMF24 będą specjalnie dla Was relacjonować nie tylko to, co dzieje się na boiskach w Niemczech, ale także za kulisami sportowych wydarzeń.

Specjalnie dla Was na miejscu wydarzenia te śledzić będą dziennikarze z redakcji sportowej Patryk Serwański i Wojciech Marczyk, a także reporterzy Faktów RMF FM Kacper Wróblewski i Beniamin Kubiak-Piłat. Będą zarówno w strefach kibica, jak i lokalach, gdzie transmitowane będą spotkania.

16 czerwca, w dniu pierwszego meczu polskiej reprezentacji z Holandią, Tomasz Staniszewski poprowadzi specjalne wydania Faktów RMF FM z Hamburga, a dzień później - z Hanoweru.

Jesteśmy w Hanowerze! / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wsparcie techniczne zapewnią realizatorzy Michał Dukaczewski i Jakub Rutka. Dzięki nim będziecie też mogli śledzić wydarzenia zza zachodniej granicy na naszych mediach społecznościowych. Koniecznie zajrzyjcie na nasze konta na Instagramie, Facebooku i platformie X. Zapamiętacie hasztag #EuroRMF.

Relacji wysłanników RMF FM będzie można słuchać codziennie na antenie stacji - zarówno w Faktach RMF FM, jak i Mistrzowskich Faktach Sportowych, które będziemy emitować sześć razy dziennie. Co ważne, jeszcze więcej informacji z Euro 2024 usłyszycie w internetowym Radiu RMF24.