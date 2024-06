Hanower, czyli baza naszej piłkarskiej kadry. O tym wyborze sztabu kadry zdecydowały względy logistyczne, komfortowy hotel i dobra baza treningowa. A dlaczego kibice powinni zdecydować się na odwiedzenie tego miasta? Na spacer po nim wybrał się nasz wysłannik na Euro 2024 Patryk Serwański.

Hanower w obiektywie reporterów RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jeśli chodzi o atrakcje i zabytki, Hanower na pewno nie jest kluczowym niemieckim miastem. Ma jednak sporo do zaoferowania. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym. To tutaj odbywają się liczne i ważne imprezy targowe i wystawiennicze. To także istotny ośrodek naukowy za sprawą Uniwersytetu Lebnitza. Uczy się na nim 30 tysięcy studentów.

Miasto oferuje mnóstwo terenów zielonych. Zajmują one 20 procent powierzchni miasta! Parki, ogrody pozwalają latem na spokojną rekreację. Rankiem tego typu miejsca należą do biegaczy, później do spacerowiczów czy osób szukających odpoczynku. Popularnością cieszą się choćby Ogrody Królewskie o powierzchni ponad 130 hektarów.

Hanower - miasto naszych kadrowiczów - okiem dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Nas zainteresowały jednak zabytki. Tych nie ma zbyt wielu, a to za sprawą II wojny światowej. Hanower został w dużej mierze zniszczony po nalotach aliantów. Jeden ze zniszczonych w 1943 roku kościołów do dziś pozostał nieodbudowany i stał się pomnikiem przypominającym okrucieństwo wojny.

Ozdobą Hanoweru bez wątpienia jest Neues Rathaus - Nowy Ratusz. Budynek liczy sobie już ponad 100 lat. Do dziś urzęduje tam burmistrz. Monumentalny gmach z ogromną kopułą to jedna z atrakcji turystycznych miasta. Ze wspomnianej kopuły można podziwiać panoramę Hanoweru, a wjeżdża się na nią specjalną "krzywą" windą. Jak to wygląda? Przekonacie się oglądając nasz wirtualny spacer.

Stara część Hanoweru po wojnie straciła swój pierwotny charakter. W tamtym rejonie przetrwało tylko kilkanaście budynków z muru pruskiego, które tworzyły charakterystyczną miejską tkankę. W innych częściach miasta przetrwały pojedyncze budynki. W latach 50. podjęto decyzję bez je rozebrać i przenieść w obręb starego miasta. W taki oto sposób stworzono namiastkę prawdziwego, starego Hanoweru. Na rynku znajduje się kolejny symbol miasta: kościół Marktkirche, a tuż obok stary ratusz. Pod względem architektonicznym to przedstawiciel północnoniemieckiego gotyku ceglanego.

W mieście znajdziemy kilka średniowiecznych kościołów czy liczących sobie kilkaset lat kamienic. Kilkugodzinny spacer po Hanowerze, szczególnie latem, powinien przynieść turystom sporo satysfakcji.